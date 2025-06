Saputo publie son Rapport de la promesse 2025

MONTRÉAL, 09 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 5 juin 2025, Saputo inc. (TSX : SAP) (« nous », « Saputo » ou la « Société ») a publié son Rapport de la promesse Saputo 2025, soulignant ses principales réalisations dans la gestion des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et marquant l’achèvement de son plus récent plan triennal en matière de responsabilité corporative.

La promesse Saputo est l’assise de l’approche ESG de Saputo qui guide les actions quotidiennes de la Société, afin d’assurer qu’elle respecte les valeurs sur lesquelles elle a été fondée. Elle repose sur sept piliers conçus pour aider la Société à nourrir, protéger et soutenir les communautés dans lesquelles elle est établie.

« Élaborée en fonction de nos parties prenantes, notre promesse Saputo continue de stimuler, de permettre et de soutenir notre croissance, a déclaré Carl Colizza, président et chef de la direction de Saputo inc. Forts d’un cadre ESG clair et guidés par notre stratégie de croissance, nous nous sommes concentrés au cours de l’EF25 sur l’achèvement de notre plan triennal et la préparation en vue de notre prochaine phase de croissance. »

Dans le Rapport de la promesse Saputo 2025, la Société est fière de souligner les réalisations suivantes :

Nos employés : Au cours de l'EF25, Saputo a été reconnue comme l’une des meilleures entreprises du monde par le magazine Time – une reconnaissance qui témoigne des personnes incroyables qui composent son équipe et des communautés, des partenaires et des clients dynamiques qui la soutiennent. La Société a également continué à améliorer sa capacité à attirer et retenir les talents. Par conséquent, elle a réduit son taux de roulement mondial à 18 % (contre 23 % pour l’EF23) et investi 11,2 millions de dollars canadiens dans le perfectionnement de ses employés.

Au cours de l'EF25, Saputo a été reconnue comme l’une des meilleures entreprises du monde par le magazine Time – une reconnaissance qui témoigne des personnes incroyables qui composent son équipe et des communautés, des partenaires et des clients dynamiques qui la soutiennent. La Société a également continué à améliorer sa capacité à attirer et retenir les talents. Par conséquent, elle a réduit son taux de roulement mondial à 18 % (contre 23 % pour l’EF23) et investi 11,2 millions de dollars canadiens dans le perfectionnement de ses employés. Approvisionnement responsable : Au cours des trois dernières années, Saputo a investi plus de 4 millions de dollars canadiens dans des initiatives au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis pour appuyer le renforcement des capacités des producteurs laitiers en matière de pratiques agricoles durables.

Au cours des trois dernières années, Saputo a investi plus de 4 millions de dollars canadiens dans des initiatives au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis pour appuyer le renforcement des capacités des producteurs laitiers en matière de pratiques agricoles durables. Environnement : Saputo a réduit l’intensité de ses émissions de CO 2 de 22 % au cours de l’EF25 par rapport à la référence de l’EF20, ce qui est supérieur à son objectif de 20 %, grâce à des initiatives en matière d'électricité renouvelable et à des projets d'investissement qui ont permis de réaliser des économies d'énergie et de carbone dans l'ensemble de son réseau. La Société a aussi enregistré des améliorations notables en ce qui concerne l'intensité énergétique et l'intensité de la consommation d’eau de ses activités.

Saputo a réduit l’intensité de ses émissions de CO de 22 % au cours de l’EF25 par rapport à la référence de l’EF20, ce qui est supérieur à son objectif de 20 %, grâce à des initiatives en matière d'électricité renouvelable et à des projets d'investissement qui ont permis de réaliser des économies d'énergie et de carbone dans l'ensemble de son réseau. La Société a aussi enregistré des améliorations notables en ce qui concerne l'intensité énergétique et l'intensité de la consommation d’eau de ses activités. Communauté : Saputo a déployé des efforts considérables pour étendre l’empreinte de son programme Héritage, atteignant un total de 88 projets dans le monde au cours de l’EF25. Cela représente un investissement total de plus de 4 millions de dollars canadiens, réparti dans 67 % des collectivités où la Société exerce ses activités. Saputo a aussi poursuivi ses efforts de redistribuer ses surplus alimentaires en donnant plus de 1,4 million de kilos de produits aux banques alimentaires locales, ce qui représente plus de 4 millions de personnes nourries.

