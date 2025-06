EBC Financial Group จับมือ United to Beat Malaria เน้นย้ำปัญหาสิ่งแวดล้อมกับโรคระบาด เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

โลกสองด้าน: EBC Financial Group จับมือ United to Beat Malaria ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมกับโรคร้าย ครึ่งหนึ่งของโลกอุดมด้วยผืนป่า อีกครึ่งกลับแห้งแล้ง ไร้ไม้ยืนต้น และเต็มไปด้วยยุงพาหะโรคมาลาเรีย

EBC ร่วมขับเคลื่อนสุขภาพโลกอย่างยั่งยืน หนุนมาตรการรับมือมาลาเรีย โดยเน้นความยุติธรรมและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

DC, UNITED STATES, June 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2025 ซึ่งทั่วโลกต่างตระหนักถึงปัญหา “การยุติมลพิษจากพลาสติก” EBC Financial Group (EBC) ได้หยิบยกอีกประเด็นสำคัญที่มักถูกมองข้ามจากการละเลยสิ่งแวดล้อม นั่นคือ การเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจของโรคติดต่อจากยุงพาหะ อย่างเช่น โรคมาลาเรีย

ผ่านความร่วมมือกับโครงการ United to Beat Malaria ของมูลนิธิสหประชาชาติ ซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่สองแล้ว EBC ได้เรียกร้องให้ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันเผชิญหน้ากับวิกฤติที่เชื่อมโยงกันทั้งด้านสภาพภูมิอากาศ มลพิษ สุขภาพ และความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการเงินที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในฐานะกุญแจสำคัญในการป้องกันโรคและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

“เรามักมองว่าโรคมาลาเรียเป็นเรื่องทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว แต่ที่จริงแล้ว มันเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน” เดวิด บาร์เรตต์ ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว “ขยะพลาสติก การตัดไม้ทำลายป่า และอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของยุงพาหะได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผ่านความร่วมมือกับ United to Beat Malaria เราจึงลงทุนในแนวทางแก้ไขที่เข้าถึงได้จริงและยั่งยืน ที่สามารถปกป้องทั้งผู้คนและระบบนิเวศได้พร้อมกัน”

Climate Change เปลี่ยนภูมิทัศน์โรคมาลาเรีย

ความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมเร่งให้โรคมาลาเรียแพร่ระบาดในภูมิภาคที่เคยมีความเสี่ยงต่ำ การตัดไม้ทำลายป่าและอุณหภูมิที่สูงขึ้นผลักดันให้ประชากรยุงขยายตัวขึ้นไปยังพื้นที่สูงและพื้นที่ใหม่ ขณะที่มลพิษจากพลาสติกสร้างแหล่งน้ำขังที่กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง

ในโคลอมเบียและแถบป่าอเมซอน การตัดไม้ทำลายป่าได้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับประชากรในพื้นที่ชนบทและชนพื้นเมืองอย่างมาก ที่บังกลาเทศ น้ำท่วมและน้ำขังจากมลพิษพลาสติกได้ซ้ำเติมสถานการณ์ในพื้นที่ที่เปราะบางอยู่แล้ว แม้แต่ทางตอนใต้ของยุโรปก็ยังพบผู้ติดเชื้อประปราย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้อัตราการรอดชีวิตของยุงสูงขึ้นในพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหายุงพาหะ

ความเปลี่ยนแปลงนี้ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น ในภูมิภาคซับ-ซาฮาราแอฟริกา โรคมาลาเรียส่งผลให้ GDP หายไปปีละราว 1.3% และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อระบบสาธารณสุข ผลผลิตแรงงาน และการศึกษา โดยโรคนี้ทำให้ต้องสูญเสียวันทำงานมากถึงครึ่งพันล้านวันต่อปีในแอฟริกา และคาดว่าทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือ เด็ก ผู้ใหญ่ในวัยแรงงาน และชุมชนผู้มีรายได้น้อย

