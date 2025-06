ビットゲット (Bitget) がアフィリエイトプログラムに注力し、暗号資産クリエイターの影響力を収益へと転換

セーシェル共和国ビクトリア発, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号資産取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、クリエイター、教育者、暗号資産コミュニティがエンゲージメントを収益に変えるための効率的な手段として、アフィリエイトプログラムに注目を集めている。 Web3の精神に基づき構築された本プログラムは、パートナーが影響力と暗号資産の両方を拡大できるよう、寛大なコミッション、段階的な報酬、便利なツールを提供している。 個人のコンテンツクリエイターから大規模なWeb3コミュニティまでを対象とし、アフィリエイトプログラムは暗号資産における影響力を収益化するためのスマートかつスケーラブルなモデルを提供している。

アフィリエイトは、紹介したユーザーの取引手数料に対して最大50%のコミッションを獲得可能であり、マイルストーン達成や優秀なパートナーには追加ボーナスも用意されている。 本プログラムは、個人のクリエイターから暗号資産に特化した大規模なコミュニティまで、あらゆる規模に対応可能な設計となっている。 リアルタイムでのトラッキング、専任サポート、マーケティングリソースにより、アフィリエイトがリーチを拡大し、効果的に収益化できるよう支援している。

ビットゲットは中央集権型取引所としては初となるオンチェーン・アフィリエイトプログラムを2025年に開始し、透明性と管理性において新たな水準を切り開いた。 本システムはオンチェーンデータを活用して紹介内容を検証し、支払いを追跡することで、推測の余地を排除し、パートナーが自身の収益に対してより高い信頼を持てるようにしている。 アフィリエイトはウォレットのエンゲージメントから支払いまでをすべてリアルタイムで監視することができ、これらはスマートコントラクトによって支えられている。

このアフィリエイトプログラムは、コピー取引、高流動性市場、高度なAPI統合、地域に根ざしたサポートを含むビットゲットの広範なエコシステムと連携している。 これにより、パートナーはキャンペーンを柔軟に調整し、オーディエンスとの関係を深め、プラットフォームと共に成長しやすくなる。

ビットゲットの最高執行責任者 (COO) であるヴガル・ウシ・ザデ (Vugar Usi Zade) は次のように述べている。「暗号資産分野におけるクリエイターエコノミーは急速に成長していますが、収益化の面では常にそれに見合った進展があったとは言えません」。 「アフィリエイト報酬をオンチェーン化し、あらゆる規模のクリエイター向けにツールを設計することで、ビットゲットは影響力を現実的かつスケーラブルな収益源へと変えています。ごまかしは一切ありません」。

最高水準の報酬、透明性の高いトラッキング、そしてオンチェーンのインフラを備えたビットゲットのアフィリエイトプログラムは、暗号資産の収益化に新たな視点をもたらしている。 会話を生み出し、コミュニティを形成し、業界の土台を築いてきた人々のために設計されている。

詳しくは、こちらを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 旧称ビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、世界水準のマルチチェーン型暗号資産ウォレットであり、ウォレット機能、トークンスワップ、NFT マーケットプレイス、DAppブラウザーなど、包括的なWeb3ソリューションと機能を提供している。

ビットゲットは、世界トップサッカーリーグLALIGAの東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における公式暗号通貨パートナーを務めるほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

報道関係者向けの問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

