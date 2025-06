Bitget destaca o programa de afiliados, transformando influência em renda para criadores de criptomoedas

VICTORIA, Seychelles, June 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, a principal corretora de criptomoedas e Web3, está chamando a atenção para seu programa de afiliados como um caminho simplificado para que criadores, educadores e comunidades de criptomoedas transformem engajamento em ganhos. Criado com base no espírito da Web3, o programa distribui comissões generosas, recompensas em camadas e ferramentas úteis para ajudar os parceiros a expandirem sua nuvem e suas criptomoedas. Apoiando a todos, de criadores de conteúdo individuais a comunidades Web3 de grande escala, o programa de afiliados oferece um modelo inteligente e escalável para monetizar a influência das criptomoedas.

Os afiliados podem ganhar até 50% de comissão sobre as taxas de negociação dos usuários indicados, com bônus extras disponíveis para marcos e parceiros de alto desempenho. O programa foi desenvolvido para ser dimensionado, seja para criadores de conteúdo individuais ou para comunidades maiores com foco em criptografia. O rastreamento em tempo real, o suporte dedicado e os recursos de marketing oferecem aos afiliados ferramentas para expandir seu alcance e monetizar com eficiência.

Em uma novidade para as trocas centralizadas, a Bitget lançou um programa de afiliados on-chain em 2025, introduzindo um novo nível de transparência e controle. O sistema aproveita os dados na cadeia para verificar as indicações e rastrear os pagamentos, eliminando suposições e dando aos parceiros maior confiança em seus ganhos. Os afiliados podem monitorar tudo, desde o engajamento da carteira até os pagamentos em tempo real, tudo com base em contratos inteligentes.

O programa de afiliados se alinha ao ecossistema mais amplo da Bitget, que inclui comércio de cópias, mercados de alta liquidez, integrações avançadas de API e suporte localizado. Isso facilita para que os parceiros personalizem campanhas, envolvam seus públicos e cresçam com a plataforma.

“A economia dos criadores de conteúdo em criptomoedas está crescendo rapidamente, mas a monetização nem sempre acompanhou esse ritmo”, declarou Vugar Usi Zade, COO da Bitget. “Ao trazer recompensas de afiliados para a cadeia e projetar ferramentas para criadores de todos os portes, a Bitget transforma a influência em um fluxo de receita real e escalável, sem fumaça e espelhos.”

Com recompensas de alto nível, rastreamento transparente e infraestrutura na cadeia, o programa de afiliados da Bitget oferece uma nova visão da monetização de criptomoedas. Criado para aqueles que conduzem conversas, moldam comunidades e desenvolvem o espaço a partir do zero.

