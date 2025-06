EBC Financial Group destaca la expansión de su exposición temática con más de 100 CFD de ETF listados en EE. UU.

Los nuevos CFDs sobre ETFs de EE. UU. de EBC Financial Group ofrecen a clientes globales oportunidades de trading temático diversificado en mercados, sectores y estilos de inversión.

Nuevo lanzamiento refleja el movimiento más amplio del sector hacia instrumentos de mercado personalizables y basados en sectores.

LONDON, UNITED KINGDOM, June 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) ha anunciado la incorporación de más de 100 Contratos por Diferencia (CFD) sobre Fondos Cotizados en Bolsa (ETF) listados en Estados Unidos, reflejando una tendencia más amplia en el sector financiero hacia una exposición más diversificada y temática para los participantes del mercado. La inclusión de estos instrumentos señala la alineación de EBC con la demanda global por acceso a instrumentos financieros enfocados por sectores y adaptados regionalmente.

La oferta ampliada incluye ETF listados en la Bolsa de Nueva York y NASDAQ, emitidos por reconocidas gestoras de activos como Vanguard, iShares (BlackRock) y State Street Global Advisors. Estos instrumentos reflejan narrativas macroeconómicas y sectoriales clave que continúan moldeando el sentimiento de los inversores a nivel mundial.

“Esta expansión refleja nuestra visión de conectar el diseño inteligente de productos con la relevancia del mercado”, comentó David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd. “Los nuevos productos representan una evolución natural para los traders que buscan una exposición específica con mayor flexibilidad estratégica. En EBC, estamos construyendo un ecosistema que impulse tanto la precisión como el rendimiento.”

Acceso temático con flexibilidad táctica

La gama ampliada ofrece a los clientes oportunidades para explorar algunos de los temas macroeconómicos y de inversión más seguidos a nivel mundial.

Esto incluye exposición geográfica a través de fondos como el iShares MSCI Brazil ETF, renta fija de alto rendimiento mediante productos como el iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund, y exposición a materias primas a través de ETFs como el United States Oil Fund LP, que sigue el crudo WTI. También hay oportunidades específicas por sector, y los traders pueden tomar posiciones en cestas de acciones que incluyen estrategias centradas en dividendos, como el Schwab U.S. Dividend Equity ETF.

Los temas adicionales incluyen estrategias por capitalización de mercado como el Russell Mid-Cap Value ETF y sesgos por estilo de inversión, como el SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, que sigue acciones orientadas al crecimiento.

Estas adiciones funcionan tanto como ideas de trading independientes como instrumentos complementarios dentro de la oferta actual de productos de EBC, lo que permite una estructuración avanzada de portafolios y operaciones temáticas.

Exposición más inteligente: apalancamiento, posiciones cortas y eficiencia de costos en un solo producto

El anuncio de EBC se produce en un entorno cambiante dentro de las finanzas globales, donde la diversificación, la transparencia y la estructura de costos siguen moldeando la toma de decisiones institucionales. A medida que el ecosistema financiero avanza hacia instrumentos más personalizados y adaptables, la creciente presencia de ETFs temáticos y productos financieros relacionados subraya un cambio en la forma en que se gestionan el riesgo y la oportunidad a nivel global.

Cómo empezar

Estos productos están disponibles registrándose en www.ebc.com para comenzar a operar en modo simulado o real.

###

Sobre EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global reconocida por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en las principales jurisdicciones financieras —incluyendo el Reino Unido, Australia, Islas Caimán, Mauricio y otras—, EBC permite a inversores minoristas, profesionales e institucionales acceder a una amplia gama de mercados globales y oportunidades de trading, incluyendo divisas, materias primas, acciones e índices.

Reconocido con múltiples premios, EBC se compromete a mantener altos estándares éticos y sus subsidiarias están debidamente licenciadas y reguladas en sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (UK) Limited está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC).

En el centro de EBC se encuentra un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en instituciones financieras de primer nivel. Han atravesado ciclos económicos clave, desde el Acuerdo Plaza y la crisis del franco suizo de 2015 hasta las disrupciones del mercado durante la pandemia de COVID-19. Fomentamos una cultura donde la integridad, el respeto y la seguridad de los activos del cliente son fundamentales, garantizando que cada relación con el inversor sea tratada con la seriedad que merece.

Como Socio Oficial de Divisas del FC Barcelona, EBC ofrece servicios especializados en Asia, LATAM, Medio Oriente, África y Oceanía. A través de su alianza con United to Beat Malaria, la empresa contribuye a iniciativas globales de salud. EBC también apoya la serie de divulgación pública What Economists Really Do del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, ayudando a desmitificar la economía y su aplicación a los principales desafíos sociales, fomentando una mayor comprensión y diálogo público.

