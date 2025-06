Equativ 和 Sharethrough 今后将以 Equativ 品牌运营，巩固其全球领先端到端媒体平台地位

与 Sharethrough 合并后,Equativ 在三年内将规模扩大了两倍,扩展全球覆盖范围并加速推动公司在北美地区发展

纽约, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ 今天宣布将 Sharethrough 完全纳入其全球品牌和运营,全球其中一个最大的独立媒体平台和市场由此形成,可提升其通过透明化、创新性和以用户为中心的技术为全球广告商和出版商提供服务的能力。 此外,Equativ 还受惠于经过全面重塑的视觉形象和网站。

这一里程碑标志着两家公司实现统一,并成为 Equativ 于2024年6月 收购 Sharethrough 后,历时一年的整合过程的最终阶段。

点击此链接,观看本公告附带的媒体片段。

在过去的一年里,Equativ 和 Sharethrough 强强联手,显著加速发展,巩固了 Equativ 作为领先独立平台的地位,深受全球数千个品牌和六大广告公关公司信赖。 与 Deutsche Telekom 和 Titan OS 等主要参与者建立战略合作伙伴关系,以及 收购 Kamino Retail ,进一步证明 Equativ 注重创新和全球影响力的承诺,以及作为结果驱动型营销商的首选合作伙伴的角色。

Equativ 首席市场官 Ben Skinazi 说道:“这不仅是重塑品牌,更是我们共同愿景的结晶,即打造一个更具活力、更注重成果的创新型替代方案,以应对当今碎片化的广告技术格局。 我们共同构建了一个全球平台,旨在覆盖整个媒体旅程,实现互操作性、智能化及取得成果。”

全新的 Equativ 将规划、策划、推广、广告强化和优化整合到一个媒体平台: Maestro by Equativ ,让品牌和广告公司可从单一平台获得多种解决方案,从而协助他们在当今的注意力经济中取得成果。 Equativ 拥有涵盖 CTV、视频、原生、展示和零售媒体的全渠道功能,简化广告技术堆栈,提供优质媒体和效能,满足业界在快速变化的媒体格局中的需求。

Horizon Media 广告公司合作关系与高级视频高级副总裁 Alex Stone 表示:“在创新和效能至关重要的时代,Sharethrough 和 Equativ 合并迈出关键一步。 由于两者相得益彰,我们得以提升可持续性、透明度和创意水平,从而令 Horizon 能够为最有抱负、最注重绩效的客户带来大胆的突破性成果。”

Scope3 联合创始人兼首席执行官 Brian O'Kelley 表示:“随着 Sharethrough 和 Equativ 合并使用同一个品牌,我对 Equativ 的未来充满期待。 从开创性的绿色媒体产品到成为 Scope3 代理技术的早期采用者,两家公司一直在推动业界进步。 我相信,凭借双方团队和平台的强强联手,这家合并后的公司将对程序化媒体的未来产生更大的影响。”

Mykim Chikli 在过去两年担任 Equativ 的战略顾问,他曾任 Publicis Group 欧洲、中东和非洲地区及亚洲区首席执行官以及 Weborama 法国首席执行官,他证实:“作为一名在广告公司与全球品牌合作数十年的从业者,我亲眼目睹了这个行业如何演变,以及变得多么分裂和复杂。 Equativ 通过这次合并所取得的成就不仅是扩大规模,而且在于清晰度:一个可以简化执行、尊重用户体验并提供真实且可持续成果的平台。 这正好符合当今市场合作机构和广告商的需求。”

France TV Advertising 数码销售总监 Vincent SALINI 说:“Equativ 平台强大、灵活,非常适合我们的应用环境。 Equativ 的团队反应迅速、细心周到,随时准备好进一步优化设定。 这是真正值得信赖的合作伙伴关系,让我们能够将广告效益结合技术专长。”

关于 Equativ

Equativ 是一个全球端到端媒体平台,通过整合优质库存和受众以及覆盖所有渠道的先进策划能力和尖端广告技术,助力广告商和发行机构取得真正的成果。 Equativ 专为注意力经济而设计,提供卓越质量、提升参与度和效能,同时优先考虑尊重用户、以用户为中心的广告体验。 Equativ 拥有超过 750 位专业人员的团队,遍布 20 个国家,既具备全球性规模,也融入深厚的本土专业知识。 如需了解更多信息,请访问 Equativ.com 。

媒体垂询:请联系:Caroline Millié Figueiredo pr@equativ.com

