Facephi refuerza la seguridad digital con biometría del comportamiento avanzada para prevenir fraudes sofisticados en tiempo real

La mejora de esta tecnología potencia la seguridad en tiempo real, combinando inteligencia artificial y análisis contextual para identificar patrones anómalos y comportamientos sospechosos.



ALICANTE, España, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Facephi, compañía tecnológica especializada en la protección y verificación de la identidad digital, logra dar respuesta mediante su solución Behavioural Biometrics a uno de los mayores desafíos del entorno digital: identificar y neutralizar fraudes cada vez más sofisticados en tiempo real. Esta tecnología, que analiza más de 3.000 señales contextuales, es capaz de generar un perfil conductual único de cada usuario para detectar actividades sospechosas sin necesidad de conocer su biometría tradicional.

“El objetivo de este producto es crear un “ciber-ADN” a partir de diversos parámetros sobre el usuario basados en su biometría del comportamiento. Para ello, la solución reconoce características únicas e individuales en la forma que las personas escriben o se relacionan con sus dispositivos electrónicos facilitando la verificación de una forma precisa”, explica Jorge Sanz, director general de Facephi.

Seguridad en tiempo real mediante IA y análisis contextual

La Behavioural Biometrics de Facephi combina análisis contextual con inteligencia artificial. La solución mejora la autenticación del usuario ytambién evalúa continuamente el riesgo en función del contexto de cada interacción. Es decir, el sistema recopila diferentes parámetros a través de la biometría del comportamiento: cómo un usuario usa un dispositivo, garantizando que solo los usuarios legítimos puedan acceder a los sistemas y servicios en sectores regulados y tan sensibles como la banca, las fintechs, los seguros o la salud, donde la protección de la identidad digital es crucial.

Facephi puede identificar a la persona real detrás de cada usuario con una precisión del >99% en cuestión de milisegundos. También detecta anomalías, califica riesgos y genera alertas, permitiendo a las empresas configurar fácilmente el sistema para controlar los casos de fraude automáticamente.

Sobre Facephi

Facephi es una empresa tecnológica especializada en la protección y verificación de la identidad digital, destacada por su enfoque en la seguridad y la integridad de los datos. Sus soluciones se diseñan para crear procesos más seguros, accesibles y libres de fraude, prevenir la suplantación de identidad y garantizar un tratamiento ético de los datos personales.

prensa@facephi.com

