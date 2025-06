Bitget שמה זרקור על תוכנית שיווק השותפים, והופכת השפעה להכנסה עבור יוצרים קריפטוגרפים

ויקטוריה, איי סיישל, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, מפנה את תשומת הלב לתוכנית שיווק השותפים שלה כדרך יעילה עבור יוצרים, מחנכים וקהילות קריפטוגרפיה להפוך מעורבות לרווחים. התוכנית, הבנויה ברוח ה-Web3, מחלקת עמלות נדיבות, תגמולים רב-שכבתיים וכלים שימושיים שיעזרו לשותפים להגדיל את השפעתם - ואת הערך הקריפטוגרפי שלהם. תוכנית השותפים, התומכת בכולם, החל מיוצרי תוכן יחידים ועד לקהילות Web3 בקנה מידה גדול, מציעה מודל חכם וניתן להרחבה למוניטיזציה של השפעה קריפטוגרפית.

שותפים יכולים להרוויח עד 50% עמלה על עמלות מסחר ממשתמשים שהם מפנים אל החברה, עם בונוסים נוספים שזמינים עבור ציוני דרך ועבור שותפים שיציגו ביצועים ברמה גבוהה. התוכנית בנויה עם התאמה להתרחבות, בין אם עבור יוצרי תוכן בודדים או קהילות גדולות יותר המתמקדות בקריפטוגרפיה. מעקב בזמן אמת, תמיכה ייעודית ומשאבי שיווק מעניקים למשווקים שותפים כלים להרחיב את טווח ההגעה שלהם ולהפיק רווחים ביעילות.

Bitget הייתה הראשונה מבין הבורסות המרכזיות שהשיקה תוכנית שותפים ברשת ב-2025 - והובילה לרמה חדשה של שקיפות ובקרה. המערכת ממנפת נתונים מהרשת כדי לאמת הפניות ולעקוב אחר תשלומים, מבטלת את הצורך בניחוש ומעניקה לשותפים ביטחון רב יותר ברווחים שלהם. המשווקים השותפים יכולים לעקוב אחרי הכול, החל ממעורבות בארנק ועד לתשלומים, בזמן אמת, והכל מופעל בידי חוזים חכמים.

תוכנית שיווק השותפים משתלבת עם האקו סיסטם הרחב יותר של Bitget, הכולל מסחר בהעתקה, שווקים בעלי נזילות גבוהה, אינטגרציות API מתקדמות ותמיכה מקומית. זה מקל על השותפים להתאים קמפיינים, ליצור קשר עם הקהל שלהם ולצמוח עם הפלטפורמה.

""כלכלת היוצרים בשוק הקריפטוגרפיה צומחת במהירות, אך המוינטיזציה לא תמיד עמדה בקצב", אמר ווגאר אוסי זאדה (Vugar Usi Zade), מנהל התפעול הראשי ב-Bitget. "על ידי הבאת תגמולים עבור משווקים שותפים לרשת ועיצוב כלים ליוצרים בכל הגדלים, Bitget הופכת השפעה לזרם הכנסה אמיתי וניתן להרחבה, בלי אחיזת עיניים".

עם תגמולים מהשורה הראשונה, מעקב שקוף ותשתית רשת, תוכנית שיווק השותפים של Bitget מציעה נקודת מבט רעננה על מוניטיזציה קריפטוגרפית. תוכנית זו מיועדת לאלו שמניעים שיחות, מעצבים קהילות ומצמיחים את המרחב מהבסיס מעלה.

למידע נוסף, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריו ם ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