Vers l'avenir

S'appuyant sur les succès, les apprentissages et les défis des approches stratégiques précédentes, le prochain cycle triennal (EF26-EF28) de Saputo permettra à la Société de se concentrer sur les principales priorités mondiales tout en continuant de progresser dans tous les aspects de la promesse. Il introduit également les nouveaux engagements environnementaux de Saputo pour 2030, qui comprennent des objectifs scientifiques validés par l’iSBT, des efforts continus pour améliorer l'utilisation de l'eau, ainsi que des objectifs rationalisés en matière de déchets et d’emballages.

Le rapport complet peut être obtenu dans la section « Notre promesse » du site Web de la Société, à l’adresse www.saputo.com.

À propos de Saputo

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, un important transformateur laitier en Australie et le plus grand transformateur laitier en Argentine. Aux États-Unis, Saputo est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus importants fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de produits à base de plantes. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de Facebook, Instagram et LinkedIn.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés qui constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs portent notamment sur engagements environnementaux pour 2030 et comprennent des énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « anticiper », « estimer », « but », « cibler » ou « engagement », dans leur forme affirmative ou négative, à l’emploi du conditionnel ou du futur ou à l’emploi d’autres termes semblables. À l’exception des énoncés de faits historiques, tous les énoncés qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable.

De par leur nature, les énoncés prospectifs sont exposés à des risques et à des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer significativement de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs, ou sous-entendus par ceux-ci. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et nous prévenons le lecteur que ces énoncés prospectifs ne constituent en aucune façon des énoncés de faits historiques ni des garanties quant au rendement futur. Les hypothèses, les attentes et les estimations qui ont servi à la préparation des énoncés prospectifs et les risques et incertitudes qui pourraient entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les attentes actuelles sont exposés dans nos documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion daté du 5 juin 2025, qui peut être consulté sur SEDAR+, sous le profil de la Société, au www.sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction. Notre capacité à réaliser nos engagements et à atteindre nos cibles et nos buts en matière d’environnement (collectivement, nos « cibles environnementales ») dépend, entre autres, du développement, de l'efficacité et du coût des solutions pour réduire les émissions dans les systèmes de production laitière; de la capacité de la Société et de notre secteur d'activité à élaborer des modèles incitatifs durables pour réduire les émissions; de la disponibilité et notre capacité à accéder aux technologies nécessaires et à les mettre en œuvre pour atteindre nos cibles environnementales moyennant des coûts raisonnables et soutenables; de l’évolution et de la performance des technologies, des innovations, ainsi que de l’utilisation et du déploiement futurs de la technologie et des résultats futurs attendus connexes; de l'accessibilité, à des coûts soutenables, des instruments liés au carbone et aux énergies renouvelables, pour lesquels le marché est encore en développement et qui sont exposés à un risque d'invalidation ou de renversement; de la réglementation environnementale et de notre capacité à tirer le meilleur de nos relations avec les fournisseurs et de nos efforts de promotion du développement durable. La direction estime que ces estimations, attentes et hypothèses sont raisonnables à la date des présentes, et sont intrinsèquement assujetties à d’importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles et autres concernant des événements futurs, et sont donc sujettes à changement par la suite.

À moins d'indication contraire par Saputo, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué décrivent nos estimations, nos attentes et nos hypothèses en date du présent document et, par conséquent, sont susceptibles de changer après cette date. À moins que la législation en valeurs mobilières l’exige, Saputo ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu’elle peut faire ou qui peuvent être faits, pour notre compte, à l’occasion, à la suite d’une nouvelle information, d’événements à venir ou autrement. Tous les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont donnés expressément sous réserve de la présente mise en garde.

Demandes investisseurs

Nicholas Estrela

Directeur principal, relations avec les investisseurs

1-514-328-3117



Demandes média

1-514-328-3141 / 1-866-648-5902

media@saputo.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.