Rogers fait un don de 1 million de dollars au tournoi Rogers Charity Classic de 2025

CALGARY, Alberta, 09 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui que, dans le cadre du tournoi Rogers Charity Classic, elle verse un don de 1 million de dollars à des organismes caritatifs œuvrant auprès des enfants en Alberta.

« Chaque année, le Rogers Charity Classic a un effet considérable sur les communautés, les familles et les enfants de l’Alberta, a affirmé Terrie Tweddle, chef de la direction de la Marque et des Communications, Rogers. C’est avec une grande fierté que nous contribuons à donner vie à cet événement de renommée locale et de continuer à soutenir des organismes caritatifs œuvrant auprès des enfants en Alberta. »

Le tournoi de l’année passée a permis d’amasser un montant record de 25,4 millions de dollars pour le programme Rogers Birdies for Kids présenté par AltaLink, qui vient en aide chaque année à des milliers de jeunes dans des domaines comme le counseling, les sports et le soutien familial. Le tournoi a permis d’amasser la somme impressionnante de 137,7 millions de dollars depuis sa création.

À partir de maintenant et jusqu’à la fin août 2025, les dons (en anglais) versés à des organismes caritatifs participants sont égalés jusqu’à concurrence de 50 % grâce au fonds de contrepartie du programme.

« Depuis le premier jour du tournoi Rogers Charity Classic, notre objectif est d’organiser un événement sportif professionnel et familial à Calgary afin de soutenir les nombreux organismes caritatifs pour enfants de notre communauté, a déclaré Jim Riddell, président du conseil du tournoi Rogers Charity Classic. Rogers a ouvert la voie en nous aidant à atteindre cet objectif, et ce généreux don témoigne une fois de plus que nous nous engageons tous et toutes à poursuivre notre tradition de redonner. »

Les billets sont maintenant en vente pour le Rogers Charity Classic (en anglais), qui aura lieu du 11 au 17 août 2025 et qui proposera une variété d’offres pour les spectateurs et spectatrices ainsi que des expériences améliorées de visionnement et d’animation.

En 2023, Rogers s’est engagée dans une entente de cinq ans en tant que commanditaire en titre du Rogers Charity Classic, renforçant ainsi son engagement à bâtir des communautés solides en Alberta.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com/.

À propos du tournoi Rogers Charity Classic

Chaque année, le tournoi Rogers Charity Classic accueille certains des plus grands noms du golf au Canyon Meadows Golf and Country Club de Calgary, en Alberta. Le tournoi de trois rondes, soit 54 trous, accueille des champions de la PGA qui compétitionnent pour remporter 2,5 millions de dollars américains dans une formule de jeu « partie par coups ». Dirigé par un groupe de mécènes et commandité par Rogers Communications, l’arrêt annuel du Circuit des champions de la PGA au Canada présente Calgary au monde entier grâce à une diffusion de l’événement sur The Golf Channel. Depuis sa création, le tournoi a permis d’amasser plus de 130 millions de dollars pour soutenir des organismes caritatifs œuvrant auprès de milliers de jeunes de l’Alberta chaque année. Pour en savoir plus, consultez rogerscharityclassic.com (en anglais). Suivez-nous sur Facebook (à facebook.com/rogerscharityclassic) et sur X (anciennement Twitter).

Pour en savoir plus :



Rogers Communications, media@rci.rogers.com, 1-844-226-1338



Tournoi Rogers Charity Classic, chris@rogerscharityclassic.com, 403-620-8731

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d2156d08-1fb1-4726-a444-f1fac8ef3935/fr

Rogers fait un don de 1 million de dollars au tournoi Rogers Charity Classic de 2025 Rogers Communications a annoncé que, dans le cadre du tournoi Rogers Charity Classic, elle verse un don de 1 million de dollars à des organismes caritatifs œuvrant auprès des enfants en Alberta.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.