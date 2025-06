AI-Media מגדירה מחדש את הנגישות הגלובלית עם LEXI Voice בכנס InfoComm 2025

דוכן מספר 5389 + AVIXA TV Studio: חוו תרגום רב לשוני בזמן אמת בקנה מידה גדול

AI-Media (ASX: AIM), מובילה עולמית בפתרונות תרגום וכתוביות מבוססי בינה מלאכותית, תציג בהופעת בכורה את פלטפורמת LEXI Voice, שמשנה את חוקי המשחק, ב-InfoComm 2025, ותקבע רף חדש לנגישות רב לשונית בשידור חי. המשתתפים יכולים לבקר בביתן מספר 5389 או להתחבר באמצעות AVIXA TV Studio כדי להיות עדים לדרך בה LEXI Voice מתרגמת באופן מיידי תוכן מדובר לאודיו שנשמע טבעי לחלוטין עבור יותר מ-100 שפות - כשהיא מגדירה מחדש את האופן שבו העולם מתחבר.

בעקבות ההשקה עטורת התשבחות ב-NAB 2025, LEXI Voice משלבת יצירת כתוביות מדויקות במיוחד במהלך שידור חי, תרגום מבוסס בינה מלאכותית וסינתזת קול שנשמע מציאותי כדי לספק פלט רב-לשוני באופן חלק במקביל, ובזמן אמת. בין אם מדובר בפסגות עולמיות, שידורים חיים, אולמות בעירייה או תדרוכים ממשלתיים, LEXI Voice מציידת את יוצרי התוכן ביכולת להתגבר על מחסומי שפה ולהרחיב את ההכלה - מבלי להוסיף מורכבות.

"עם ההתכנסות של שידורים ומוצרי אודיו/וידאו, LEXI Voice בולטת כמנוע צמיחה רב עוצמה - ולא רק כלי מאפשר תאימות", אמר טוני אברהמס (Tony Abrahams), מנכ"ל AI-Media. "InfoComm היא הבמה המושלמת להראות כיצד הטכנולוגיה שלנו לא רק מתרגמת - היא משנה את התקשורת".

AVIXA TV עוברת לשלוש לשונות - עם העוצמה של LEXI

AI-Media גאה לשתף פעולה עם AVIXA TV Studio (ביתן #7861) כדי לספק את השידור החי הראשון אי פעם בשלוש לשונות: אנגלית, ספרדית וגרמנית. הפקה זו, המופעלת באמצעות LEXI Voice, LEXI Text ו-LEXI Translate, משתמשת בתהליך עבודה שמבוסס במלואו על הענן, בשיתוף פעולה עם AWS, Ross Video ושותפות נוספות - ומדגימה כיצד נגישות ניתנת להרחבה בזמן אמת זמינה כעת עבור כל אירוע אודיו/וידאו או שידור.

גלו את LEXI Suite במלואה בכנס InfoComm 2025

בואו לגלות, בביתן מספר 5389, את האקו סיסטם המלא של LEXI שפותח עבור עידן התקשורת ההיברידית של ימינו:

*LEXI Voice - תרגום קולי רב-לשוני בזמן אמת עם פלט שמע מציאותי כדי להוביל מעורבות של הקהל בכל מקום.

*LEXI Text - כתוביות מבוססות בינה מלאכותית עם השהייה נמוכה ודיוק גבוה לאירועים חיים והיברידיים.

*LEXI Translate - תרגום כתוביות מועצם בינה מלאכותית להרחבת הנגישות לקהלים גלובליים.

הזמינו פגישה באתר או באינטרנט כדי לראות כיצד LEXI יכולה לשפר את אסטרטגיית התקשורת הגלובלית שלכם.

אודות AI-Media

AI-Media(ASX: AIM) שנוסדה באוסטרליה ב-2003, היא חדשנית עולמית בכתוביות, תרגום ונגישות קולית חיה המופעלת על ידי בינה מלאכותית. עם פעילות ביותר מ-25 מדינות, AI-Media מספקת אוטומציה, מדרגיות ודיוק ללא תחרות באמצעות המערכת האקו סיסטם מקצה לקצה שלה - כולל LEXI, iCap, Alta, Encoder Pro ו-LEXI Toolkit. פריצת הדרך החדשה ביותר שלה, LEXI VOICE, משנה את האופן שבו תוכן חי מועבר ונצרך - והופכת את הנגישות ליתרון אסטרטגי עבור גופי שידור, ארגונים ומפיקי תוכן ברחבי העולם.

