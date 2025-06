RAPPEL – INVITATION – Breffage média

PJCCI dresse le bilan de son premier semestre d’activités au pont de Québec

LONGUEUIL, Quebec, 09 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) invite les représentants des médias à un breffage lors duquel PJCCI dressera le bilan de son premier semestre d’activités au pont de Québec.

QUOI Breffage média QUAND 10 juin 2025, à 11 h OÙ Quai des Cageux

2795, boulevard Champlain, Québec

Stationnement disponible en face, de l’autre côté du boulevard Champlain QUI Madame Sandra Martel, première dirigeante de PJCCI

Monsieur Olivier Vincent, directeur de projets, PJCCI

Monsieur Moctar Sidibé, directeur, Environnement et développement durable, PJCCI

Madame Nathalie Lessard, directrice, Communications, PJCCI



RSVP

Courriel : formulaire Nous joindre





À propos de PJCCI

Gestionnaire d’ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est une société d’État fédérale, établie en 1978, responsable du pont Jacques-Cartier, de la structure du pont de Québec, de l’Estacade, des sections fédérales de l’autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de Melocheville. Elle a aussi réalisé la déconstruction du pont Champlain d’origine. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire de milliers d’usagers par la gestion, l’entretien et la réfection de ces infrastructures, en plus de veiller à ce qu’elles demeurent sécuritaires, pleinement fonctionnelles et attrayantes, aujourd’hui et pour demain.

Pour de plus amples renseignements :

Nathalie Lessard, directrice, Communications

Téléphone : 450 651-8771

Courriel : formulaire Nous joindre

