Equativ dan Sharethrough Kini Beroperasi di Bawah Jenama Equativ, Memperkukuh Kedudukan Global sebagai Platform Media Hujung ke Hujung yang Terkemuka

Berikutan penggabungannya dengan Sharethrough, saiz Equativ telah meningkat tiga kali ganda dalam tempoh tiga tahun, mengembangkan jangkauan global dan mempercepatkan pertumbuhan di Amerika Utara

NEW YORK, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ hari ini mengumumkan penyatuan penuh Sharethrough dengan jenama dan operasi globalnya, seterusnya membentuk salah satu platform serta pasaran media bebas terbesar di dunia. Penyatuan ini mengukuhkan keupayaan syarikat untuk memberi perkhidmatan kepada pengiklan dan penerbit global dengan ketelusan, inovasi dan teknologi yang mengutamakan pengguna. Selain itu, Equativ turut mendapat manfaat daripada penjenamaan semula sepenuhnya bagi identiti visual dan laman webnya.

Pencapaian ini meraikan penyatuan kedua-dua syarikat di bawah satu jenama dan menandakan langkah terakhir dalam proses penyepaduan selama setahun berikutan pemerolehan Sharethrough oleh Equativ pada Jun 2024.

Coretan Media yang dilampirkan bersama pengumuman ini boleh didapati dengan mengklik pada pautan ini.

Sepanjang setahun yang lalu, gabungan kekuatan Equativ dan Sharethrough telah mempercepatkan pertumbuhannya secara signifikan, sekaligus menempatkan Equativ sebagai platform bebas terkemuka yang dipercayai oleh ribuan jenama global dan kesemua agensi Big Six. Perkongsian strategik dengan pemain utama seperti Telecom Deutsche dan Titan OS serta pemerolehan Kamino Retail menunjukkan kesungguhan Equativ dalam komitmen terhadap inovasi dan jangkauan global serta peranan syarikat sebagai rakan kongsi pilihan untuk pemasar yang didorong oleh hasil.

“Penggabungan ini adalah lebih daripada sekadar penjenamaan semula—ia adalah kemuncak kepada visi bersama untuk membina alternatif yang lebih dinamik, inovatif dan mengutamakan hasil dalam landskap teknologi pengiklanan yang berpecah-belah hari ini,” kata Ben Skinazi, Ketua Pegawai Pemasaran, Equativ. “Kami telah bersama-sama membangunkan platform global yang mengutamakan kesalingoperasian, kecerdasan dan keberkesanan merentasi perjalanan media.”

Equativ yang baharu menggabungkan perancangan, kurasi, pengaktifan, pemeringkatan dan pengoptimuman iklan dalam satu platform media: Maestro by Equativ yang menawarkan satu titik akses bagi pelbagai penyelesaian kepada jenama dan agensi untuk mendorong kejayaan dalam ekonomi perhatian hari ini. Dengan keupayaan omnisaluran yang merangkumi CTV, video, iklan asli, paparan dan media runcit, Equativ menyederhanakan ekosistem teknologi pengiklanan, meningkatkan prestasi serta menyediakan media berkualiti untuk memenuhi keperluan landskap media yang berkembang pesat.

“Dalam era yang mana inovasi dan prestasi menjadi keutamaan, penyatuan Sharethrough dan Equativ melambangkan satu lonjakan besar ke hadapan. Dengan menggabungkan kekuatan pelengkap mereka, kami memajukan kemampanan, ketelusan, dan kreativiti—membolehkan Horizon menghasilkan pencapaian berani dan inovatif bagi pelanggan kami yang paling bercita-cita tinggi serta mengutamakan prestasi," ujar Alex Stone, SVP, Agency Partnerships & Advanced Video, Horizon Media.

Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif di Scope3, Brian O'Kelley mengisytiharkan: "Saya benar-benar teruja tentang masa depan Equativ apabila Sharethrough dan Equativ bersatu di bawah satu jenama. Daripada merintis produk media hijau hingga menjadi antara pengguna terawal teknologi berautonomi Scope3, kedua-dua syarikat ini secara konsisten memacu kemajuan industri. Dengan kekuatan gabungan pasukan dan platform mereka, saya percaya bahawa syarikat yang bersatu ini akan memberi kesan yang lebih besar terhadap masa depan media programatik."

Sebagai seorang Penasihat Strategik Equativ sejak dua tahun yang lalu, Mykim Chikli—mantan Ketua Pegawai Eksekutif Publicis Group di EMEA dan Asia serta Ketua Pegawai Eksekutif Weborama di Perancis—menerangkan, “Sebagai seseorang yang telah menghabiskan beberapa dekad bekerja di pihak agensi dengan jenama global, saya telah menyaksikan sendiri perkembangan industri ini—serta bagaimana ia semakin berpecah dan kompleks. Apa yang telah dicapai oleh Equativ melalui penyatuan ini bukan sekadar skala, tetapi juga kejelasan: sebuah platform yang menyederhanakan pelaksanaan, menghormati pengalaman pengguna serta memberikan hasil yang nyata dan mampan. Inilah jenis rakan kongsi yang amat diperlukan oleh agensi dan pengiklan dalam pasaran masa kini.”

"Platform Equativ kukuh, fleksibel dan sesuai dengan persekitaran aplikasi kami. Pasukan Equativ responsif, peka dan sentiasa bersedia untuk mengoptimumkan tetapan. Ia merupakan kerjasama yang benar-benar dipercayai, membolehkan kami menggabungkan prestasi pengiklanan dengan kepakaran teknologi,” kata Vincent SALINI, Pengarah Jualan Digital di France TV Advertising.

