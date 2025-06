走進傳奇圍城：九龍城寨沉浸式展覽與深度遊攻略

從人口最密之城到文創熱點,探索城寨傳奇的今昔魅力









香港, June 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 九龍城寨以其迷宮般的驚人建築和神秘的「三不管」氛圍而聞名,一直以來都引發不少電影人、歷史學家和好奇旅客的無限想像。城寨拆卸多年後,這座歲月圍城的獨特韻味現正透過「九龍城寨光影之旅」電影場景展於原址重新活現。

這項於2025年5月23日揭幕的沉浸式體驗,是香港有史以來最大規模的電影場景展覽,靈感源自2024年香港動作大片《九龍城寨之圍城》。在為期三年的展期內,訪客可一睹按電影原比例重現的80年代城寨面貌,在裁縫店、跌打館、龍城髮廊和魚蛋工場等逼真場景中親歷電影的經典情節。

是次展覽細膩重塑昔日九龍城的傳奇一隅,不但是區內眾多文化寶藏中的典範,更是開展九龍城深度遊的最佳起點。

「九龍城寨光影之旅」展覽詳情 展期: 2025年5月24日起,為期三年 開放時間: 2025年5月至8月:上午9時至下午7時

2025年9月後:上午9時至下午6時 地址: 九龍寨城公園衙門 門票: 免費入場 網址: https://www.lcsd.gov.hk/tc/parks/kwcp/opening.html

發掘更多九龍城文化瑰寶

參觀展覽之餘,正好順道探索九龍城豐富的文化底蘊,親身體驗區內生機勃勃的藝文魅力。

侯王廟



這座建於1730年的廟宇供奉南宋一位忠誠將領。建築內外佈滿巧奪天工的龍形雕飾、精巧細緻的陶瓷塑像和保存完好的書法墨寶,洋溢濃厚的歷史氣息。



地址:九龍城聯合道與東頭村道交界



牛棚藝術村



前身為屠宰場的牛棚是香港最早的藝術家聚落之一。這裡曾孕育出「蛙王」等本地傳奇藝術家,並吸引錄映太奇和1a空間等前衛機構進駐,持續推動突破界限的香港藝術發展。



地址:九龍馬頭角道63號



港鐵宋皇臺站出土文物



設於港鐵宋皇臺站內的「聖山遺粹」展覽,透過珍貴出土文物、地圖和照片,呈現宋元時期的海上貿易史和生活風貌。



地址:九龍城港鐵宋皇臺站大堂





品嚐九龍城的多元滋味

九龍城融合泰國社群、新派咖啡店、粵菜精髓和世代相傳的烹飪智慧,是香港最具吸引力的美食勝地之一。以下是幾間不容錯過的食肆:

樂園



這間港式茶餐廳主打實而不華、入口即化的沙嗲牛肉西多士,配上一杯混合咖啡、奶茶和紅豆的鴛鴦紅豆冰,即組合成最強地道美食。



地址:九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈3樓6號舖



方榮記沙嗲牛肉專家



自1952年營業至今的方榮記一直是地道港式火鍋的上乘之選。不論是清湯或是香濃沙嗲湯底,與手切牛肉、海鮮、麵條和手打丸餃都是一流絕配。



地址:九龍城侯王道85-87號地舖



樂口福酒家



這間知名潮州菜館不但以滷水鵝、水瓜烙、菊花石榴雞和反沙芋等招牌名物吸引食客,餐廳內的懷舊裝潢同樣是一大賣點。



地址:九龍城侯王道1號



大和堂



這棟1932年落成的唐樓前身是中藥行,經精心修復後保留許多原有特色,現供應新派咖啡茶飲和早午餐,吸引年輕族群。



地址: 九龍城衙前塱道24號



地茂館甜品



這間老字號甜品店供應龜苓膏、芝麻糊和楊枝甘露等經典粵式糖水。



地址: 九龍城福佬村道47號





投入九龍城獨一無二的購物體驗

從充滿異國風情的泰國市集,到匯聚潮流的新世代商場,九龍城的購物選擇琳瑯滿目,完美融合傳統與現代,應有盡有。

小泰國

漫步於九龍寨城公園以南的幾條熱鬧橫街,你會發現一個充滿活力的泰國小社區。這裡遍布五花八門的泰式雜貨店、美容院和蔬果店,不用外遊也可一站式搜購熱帶水果、斑蘭糕、新鮮咖哩醬、零食和即食泰菜等異國風味。



AIRSIDE



於2023年開幕的AIRSIDE前身為啟德機場用地,這座設計創新的環保商場匯聚國際時尚品牌、本地生活時尚小店、公共藝術空間、兒童遊樂區、室內衝浪和一系列特色餐飲,重新定義零售體驗。



地址:九龍啟德協調道2號



啟德零售館



佔地70萬平方呎的啟德零售館由三座現代化建築組成,當中雲集Adidas、Nike和Decathlon等逾200間商店。館內亦設全港最大室內兒童歷奇王國EpicLand、坐擁40條球道的保齡球場和17.5米高的攀石牆,在一番血拼後可兼享刺激的新奇體驗。



地址: 九龍啟德承啟道38號啟德體育園





準備好踏上九龍城深度遊?先以「九龍城寨光影之旅」電影場景展作起點,然後再逐一探索區內別具一格的文化、美食和購物體驗。瀏覽全新改版的Discover Hong Kong網站,了解更多資訊並計劃行程。

點擊這裡下載高清圖片

此公告隨附的照片可在以下網址查看:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0b17d52-4137-4c3d-a0cb-afd4f8fbb0f0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c1b30db1-c702-4747-a229-965d4eedf7c0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2195eec9-1042-4425-94b5-6f10df8ca48b

九龍城寨鐵牌坊 no caption needed 城寨光影天台 No caption needed 魚蛋工場 No caption needed

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.