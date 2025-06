AI-Media กำหนดนิยามใหม่ของการเข้าถึงทั่วโลกด้วย LEXI Voice ที่งาน InfoComm 2025

Booth #5389 + AVIXA TV Studio: สัมผัสประสบการณ์การแปลหลายภาษาแบบเรียลไทม์ในระดับขนาดใหญ่

นิวยอร์ก , June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์ม LEXI VOICE ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในงาน InfoComm 2025 โดยจะสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการเข้าถึงแบบเรียลไทม์เป็นหลายภาษา ผู้เข้าร่วมสามารถเยี่ยมชมBooth #5389 หรือติดตามผ่าน AVIXA TV Studio เพื่อดูว่า LEXI VOICE แปลเนื้อหาที่คนพูดเป็นเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติแบบทันทีเป็นมากกว่า 100 ภาษาได้อย่างไร นี่ถือเป็นการกำหนดนิยามใหม่ให้กับวิธีการเชื่อมต่อโลก

หลังการเปิดตัวที่เป็นที่กล่าวขานที่งาน NAB Show 2025 LEXI VOICE ได้ผสมผสานคำบรรยายสดที่มีความแม่นยำสูง การแปลที่ขับเคลื่อนโดย AI และ การสังเคราะห์เสียงเสมือนจริง เข้าด้วยกันเพื่อส่งมอบผลลัพธ์หลายภาษาพร้อมกันได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะใช้ในการส่งเสริมการประชุมสุดยอดระดับโลก การถ่ายทอดสด การประชุมใหญ่ขององค์กร หรือการบรรยายสรุปของรัฐบาล LEXI VOICE ก็ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษาและขยายขอบเขตการรวมได้ โดยไม่เพิ่มความซับซ้อน

"การบรรจบกันของ AV และการออกอากาศทำให้ LEXI VOICE มีความโดดเด่นในฐานะเครื่องมือสร้างการเติบโตที่ทรงพลัง ไม่ใช่แค่เครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้น" Tony Abrahams ซีอีโอของ AI-Media กล่าว “InfoComm เป็นเวทีสมบูรณ์แบบในการแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีของเราไม่เพียงแต่แปลความหมายเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงการสื่อสารอีกด้วย”

AVIXA TV กลายเป็นระบบสามภาษาที่ขับเคลื่อนโดย LEXI

AI-Media ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับ AVIXA TV Studio (Booth #7861) เพื่อส่งมอบ การถ่ายทอดสดสามภาษาครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษ สเปน และเยอรมัน การผลิตนี้ที่ขับเคลื่อนด้วย LEXI VOICE, LEXI TEXT และ LEXI TRANSLATE ใช้เวิร์กโฟลว์บนคลาวด์เต็มรูปแบบร่วมกับ AWS, Ross Video และพันธมิตรรายอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงแบบเรียลไทม์ที่ปรับขนาดได้นั้นสามารถทำได้อย่างไรสำหรับกิจกรรม AV หรือการออกอากาศใด ๆ ก็ตาม

ค้นพบ LEXI Suite เต็มรูปแบบที่ InfoComm 2025

ที่ Booth #5389 สำรวจระบบนิเวศ LEXI ที่สมบูรณ์ ซึ่งออกแบบมาสำหรับยุคการสื่อสารแบบไฮบริดในปัจจุบัน:

จองการประชุมในสถานที่หรือทางออนไลน์เพื่อดูว่า LEXI สามารถยกระดับกลยุทธ์การสื่อสารระดับโลกของคุณได้อย่างไร

เกี่ยวกับ AI-Media

ก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียเมื่อปี 2003 AI-Media (ASX: AIM) เป็นผู้สร้างสรรค์ระดับโลกด้านการสร้างคำบรรยาย การแปล และการเข้าถึงเสียงสดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยการดำเนินงานในกว่า 25 ประเทศ AI-Media มอบระบบอัตโนมัติ ความสามารถในการปรับขนาด และความแม่นยำที่ไม่มีใครเทียบได้ผ่านระบบนิเวศครบวงจร ซึ่งรวมถึง LEXI, iCap, Alta, Encoder Pro และ LEXI Toolkit LEXI VOICE เป็นความก้าวหน้าครั้งใหม่ล่าสุด ซึ่งเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอและการบริโภคเนื้อหาสด โดยเปลี่ยนความสามารถเข้าถึงให้กลายเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียง องค์กร และผู้ผลิตเนื้อหาทั่วโลก

