エイアイメディア (AI-Media)、インフォコム2025 (InfoComm 2025) にてLEXI Voiceを発表し、グローバルなアクセシビリティの概念を再定義

ブース#5389およびAVIXA TVスタジオ (AVIXA TV Studio):大規模リアルタイム多言語翻訳を体験

ニューヨーク発 , June 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIを活用した言語ソリューションの世界的リーダーであるエイアイメディア (ASX: AIM) は、インフォコム2025にて画期的なLEXI VOICEプラットフォームを初披露し、ライブにおける多言語アクセシビリティの新たな基準を打ち立てる。 来場者は、ブース#5389を訪れるか、AVIXA TVスタジオを通じて、LEXI VOICEが話された内容を100以上の言語に即座に自然な音声で翻訳する様子を目の当たりにし、世界のつながり方を再定義する革新を体験できる。

NABショー2025 (NAB Show 2025) で高い評価を得た発表に続き、LEXI VOICEは、極めて高精度なライブキャプション生成、AIによる翻訳、およびリアルな音声合成を組み合わせ、シームレスかつ同時進行の多言語出力をリアルタイムで実現する。 世界的なサミット、ライブ放送、企業タウンホール、政府のブリーフィングなどを支え、あらゆる場面で、LEXI VOICEはコンテンツ制作者に対し、言語の壁を越えて包摂性を拡大する力を提供しながら、複雑さを加えることなく実現する。

エイアイメディアのCEO、トニー・エイブラハムズ (Tony Abrahams) は以下のように述べている。「AVと放送の融合が進む中で、LEXI VOICEは単なるコンプライアンスツールではなく、強力な成長エンジンとして際立っています」。 「インフォコムは、当社の技術が単に翻訳するだけでなく、コミュニケーションそのものを変革することを示すのに最適な舞台です」。

LEXIによるAVIXA TVの三言語対応化

エイアイメディアは、AVIXA TVスタジオ (ブース#7861) との提携により、史上初の三言語によるライブ放送 (英語、スペイン語、ドイツ語) を実現する。 この放送は、LEXI VOICE、LEXI TEXT、LEXI TRANSLATEによって支えられており、AWS、ロス・ビデオ (Ross Video)、および他のパートナーとの協力による完全クラウドベースのワークフローを使用している。これにより、あらゆるAVまたは放送イベントにおいて、スケーラブルでリアルタイムなアクセシビリティが実現可能であることを実証する。

インフォコム2025でLEXIスイートを体験

ブース#5389では、現代のハイブリッドコミュニケーション時代に対応したLEXIエコシステムの全貌を体験できる。

現地またはオンラインでミーティングを予約し、LEXIがどのようにグローバルコミュニケーション戦略を強化するかを確認されたい。

エイアイメディアについて

2003年にオーストラリアで設立されたエイアイメディア (ASX: AIM) は、AIを活用したキャプション生成、翻訳、ライブ音声アクセシビリティの分野におけるグローバルなイノベーターである。 25か国以上で事業を展開するエイアイメディアは、LEXI、iCap、Alta、Encoder Pro、LEXI Toolkitを含むエンドツーエンドのエコシステムを通じて、比類なき自動化、スケーラビリティ、精度を提供している。 最新のブレークスルーであるLEXI VOICEは、ライブコンテンツの提供および消費のあり方を革新し、アクセシビリティを世界中の放送事業者、企業、コンテンツ制作者にとっての戦略的優位性へと変えている。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26787c4f-0edc-4d9e-8cf7-840f13bb85e9

報道関係者向け問い合わせ先 フィオナ・ハッベン (Fiona Habben) グローバルマーケティング責任者 (Head of Global Marketing) fiona.habben@ai-media.tv

