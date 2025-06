EBC Financial Group：「United to Beat Malaria」キャンペーンとともに世界環境デーに環境悪化と疾病の関連性を強調 

EBC Financial Group:「United to Beat Malaria」キャンペーンとともに、世界環境デーを記念し、環境悪化と疾病の関連性を強調します。地球の半分は健全な森林が広がり、もう半分は森林破壊、干ばつ、そしてマラリアの危険性が広がっています。

気候変動と汚染がマラリアなどの媒介性疾患の蔓延を加速させる中、EBCは環境意識と公平性に基づいた世界的な健康介入への支援を強化しています。

DC, UNITED STATES, June 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- 2025年の世界環境デーにあたり、世界が「プラスチック汚染の終焉」というテーマに結集する中、EBC Financial Group(EBC)は、環境問題への配慮が軽視されてきたあまり議論されていない結果、すなわちマラリアなどの蚊媒介性疾患の深刻な増加に警鐘を鳴らしています。

EBCは、今年で2年目を迎える国連財団の「United to Beat Malaria」キャンペーンとのパートナーシップを通じて、官民のステークホルダーに対し、気候不安定性、汚染、健康、経済格差といった相互に関連する危機に立ち向かい、疾病予防と地域社会のレジリエンス構築における重要な解決策として、気候変動対策に配慮した金融手段を活用するよう強く求めています。

EBC(英国)のCEO、デビッド・バレット氏は「マラリアは医学的な問題だけではなく、同時に生態学的な問題でもあります。プラスチック廃棄物、森林破壊、そして気温上昇は、蚊が繁殖するのに最適な条件を作り出しています。United to Beat Malariaキャンペーンとのパートナーシップを通じて、私たちは人々と生態系の両方を守る、拡張性の高い最前線での対策に投資しています。」と述べています。

IMG_256, Picture気候変動がマラリア発生を加速させる

環境の変化は、かつてはリスクが低いと考えられていた地域でもマラリアの蔓延を加速させています。森林伐採と気温上昇は、蚊の個体群を高地や新たな生息地へと押し上げ、プラスチック汚染は繁殖地となる停滞した貯水池を作り出しています。

コロンビアとアマゾン川流域では、森林伐採により農村部や先住民コミュニティのマラリア感染リスクが劇的に増加しています。バングラデシュでは、プラスチック汚染によって洪水と水質の停滞が悪化し、すでに脆弱な地域でマラリアの発生がさらに深刻化しています。南ヨーロッパでも散発的な症例が報告されており、気候変動により、これまで蚊のいなかった地域でも蚊の生存率が上昇しています。

これらの変化は経済にも大きな影響を及ぼします。例えば、サハラ以南のアフリカでは、マラリアはGDPの年間約1.3%の損失をもたらし、医療制度、生産性、教育に波及効果をもたらしています。この病気は、アフリカで毎年最大5億日の労働日数の損失を引き起こし、推定120億ドルの生産性損失をもたらしています。この損失は、子供、労働年齢の成人、低所得者層に不均衡に重くのしかかっています。

気候変動に配慮した金融と集団行動

2025年、EBCは「United to Beat Malaria」キャンペーンへのコミットメントを新たにし、「Move Against Malaria 5K」の公式企業スポンサーとなり、英国、アフリカ、アジア、ラテンアメリカのオフィスで200名以上の従業員を動員しました。2025年4月25日から5月10日まで開催されたこのキャンペーンは、意識向上だけでなく、社内のあらゆるレベルでの関与を深めました。これは、アドボカシー活動がリーダーシップと組織文化に根ざすべきだというEBCの信念を反映しています。

バレット氏は「金融は再生の原動力になり得るのです。だからこそ、私たちはコミュニティ主導の保健介入を支援し、意識を高め、不平等についてだけでなく根本的な原因に対処するソリューションを後押ししていきます。」と述べています。

ワシントンD.C.で開催された「United to Beat Malaria」年次リーダーシップサミットにおいて、バレット氏とEBCオペレーションディレクターのサミュエル・ハーツ氏は、120名を超える活動家や政策立案者とともに、持続的な世界的投資を訴えました。彼らは連邦議会で直接政策協議に参加し、マラリア・イニシアチブ、世界基金、国連主導の介入といった重要なプログラムへの支援を強く訴えました。

健康の公平性のための行動

EBCのパートナーシップは、単なる象徴的なものではありません。支援を受けている地域においては、殺虫剤処理をほどこした蚊帳、診断キット、そして抗マラリア治療薬への資金提供を行っています。2024年だけでも、「United to Beat Malaria」は、医療へのアクセスが依然として限られており、気候変動に対する脆弱性が高いサハラ以南のアフリカとラテンアメリカ・カリブ海地域の20カ国で、167万人の命を守るための支援を行いました。

世界環境デーがプラスチック汚染という環境危機を浮き彫りにする中、EBCは、生態系管理、健康保護、そして経済の安定が一体となって追求される、セクターの横断的な連携の緊急性を強調しています。

EBCと「United to Beat Malaria」とのパートナーシップの詳細については、https://www.ebc.com/jp/malariaをご覧ください。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group(以下、当社)は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国(FCA)、ケイマン諸島(CIMA)、オーストラリア(ASIC)、モーリシャス(FSC)などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

https://www.ebc.com/jp/

