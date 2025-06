MSCI otorga a Żabka Group una calificación ESG de «AAA» en su primera evaluación internacional

A raíz de su primera evaluación formal en el marco global de calificaciones ESG de MSCI, Żabka Group S.A. ha recibido la calificación más alta, «AAA», posicionándose así en el 10 % de las mejores compañías minoristas de todo el mundo. Esta evaluación se ha llevado a cabo tras la inclusión de Żabka en el MSCI Poland Standard Index y en el MSCI Global Investable Market Index en marzo de 2025.

POZNAŃ, Polonia, June 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La calificación ESG de MSCI es una referencia ampliamente reconocida a nivel mundial que evalúa la madurez del desempeño medioambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) de más de 17 000 emisores de todo el mundo.

Los índices de MSCI representan elementos de consulta de vital importancia para los inversores institucionales internacionales. Por tanto, la inclusión de Żabka Group impulsa tanto la visibilidad de la empresa como su atractivo para las inversiones en mercados de capital de todo el mundo.

«Para nosotros, la calificación "AAA" de MSCI representa un claro indicador de que debemos seguir reforzando nuestra prácticas en ESG y escalar soluciones que ofrezcan un valor duradero a nivel comercial, social y medioambiental. La entrada de Żabka en los índices de MSCI supuso un paso importante para nuestra estrategia, centrada en crear valor sostenible y a largo plazo para todas las partes interesadas», afirmó Tomasz Blicharski, director general de Estrategia y Desarrollo del Grupo.

«Los criterios ESG son un pilar fundamental en nuestra estrategia de crecimiento, por lo que aplicamos el mismo nivel de disciplina a nuestros objetivos relacionados con la sostenibilidad que a los operativos y financieros. La agenda ESG claramente articulada del Grupo sigue adquiriendo reconocimiento entre los inversores internacionales, tal como demuestra la elevada demanda de nuestra reciente emisión del bono vinculado a la sostenibilidad», explicó Marta Wrochna-Łastowska, CFO de Żabka Group.

La calificación «AAA» refleja tanto la madurez del Grupo en relación a la gestión de riesgos ESG como la solidez de sus implementaciones a nivel social, medioambiental y de gobernanza.

¿Qué es la calificación ESG de MSCI?

La calificación ESG de MSCI, desarrollada por la firma de análisis global MSCI, Inc., representa uno de los marcos más ampliamente reconocidos y utilizados para evaluar la exposición a riesgos ESG y la madurez organizacional de las empresas. A partir de su metodología, se examinan tanto la exposición de la compañía a los riesgos ESG materiales en función de su perfil empresarial como su capacidad para gestionar dichos riesgos a través de la puesta en marcha de las políticas, los controles y las prácticas operativas correspondientes.

Las calificaciones se asignan a partir de una escala de siete puntos: CCC, B, BB, BBB, A, AA y AAA. La calificación más alta, «AAA», se otorga a líderes de la industria que no solo demuestran una gestión sólida frente a riesgos ESG, sino que también implementan soluciones innovadoras y duraderas que contribuyen a establecer los estándares del sector.

Los detalles sobre las iniciativas de Żabka Group en materia de ESG se pueden consultar en el informe anual de 2024: Raport-roczny-Zabka-Group-2024.pdf

Fuente: Żabka Group

La foto que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25eb50ee-90ea-490a-a636-24a5ca1df267