การเงินที่ยั่งยืนและพลังร่วมของทุกภาคส่วน

ในปี 2025 EBC ได้ต่อยอดพันธกิจร่วมกับโครงการ United to Beat Malaria โดยก้าวขึ้นเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของกิจกรรม Move Against Malaria 5K ซึ่งระดมพนักงานกว่า 200 คนจากสำนักงานในสหราชอาณาจักร แอฟริกา เอเชีย และละตินอเมริกา เข้าร่วมท้าทายความฟิตระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2025 โดยกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความตระหนักรู้เท่านั้น แต่ยังปลูกฝังการมีส่วนร่วมในทุกระดับขององค์กร สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของ EBC ว่าการขับเคลื่อนสังคมต้องเริ่มจากผู้นำและวัฒนธรรมองค์กร

“การเงินสามารถเป็นพลังแห่งการฟื้นฟูได้” บาร์เรตต์ กล่าว “นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราสนับสนุนโครงการสุขภาพที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน เร่งสร้างความตระหนัก และลงทุนในโซลูชันที่จัดการกับรากเหง้าของปัญหา ไม่ใช่เพียงแค่บรรเทาอาการของความเหลื่อมล้ำเท่านั้น”

ที่การประชุมผู้นำประจำปี 2025 ของ United to Beat Malaria ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. บาร์เรตต์ และซามูเอล เฮิร์ตซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ EBC ได้เข้าร่วมกับผู้แทนกว่า 120 คน ทั้งนักเคลื่อนไหวและผู้กำหนดนโยบาย เพื่อเรียกร้องให้มีการลงทุนระดับโลกอย่างต่อเนื่อง โดยพวกเขาได้เข้าร่วมการหารือเชิงนโยบายโดยตรงบน Capitol Hill เพื่อผลักดันการสนับสนุนโครงการสำคัญ อาทิ President’s Malaria Initiative, The Global Fund และโครงการที่นำโดยสหประชาชาติ

การเงินเพื่อสุขภาพที่เท่าเทียมอย่างมีเป้าหมาย

ความร่วมมือของ EBC กับ United to Beat Malaria ไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ แต่ยังสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ที่สำคัญในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เช่น มุ้งที่ผ่านการเคลือบสารฆ่าแมลง ชุดตรวจวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว และยารักษามาลาเรีย ในปี 2024 เพียงปีเดียว United to Beat Malaria สามารถช่วยปกป้องผู้คนกว่า 1.67 ล้านคนในภูมิภาคซับ-ซาฮาราแอฟริกา และในกว่า 20 ประเทศในละตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งยังคงประสบปัญหาด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพและความเปราะบางทางสภาพภูมิอากาศ

ในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ให้ความสำคัญกับวิกฤตมลพิษจากพลาสติกนี้ EBC เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนของความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปกป้องสุขภาพ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเดินหน้าไปพร้อมกัน

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง EBC และ United to Beat Malaria ได้ที่ www.ebc.com/malaria.

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในเขตการเงินชั้นนำของกรุงลอนดอน เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเป็นนายหน้าทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในศูนย์กลางการเงินทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาซอล รวมถึงตลาดเกิดใหม่ในละตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา EBC เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย มืออาชีพ และสถาบัน สามารถเข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลกได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตลาดเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่างๆ

EBC ได้รับรางวัลมากมาย และยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม โดยแต่ละบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ ได้แก่ EBC Financial Group (UK) Ltd ได้รับการกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Ltd ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) EBC Financial (MU) Ltd ได้รับใบอนุญาตและควบคุมโดย Financial Services Commission Mauritius (FSC)

หัวใจสำคัญของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีจากสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก เคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ๆ ตั้งแต่ข้อตกลง Plaza Accord, วิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ไปจนถึงความผันผวนในช่วงการระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ EBC ให้ความสำคัญกับคุณธรรม ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ความสำคัญกับทุกความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างจริงจัง

ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา EBC ให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคเอเชีย ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย นอกจากนี้ EBC ยังร่วมมือกับมูลนิธิสหประชาชาติ (UN Foundation) และโครงการ United to Beat Malaria เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านสุขภาพทั่วโลก รวมถึงสนับสนุนโครงการ "What Economists Really Do" ของแผนกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ซึ่งมุ่งส่งเสริมความเข้าใจทางเศรษฐศาสตร์ต่อสาธารณชน และการประยุกต์ใช้กับความท้าทายสำคัญของสังคมในปัจจุบัน

https://www.ebc.com/

