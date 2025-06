エクアティブ (Equativ) とシェアスルー (Sharethrough)、エクアティブのブランドの下で事業を展開し、エンドツーエンドのグローバルメディアプラットフォームとしての地位を確固たるものに

シェアスルーとの合併を経て、エクアティブは3年間で規模を3倍に拡大し、グローバルな展開を強化するとともに、北米における成長を加速

ニューヨーク発 , June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- エクアティブは本日、シェアスルーをグローバルブランドおよび事業運営に完全統合したことを発表した。これにより、透明性、革新性、ユーザー第一のテクノロジーで世界中の広告主やパブリッシャーにサービスを提供する能力が強化される。 さらに、エクアティブはビジュアル・アイデンティティおよびウェブサイトの全面的なリブランディングの恩恵も受けている。

このマイルストーンは、両社が一つの組織の下に統合されたことを祝うものであり、2024年6月の エクアティブによるシェアスルー の買収に続く、1年間にわたる統合プロセスの最終段階を示している。

本発表に伴う報道の抜粋は、このリンクをクリックして閲覧可能:

過去1年間で、エクアティブとシェアスルーの統合による相乗効果が成長を大きく加速させ、エクアティブは数千のグローバルブランドおよびビッグ6代理店すべてから信頼される主要な独立系プラットフォームとしての地位を確立している。 ドイツテレコム (Deutsche Telekom) やタイタンOS (Titan OS) といった大手企業との戦略的パートナーシップ、ならびに カミノ・リテール (Kamino Retail) の買収 は、革新性とグローバルな展開へのエクアティブの取り組み、そして成果重視のマーケターにとっての選ばれるパートナーとしての役割をさらに裏付けるものである。

「これは単なるリブランディングではなく、断片化された現在のアドテク業界に対する、よりダイナミックで革新的、かつ成果重視の代替手段を構築するという共通のビジョンの集大成です」と、エクアティブのチーフ・マーケティング・オフィサーであるベン・スキナジ (Ben Skinazi) は述べている。 「私たちは共に、メディア全体のプロセスにおいて相互運用性、知性、成果を実現するために設計されたグローバルプラットフォームを構築しました」。

新たなエクアティブは、プランニング、キュレーション、アクティベーション、広告の強化および最適化を、一つのメディアプラットフォームである マエストロ・バイ・エクアティブ (Maestro by Equativ) に統合しており、ブランドや代理店に対して成果を重視する現代のアテンション・エコノミーに対応する複数のソリューションへの単一のエントリーポイントを提供している。 CTV、ビデオ、ネイティブ、ディスプレイ、リテールメディアといったオムニチャネル対応を備えたエクアティブは、アドテクスタックを簡素化し、高品質なメディアを提供しながらパフォーマンスを実現し、急速に変化するメディア環境の要請に応えている。

「イノベーションとパフォーマンスが最も重要視されるこの時代において、シェアスルーとエクアティブの統合は、大きな前進を意味します。 両社の補完的な強みを結集することで、持続可能性、透明性、創造性をさらに推進し、ホライゾンは最も野心的で成果重視のクライアントに対して、大胆で画期的な成果を提供することが可能になります」と、ホライゾン・メディアのエージェンシー・パートナーシップ&アドバンスト・ビデオ部門SVPであるアレックス・ストーン (Alex Stone) は述べた。

スコープ3 (Scope3) の共同創業者兼CEOであるブライアン・オケリー (Brian O'Kelley) は次のように述べた。「シェアスルーとエクアティブが一つのブランドとして統合される中で、エクアティブの今後に大きな期待を寄せています。 グリーンメディア商品の先駆者として、またスコープ3のエージェンティック技術の初期導入者として、両社は常に業界を前進させてきました。 両社のチームとプラットフォームの強みを結集することで、この統合された企業はプログラマティックメディアの未来に対して、さらに大きな影響を与えると確信しています」。

パブリシス・グループ (Publicis Group) EMEAおよびアジア地域の元CEO、フランスのウェボラマ (Weborama) 元CEOであり、過去2年間にわたりエクアティブの戦略顧問を務めたミキム・チクリ (Mykim Chikli) は次のように述べた。「長年にわたり代理店側でグローバルブランドと関わってきた経験から、業界がどのように進化し、いかに断片化し複雑になってきたかを身をもって実感しています。 エクアティブが今回の統合を通じて達成したのは、単なるスケールの拡大ではなく、『明確さ』です。すなわち、実行を簡素化し、ユーザー体験を尊重し、真に持続可能な成果をもたらすプラットフォームの実現です。 それはまさに、今日の市場において代理店や広告主が求めているパートナーなのです」。

「エクアティブのプラットフォームは堅牢で柔軟性があり、当社のアプリケーション環境に非常に適しています。 エクアティブのチームは対応が早く、細やかで、常に最適なセットアップを追求する姿勢を持っています。 広告パフォーマンスと技術的専門性を両立させることができる、まさに信頼できるパートナーシップです」と、フランスTVアドバタイジング (France TV Advertising) のデジタルセールスディレクターであるヴァンサン・サリニ (Vincent SALINI) は述べた。

エクアティブについて

エクアティブは、あらゆるチャネルにおいてプレミアムなインベントリとオーディエンスを先進的なキュレーションおよび最先端のアドテクノロジーで結びつけることで、広告主とパブリッシャーが実質的な成果を達成できるよう支援する、グローバルなエンドツーエンド型メディアプラットフォームである。 アテンション・エコノミーのために設計されたエクアティブは、品質、エンゲージメント、パフォーマンスを提供しつつ、ユーザーを尊重した体験を最優先とする広告を実現している。 20か国以上に750名を超えるプロフェッショナルを擁するエクアティブは、グローバルな規模と地域に根ざした深い専門性を兼ね備えている。 詳しくは、 Equativ.com を閲覧されたい。

報道関係者向け問い合わせ先:キャロライン・ミリエ・フィゲイレド (Caroline Millié Figueiredo) pr@equativ.com

