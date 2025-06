AI-Media 在 InfoComm 2025 以 LEXI Voice 重塑全球无障碍沟通

#5389 号展位+ AVIXA TV Studio:体验大规模实时多语种翻译

纽约, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 人工智能语言解决方案领域的全球领导者 AI-Media(澳交所代码:AIM)将在 InfoComm 2025 上首次推出具有变革意义的 LEXI VOICE 平台,为实时多语种无障碍沟通树立新标杆。 与会者可以到访 #5389 号展位,或通过 AVIXA TV Studio 观看演示,见证 LEXI VOICE 如何将语音内容即时翻译成 100 多种语言的自然音频,重新定义全球沟通方式。

LEXI VOICE 在 NAB Show 2025 上隆重登场并广受好评,该平台结合非常准确的实时字幕、人工智能翻译和逼真的语音合成,可实时顺畅同步实现多语种输出。 无论是支持全球峰会、实时直播、企业大会还是政府发布会,LEXI VOICE 都有助于内容创作者跨越语言障碍并扩大包容性,而且不会增加复杂性。

AI-Media 首席执行官 Tony Abrahams 表示:“随着视听和广播融合,LEXI VOICE 不仅是一个合规工具,而且会成为强大的发展引擎,引人注目。 InfoComm 是一个理想舞台,可以展示我们的技术不仅是翻译,而且能够改变沟通方式。”

AVIXA TV 推出三语服务 - 由 LEXI 提供支持

AI-Media 很荣幸与 AVIXA TV Studio(#7861 号展位) 合作,推出有史以来首场以英语、西班牙语和德语进行的三语直播。 此次制作由 LEXI VOICE、LEXI TEXT 和 LEXI TRANSLATE 提供支持,采用完全基于云端的工作流程,并与 AWS、Ross Video 和其他合作伙伴携手,完美演示了如何为各类视听或广播活动提供可弹性扩展的实时无障碍支持。

在 InfoComm 2025 探索完整的 LEXI 套件

在 #5389 号展位,探索为当今混合通信时代而设计的完整 LEXI 生态系统:

预约现场或网上会面,了解 LEXI 如何提升您的全球传播战略。

关于 AI-Media

AI-Media(澳交所代码:AIM) 于 2003 年在澳大利亚成立,是人工智能字幕、翻译和实时语音无障碍领域的全球创新者。 AI-Media 的业务范围遍布超过 25 个国家和地区,通过其端到端生态系统(包括 LEXI、iCap、Alta、Encoder Pro 和 LEXI Toolkit),提供卓越的自动化功能、可扩展性和精确度。 公司的最新突破性成果 LEXI VOICE 彻底改变实时内容的交付和消费方式,将无障碍沟通转化为全球广播公司、企业和内容制作者的战略优势。

媒体联系人: Fiona Habben 全球营销总监 fiona.habben@ai-media.tv

