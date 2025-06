MoneyHero與OSL達成戰略合作，拓展香港數字資產財富產品服務

攜手亞洲領先持牌平台OSL,MoneyHero戰略佈局數字資產生態,賦能用户做出更明智的財務決策

香港, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MoneyHero Limited(納斯達克:MNY)(以下簡稱「MoneyHero」或「公司」)是領先市場的個人理財產品比較平台及數字保險經紀服務供應商,今日宣佈與亞洲領先的持牌數字資產平台OSL集團有限公司(香港交易所:863)(以下簡稱「OSL」)達成策略合作,拓展其在香港的數字資產財富管理服務。此次合作標誌著MoneyHero在香港拓展其財富產品服務的重要一步,將由香港證監會(「SFC」)許可的機構提供的數字資產相關服務納入其中,致力於提升香港消費者的財務健康。

透過此次合作,MoneyHero用戶可以比較更多元化的理財產品,包括由OSL等受香港證監會監管的平台提供的數字資產賬戶產品,以及保險、股票和銀行賬戶等理財產品,幫助用戶做出更全面和明智的金融決策。隨着香港對數字資產的興趣與日俱增,市場對多元化金融解決方案的需求日益旺盛。根據證監會轄下投資者及理財教育委員會(IFEC)1的數據,在2023年有8%的香港零售投資者投資於虛擬資產及相關產品,較2019年的1%有顯著增長。另有11%的零售投資者表示有意投資相關產品。此次MoneyHero和OSL的合作,正在積極回應這一趨勢,滿足市場和投資者對數字資產日益增長的需求和興趣。

MoneyHero首席執行官Rohith Murthy表示:「我們非常高興與OSL達成策略合作,OSL是亞洲受規管數字資產領域的領軍企業。這次合作充分體現我們作為大東南亞地區大多數銀行首選的數字獲客夥伴的獨特優勢,並將這一優勢延伸至數字資產市場。我們致力於以可靠且透明的方式,為用戶提供全面的金融解決方案以及新興資產類別的投資機會。OSL在監管合規及機構專業能力方面的優勢,為我們進軍該領域提供了強而有力的支持,我們亦看到了未來進一步拓展業務的顯著潛力。」

OSL首席營銷官 Jack Derong表示:「我們非常高興與東南亞地區知名且值得信賴的平台MoneyHero攜手合作。我們堅信,提供便捷、受監管的數字資產投資途徑對於行業的可持續發展至關重要。MoneyHero龐大的用戶網絡以及透明可靠的比較工具,將助力更廣泛的受眾,憑藉知識和信心參與數字資產經濟。」

關於 MoneyHero Group

MoneyHero Limited (納斯達克: MNY ) ) 是領先市場的個人數碼理財比較平台,旗下品牌服務遍佈新加坡、香港、台灣、及菲律賓等市場,旗下品牌組合包括 B2C 平台 MoneyHero、SingSaver、Money101、Moneymax 和 Seedly,以及 B2B 平台 Creatory。公司持有馬來西亞金融科技公司 Jirnexu Pte. Ltd. 的股權,其為 Jirnexu Sdn. Bhd. 的母公司,而 Jirnexu Sdn. Bhd. 是馬來西亞最大的 B2C 營運平台 RinggitPlus 的營運商。截至 2024 年12月 31 日止,公司與超過290間商業合作夥伴緊密合作,擁有超過620萬個每月獨立用戶量。公司由 PayPal、Palantir Technologies 、和 Founders Fund 的聯合創辦人 Peter Thiel,以及香港商人、盈科拓展集團創辦人、主席兼行政總裁李澤楷先生支持。了解更多有關MoneyHero 如何推動亞太地區的數碼經濟,請瀏覽 www.MoneyHeroGroup.com .

關於OSL香港

OSL集團(港交所:863.HK)作為亞洲領先的合規虛擬金融基建平臺,憑藉區塊鏈技術構建傳統金融與虛擬資產的橋樑,為全球機構及個人投資者提供高效、安全且合規的金融服務解決方案。

集團透過持牌平臺提供全方位服務,包括:具備深度流動性法幣通道及機構級定價的24小時場外經紀服務;協助傳統金融機構接軌虛擬資產的綜合經紀方案;通過SOC 2 Type 2認證且獲高達10億美元保險保障的託管服務;以及完全合規的零售交易管道。集團即將推出代幣化國債及實體資產(RWA)方案,並籌備建設新一代OSL Pay跨境支付基建。

秉持 「開放、安全、持牌」 原則及企業級安全架構,OSL正積極將合規服務拓展至日本、澳洲及歐洲市場,並評估東南亞發展機會,持續引領機構級虛擬資產應用的創新發展。

如欲取得更多資訊,請流覽:group.osl.com。

MoneyHero查詢聯繫方式:

投資者關係:

MoneyHero投資者關係團隊

IR@MoneyHeroGroup.com

媒體關係:

MoneyHero公關團隊

Press@MoneyHeroGroup.com

OSL查詢聯繫方式:

媒體關係:

media@osl.com

免責聲明

本公司及其子公司未持有證監會發出的任何牌照,亦不從事《證券及期貨條例》(香港法例第571章)定義的任何受規管活動。本新聞稿僅供資訊用途,不構成亦無意構成向香港公眾提供任何證券、投資或其他受規管服務的要約或邀請。

1 投資者及理財教育委員會(2023年)。《2023年零售投資者研究》。取自 https://www.ifec.org.hk/web/common/pdf/about-ifec/retail-investor-study-2023.pdf

