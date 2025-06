Equativ y Sharethrough Ahora Operarán bajo la Marca Equativ, consolidando la Posición Global como Plataforma Media End-to-End Líder

Tras su fusión con Sharethrough, Equativ ha triplicado su tamaño en tres años, expandiendo su alcance global y acelerando su crecimiento en América del Norte

NUEVA YORK, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ anuncia hoy la integración total de Sharethrough bajo su marca y operaciones globales convirtiéndose en una de las mayores plataformas y mercados de medios independientes del mundo yreforzando su capacidad para atender a anunciantes y editores a nivel global con transparencia, innovación y tecnología centrada en el usuario. Además, Equativ se beneficia de una renovación total de su identidad visual y sitio web

Este hito celebra la unión de ambas empresas bajo un mismo techo y marca el cierre de un proceso de integración que ha durado un año tras la a dquisición de Sharethrough por parte de Equativ en junio de 2024.

Un fragmento multimedia acompaña a esta nota de prensa y está disponible haciendo click en este enlace.

Durante el año pasado, el poder combinado de Equativ y Sharethrough aceleró significativamente su crecimiento, consolidando a Equativ como una de las principales plataformas independientes en la que confían miles de marcas globales y todas las agencias Big Six. Las alianzas estratégicas con firmas líderes como Deutsche Telekom y Titan OS, y la adquisición de Kamino Retail refuerzan el compromiso de Equativ con la innovación y su proyección internacional y su papel como socio preferido para los especialistas en marketing orientados a resultados.

"Esto va más allá de un simple cambio de marca : es la culminación de una visión común para crear una alternativa más dinámica, innovadora y orientada a los resultados al fragmentado panorama actual del ad tech , dijo Ben Skinazi, Chief Marketing Officer de Equativ. "Juntos, hemos creado una plataforma global diseñada para la interoperabilidad, la inteligencia y los resultados a lo largo de todo el media journey.

El nuevo Equativ integra planificación, selección, activación, mejora de anuncios y optimización dentro de una plataforma de medios: Maestro by Equativ , ofrece a las marcas y agencias una un punto de acceso a múltiples soluciones para impulsar los resultados en la economía de la atención actual. Con capacidades omnicanales en CTV, video, native, display y retail media, Equativ simplifica el ecosistema adtech y ofrece rendimiento al tiempo que proporciona medios de calidad, satisfaciendo las demandas de un panorama de medios en rápido cambio.

“En un momento en el que la innovación y el rendimiento son fundamentales , la unificación de Sharethrough y Equativ representa un avance decisivo . Combinandosus fortalezas complementarias, estamos avanzando en la sostenibilidad, la transparencia y la creatividad, lo que permite a Horizon obtener resultados sólidos y transformadores para nuestros clientes más ambiciosos y centrados en resultados ", expresó Alex Stone, vicepresidente sénior de alianzas de agencias y video avanzado de Horizon Media.

El cofundador y director ejecutivo de Scope3, Brian O'Kelley, declaró: “Estoy realmente entusiasmado con lo que depara el futuro para Equativ, ya que Sharethrough y Equativ se unen bajo un mismo nombre. Desde productos pioneros de medios sostenibles hasta ser los primeros en adoptar la tecnología agentica de Scope3, ambas empresas han impulsado constantemente el avance del sector. Con la fuerza de sus equipos y plataformas combinadas, creo que esta compañía unificada tendrá un impacto aún mayor en el futuro de los medios programáticos".

Como asesora estratégica de Equativ durante los últimos dos años, Mykim Chikli, ex directora ejecutiva de Publicis Group en EMEA y Asia y CEO de Weborama en Francia, testificó: "Como alguien que ha pasado décadas en el lado de la agencia trabajando con marcas globales, he visto de primera mano cómo ha evolucionado la industria, y cuán fragmentada y compleja se ha vuelto. Lo que Equativ ha logrado a través de esta unificación no es solo escala sino claridad: una plataforma que simplifica la ejecución, cuida la experiencia del usuario y ofrece resultados reales y sostenibles. Es exactamente el tipo de socio que agencias y anunciantes necesitan en el mercado actual ".

"La plataforma Equativ es robusta, flexible y se adapta bien a nuestro entorno de aplicaciones. Los equipos de Equativ son receptivos, atentos y siempre están listos para optimizar la configuración. Es una alianza realmente fiable que nos permite combinar el rendimiento publicitario y la experiencia tecnológica ", declaró Vincent Salini, director de ventas digitales de France TV Advertising.

Acerca de Equativ

Equativ es una plataforma global de medios end-to-end que permite que los anunciantes y editores logren resultados reales al unir inventario premium y audiencias con una curation avanzada y tecnología publicitaria de vanguardia en todos los canales. Diseñada específicamente para la economía de la atención, Equativ ofrece calidad, interacción y rendimiento, mientras que prioriza las experiencias publicitarias respetuosas y centradas en el usuario. Con un equipo de más de 750 profesionales en 20 países, Equativ combina la escala global con una profunda experiencia local. Para más información visite, Equativ.com .

Para consultas de los medios: Comuníquese con: Caroline Millié Figueiredo pr@equativ.com

