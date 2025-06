STOCKHOLM, 08 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 1er juin, l’événement « Tea for Harmony - Amazing Guizhou » faisant la promotion de la culture et du tourisme du Guizhou s’est déroulé avec succès à Stockholm, en Suède. L’ambassadeur de la République populaire de Chine en Suède Cui Aimin, le secrétaire d’État suédois aux Affaires étrangères Dag Hartelius, le conseiller culturel de l’ambassade de Chine en Suède, le directeur du Centre culturel chinois de Stockholm Li Rui, ainsi que près de 300 invités de divers milieux suédois, dont des expatriés chinois en Suède, des institutions financées par la Chine et des représentants d’étudiants chinois se sont réunis pour se lancer dans un voyage haut en couleur dans la « Province du parc de la Montagne ».

Dans son discours, Ao Kemo, directeur général adjoint du département de la culture et du tourisme de la province du Guizhou, a mis l’accent sur les trois éléments principaux que sont « les ressources, les sources de marché et les services », ainsi que sur la marque touristique unique de la région. Il a brièvement détaillé les atouts uniques du Guizhou, notamment ses trésors culturels, ses joyaux naturels et sa politique d’exemption de visa de transit de 240 heures. Il a déclaré que le Guizhou s’engage à devenir une destination touristique de classe mondiale et qu’il accueille chaleureusement les touristes suédois qui souhaitent le visiter et en faire personnellement l’expérience.

Peter Hellman, un analyste touristique suédois de haut niveau et conseiller principal de Style Scandinavia, a fait la promotion du Guizhou sur la base de ses multiples visites d’inspection dans la région. Mattias Lin et Axel Kierkegaard, des influenceurs suédois de renom dans le domaine des voyages, ont mis en avant les ressources touristiques uniques du Guizhou, ses activités de plein air dynamiques et sa délicieuse culture culinaire de leur point de vue international, mettant ainsi en valeur son attrait culturel et touristique.

Le lieu de l’événement a accueilli des stands d’exposition mettant en valeur la culture ethnique du Guizhou et une zone de présentation dédiée au « Thé parfumé du Guizhou ». Une troupe de la préfecture de Qiandongnan de la province du Guizhou a également présenté une performance artistique. Riche de ses merveilles naturelles uniques et de sa tradition culturelle profonde, le Guizhou a, à travers l’événement « Fascinating Guizhou, a Heaven of Myriad Mountains », dévoilé avec succès son charme en Suède.

Le 9 mai, la Chine et la Suède ont célébré le 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Lors de la Dragon Boat Festival Garden Party « Hello! China », qui s’est tenue le 31 mai, les excellentes performances et les présentations exhaustives du Guizhou ont entraîné la participation active de la communauté locale. Cela a encore renforcé les échanges culturels et les liens amicaux entre les deux pays.

