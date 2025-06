Equativ ו-Sharethrough יפעלו מעתה תחת המותג Equativ, ויבססו את מעמדם הגלובלי כפלטפורמת מדיה מובילה מקצה לקצה

בעקבות המיזוג עם Sharethrough, חברת Equativ שילשה את גודלה במשך שלוש שנים, הרחיבה את טווח ההגעה הגלובלי והאיצה את הצמיחה בצפון אמריקה

Equativ הכריזה על איחוד מלא של Sharethrough לתוך המותג והפעילות הגלובלית שלה, ליצירת אחת מפלטפורמות המדיה והשווקים העצמאיות הגדולות בעולם, ובכך מחזקת את יכולתה לשרת מפרסמים ומוציאים לאור גלובליים עם טכנולוגיה ממוקדת משתמש שמציעה שקיפות וחדשנות. בנוסף, Equativ נהנית ממיתוג חדש ומלא של הזהות החזותית ואתר האינטרנט שלה.

ציון דרך זה חוגג את איחודן של שתי החברות תחת קורת גג אחת, ומסמנת את הצעד האחרון בתהליך האינטגרציה בן השנה שהחל לאחר רכישת Sharethrough בידי Equativ ביוני 2024.

במהלך השנה האחרונה, הכוח המשולב של Equativ ו-Sharethrough האיץ משמעותית את צמיחתה, וביסס את Equativ כפלטפורמה עצמאית מובילה המהימנה על ידי אלפי מותגים גלובליים וכל שש הסוכנויות הגדולות. שותפויות אסטרטגיות עם שחקנים מרכזיים כמו Deutsche Telekom ו-Titan OS, ורכישת Kamino Retail מדגימות עוד יותר את המחויבות של Equativ לחדשנות ולטווח הגעה גלובלי ותפקידה כשותפה מועדפת עבור משווקים מונעי תוצאות.

"זה יותר ממיתוג מחדש - זהו שיאו של חזון משותף לבניית חלופה דינמית, חדשנית שמכוונת יותר להשגת תוצאות בנוף טכנולוגיות הפרסום המפוצל של ימינו", אמר בן סקינאזי (Ben Skinazi), מנהל שיווק ראשי, Equativ. "יחד, בנינו פלטפורמה גלובלית שנועדה לתפעול הדדי, מידע מודיעיני ותוצאות לאורך כל מסע המדיה".

Equativ החדשה משלבת תכנון, אצירה, הפעלה, שיפור ומיטוב פרסומות והכל בפלטפורמת מדיה אחת: Maestro by Equativ המציעה למותגים ולסוכנויות גישה אחת לפתרונות מרובים להשגת תוצאות בכלכלת תשומת הלב של ימינו. עם יכולות מרובות ערוצים לאורך CTV, וידאו, מדיה מקורית, תצוגה ומדיה קמעונאית, Equativ מפשטת את ערמת טכנולוגיות הפרסום ומספקת ביצועים תוך אספקת מדיה איכותית, העומדת בדרישות של נוף המדיה שמשתנה במהירות.

"בתקופה בה לחדשנות וביצועים יש חשיבות עליונה, האיחוד של Sharethrough ו-Equativ מייצג קפיצת מדרגה עוצמתית. על ידי שילוב החוזקות המשלימות שלהן, אנו מקדמים קיימות, שקיפות ויצירתיות - ומאפשרים ל-Horizon לספק תוצאות נועזות ופורצות דרך עבור לקוחותינו השאפתניים שמאוד מונעי ביצועים", ציין אלכס סטון (Alex Stone), סגן נשיא בכיר, שותפויות סוכנויות ווידאו מתקדם, Horizon Media.

בריאן אוקלי (Brian O'Kelley) מייסד שותף ומנכ"ל Scope3, הצהיר: "אני באמת נרגש לגבי מה שצופן העתיד עבור Equativ, כאשר Sharethrough ו-Equativ מתאחדות תחת שם אחד. ממוצרי מדיה ירוקים חלוציים ועד לאימוץ מוקדם של טכנולוגיית הסוכנים של Scope3, שתי החברות דחפו את התעשייה קדימה בעקביות. עם כוחם של הצוותים והפלטפורמות המשולבות שלהן, אני מאמין שלחברה מאוחדת זו תהיה השפעה גדולה עוד יותר על עתיד המדיה הפרוגרמטית".

בהיותו היועץ האסטרטגי של Equativ בשנתיים האחרונות, מיקים צ'יקלי (Mykim Chikli), לשעבר מנכ"ל קבוצת פובליסיס באזורי EMEA ובאסיה ומנכ"ל Weborama בצרפת, העיד: "כמי שעסק עשרות שנים בצד הסוכנות בעבודה עם מותגים גלובליים, ראיתי ממקור ראשון כיצד התעשייה התפתחה - ועד כמה היא הפכה מפוצלת ומורכבת. מה ש-Equativ השיגה באמצעות האיחוד הזה הוא לא רק קנה מידה אלא בהירות: פלטפורמה שמפשטת את הביצוע, מכבדת את חווית המשתמש ומספקת תוצאות אמיתיות וברות קיימא. זה בדיוק סוג הסוכנויות השותפות והמפרסמים שצריכים בשוק של היום".

"פלטפורמת Equativ חזקה, גמישה ומתאימה היטב לסביבת היישומים שלנו. הצוותים של Equativ מגיבים, קשובים ומוכנים תמיד לייעל את ההגדרה. זו שותפות מהימנה באמת שמאפשרת לנו לשלב ביצועי פרסום ומומחיות טכנולוגית", אמר וינסנט סליני (Vincent SALINI), מנהל מכירות דיגיטליות ב-France TV Advertising.

Equativ היא פלטפורמת מדיה גלובלית מקצה לקצה המעצימה מפרסמים ומוציאים לאור להשיג תוצאות אמיתיות על ידי איחוד מצאי וקהלי פרימיום עם אצירה מתקדמת וטכנולוגיית הפרסום החדשנית ביותר בכל הערוצים. Equativ, שהוקמה במיוחד עבור כלכלת תשומת הלב, מספקת איכות, מעורבות וביצועים תוך מתן עדיפות לחוויית פרסום מכבדת וממוקדת במשתמש. עם צוות של למעלה מ-750 אנשי מקצוע ב-20 מדינות, Equativ משלבת קנה מידה גלובלי עם מומחיות מקומית עמוקה. למידע נוסף בקרו בכתובת Equativ.com.

