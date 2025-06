Bitget met en lumière son programme d’affiliation qui transforme l’influence en revenus pour les créateurs de contenus de l’espace crypto

VICTORIA, Seychelles, 08 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, met en avant son programme d’affiliation qui offre aux créateurs, éducateurs et communautés crypto un moyen de transformer en toute simplicité leur engagement en revenus. Élaboré dans l’esprit du Web3, le programme offre des commissions généreuses, des récompenses à plusieurs niveaux ainsi que des outils pratiques qui aident les partenaires à développer leur influence et leurs cryptomonnaies. S’adressant à tous, des créateurs de contenus individuels aux communautés Web3 à grande échelle, ce programme d’affiliation offre un modèle intelligent et évolutif qui permet de monétiser l’influence des cryptomonnaies.

Les affiliés peuvent gagner jusqu’à 50 % de commission sur les frais de transaction des utilisateurs parrainés, ainsi que des bonus supplémentaires pour les partenaires performants et selon les objectifs atteints. Qu’il s’adresse aux créateurs de contenus individuels ou aux communautés plus larges centrées sur la cryptographie, le programme est conçu de manière à pouvoir évoluer. Grâce à un suivi en temps réel, une assistance dédiée et des ressources marketing, les affiliés bénéficient de tous les outils nécessaires pour étendre leur portée et atteindre ainsi une monétisation efficace.

En 2025, Bitget a inauguré un nouveau niveau de transparence et de contrôle en lançant un programme d’affiliation on-chain, une première dans l’univers des plateformes d’échange centralisées. Le système exploite les données on-chain afin de vérifier les parrainages et de suivre les paiements, ce qui permet d’éliminer les incertitudes et de renforcer la confiance des partenaires dans leurs gains. Grâce à des smart contracts, les affiliés peuvent tout surveiller en temps réel, depuis l’engagement du portefeuille jusqu’aux paiements.

Le programme d’affiliation s’inscrit dans l’écosystème plus large de Bitget, qui comprend le copy trading, des marchés à forte liquidité, des intégrations API avancées et un support localisé. Cela permet aux partenaires de personnaliser leurs campagnes, de mobiliser leurs publics et de se développer plus facilement avec la plateforme.

« L’économie des créateurs de contenus, dans l’espace cryptographique, connaît actuellement une croissance rapide, mais la monétisation n’a pas toujours suivi », a déclaré Vugar Usi Zade, directeur de l’exploitation chez Bitget. « En proposant des récompenses d’affiliation on-chain et en concevant des outils pour les créateurs de toutes tailles, Bitget transforme l’influence en une source de revenus réelle et évolutive, sans aucun écran de fumée. »

Avec son système de récompenses, son suivi transparent et son infrastructure on-chain de premier ordre, le programme d’affiliation de Bitget offre une nouvelle approche de la monétisation des cryptomonnaies. Il est conçu pour ceux qui animent les conversations, façonnent les communautés et développent l’espace crypto de A à Z.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui propose une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3 et notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT ou un navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

