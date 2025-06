AI-Media 在 InfoComm 2025 以 LEXI Voice 重塑全球可及性

#5389 號展位 + AVIXA TV Studio:體驗大規模即時多種語言翻譯

紐約, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 人工智能語言解決方案領域的全球領導者 AI-Media (ASX: AIM) 將在 InfoComm 2025 上首次推出具有變革意義的 LEXI VOICE 平台,在即時多種語言可及性方面樹立新基準。 與會者可以到訪 #5389 號展位,或透過 AVIXA TV Studio 密切關注,見證 LEXI VOICE 如何將 100 多種語言的語音內容即時翻譯成自然的音訊,重塑世界互聯的方式。

LEXI VOICE 在 2025 年 NAB Show 上隆重登場並廣受好評,該平台結合非常準確的即時字幕、人工智能翻譯和逼真的合成語音,可即時順暢同步輸出多種語言。 無論是支援全球峰會、現場直播、企業大會或政府簡報,LEXI VOICE 都有助內容創作者跨越語言障礙並加強包容,而同時保持簡單。

AI-Media 行政總裁 Tony Abrahams 表示:「隨著 AV 和廣播融合,LEXI VOICE 不僅是一個合規工具,而且會成為強大的發展引擎,引人注目。 InfoComm 是一個理想舞台,可以展示我們的技術不限於翻譯,還能改變溝通方式。」

AVIXA TV 推出三語服務 - 由 LEXI 提供支援

AI-Media 很榮幸與 AVIXA TV Studio (展位編號 #7861) 合作,推出有史以來首場以英文、西班牙文和德文進行的三語直播。 此次製作由 LEXI VOICE、LEXI TEXT 和 LEXI TRANSLATE 提供支援,採用完全基於雲端的工作流程,並與 AWS、Ross Video 和其他合作夥伴攜手,展示現在如何為任何 AV 或廣播活動實現可擴展的即時可及性。

在 InfoComm 2025 探索完整的 LEXI 套件

在 #5389 號展位,探索為當今混合通訊時代而設計的完整 LEXI 生態系統:

預約現場或網上會面,了解 LEXI 能夠如何提升您的全球傳播策略。

關於 AI-Media

AI-Media (ASX: AIM) 於 2003 年在澳洲成立,是人工智能字幕、翻譯和逼真語音可及性領域的全球創新者。 AI-Media 的業務範圍遍佈超過 25 個國家,透過其端到端生態系統,提供無與倫比的自動化功能、可擴展性和精確度,其中包括 LEXI、iCap、Alta、Encoder Pro 和 LEXI Toolkit。 公司的最新突破性成果是 LEXI VOICE,該平台徹底改變直播內容的交付和理解方式,將可及性轉化為全球廣播公司、企業和內容製作者的策略性優勢。

