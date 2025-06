AI-Media, InfoComm 2025 무대에서 LEXI Voice로 글로벌 접근성을 재정의하다

부스 #5389 + AVIXA TV 스튜디오: 대규모 실시간 다국어 번역을 경험하세요

뉴욕, June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI 기반 언어 솔루션 분야를 선도하는 AI-Media(ASX: AIM)가 인포콤 (InfoComm) 2025 무대에서 LEXI VOICE플랫폼을 선보이며 실시간 다국어 접근성에 대한 새로운 기준을 제시할 예정이다. 참가자는 부스 #5389를 방문하거나 AVIXA TV 스튜디오를 통해 시청이 가능하며 LEXI VOICE가 음성 콘텐츠를 100개 이상의 언어로 자연스러운 오디오 상태로 즉시 번역해 세계가 연결되는 방식을 재정의하는 방법을 확인할 수 있게 된다.

NAB Show 2025 무대를 통해 호평 속에 출시된 LEXI VOICE는 초정밀 라이브 캡션, AI 기반 번역, 실제와 같은 음성 합성을 결합하여 실시간으로 매끄러운 동시 다국어 출력을 제공한다. 글로벌 서밋, 라이브 방송, 기업 타운홀, 정부 브리핑 등 콘텐츠 제작자가 복잡성을 더하지 않고도 언어 장벽을 뛰어넘어 포용성을 확대할 수 있도록 지원하는 LEXI VOICE는 콘텐츠 제작자의 역량을 강화하고 있다.

AI-Media의 CEO인 Tony Abrahams는 “AV와 방송이 융합되면서 LEXI VOICE는 단순한 규정 준수 차원의 툴이 아니라 강력한 성장 동력으로 주목받고 있는 상황”이라고 진단했다. 그는 이어 “InfoComm은 우리 기술이 단순한 번역이 아니라 커뮤니케이션을 어떻게 변화시키는지 보여줄 수 있는 완벽한 무대를 제공한다”고 덧붙였다.

AVIXA TV, LEXI의 지원에 힘입어 3개 국어 지원

AI-Media는 AVIXA TV 스튜디오(부스 #7861) 와 제휴해 영어, 스페인어, 독일어로 된 최초의 3개국어 라이브 방송을 제공하게 된다. 이 프로덕션은 AWS, Ross Video 및 기타 파트너와 협력하여 완전한 클라우드 기반 워크플로우를 사용하여 LEXI VOICE, LEXI TEXT 및 LEXI TRANSLATE로 구동되며, 이제 모든 AV 또는 방송 이벤트에서 확장 가능한 실시간 접근성을 달성할 수 있는 방법을 보여주게 된다.

InfoComm 2025에서 LEXI 제품군 전체 살펴보기

부스 #5389에서 오늘날의 하이브리드 커뮤니케이션 시대를 위해 설계된 완벽한 LEXI 에코시스템을 살펴보세요:

LEXI VOICE – 실시간 다국어 음성 번역과 생생한 오디오 출력으로 어디서나 청중의 참여를 유도.

– 실시간 다국어 음성 번역과 생생한 오디오 출력으로 어디서나 청중의 참여를 유도. LEXI TEXT – 라이브 및 하이브리드 이벤트를 위한 지연 시간이 짧고 정확도가 높은 AI 캡션.

– 라이브 및 하이브리드 이벤트를 위한 지연 시간이 짧고 정확도가 높은 AI 캡션. LEXI TRANSLATE – 전 세계 청중의 접근성을 확장하는 AI 기반 캡션 번역.



Book a meeting onsite or 현장 또는 온라인 미팅을 예약하여 LEXI가 귀사의 글로벌 커뮤니케이션 전략을 어떻게 향상시킬 수 있는지 알아보세요.

AI-Media 소개

2003년 호주에서 설립된 AI-Media(ASX: AIM)는 AI 기반 캡션, 번역 및 라이브 음성 접근성 분야의 글로벌 혁신 기업이다. 25개 이상의 국가에서 사업을 운영하고 있는 AI-Media는 LEXI, iCap, Alta, Encoder Pro, LEXI Toolkit 등 엔드투엔드 에코시스템을 통해 탁월한 자동화, 확장성, 정밀성을 제공한다. 최신 혁신 기술인 LEXI VOICE는 라이브 콘텐츠의 전송 및 소비 방식을 혁신하여 전 세계 방송사, 기업 및 콘텐츠 제작자에게 접근성을 전략적 이점으로 전환하고 있다.

언론 문의 연락처 Fiona Habben Head of Global Marketing fiona.habben@ai-media.tv

