Batik, chants Dong et thés parfumés au rendez-vous pour célébrer l’amitié sino-suédoise. Le public suédois emballé par le Festival culturel de la province du Guizhou

STOCKHOLM, 08 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La fête des jardins « Nihao! China » (bonjour la Chine !) en lien avec le Festival des bateaux-dragons, conjointement organisés dans le parc suédois Kungsträdgården de Stockholm par le Centre culturel chinois de la ville et le Département de la culture et du tourisme de la province du Guizhou, a pris fin après avoir enregistré un beau succès le 31 mai (heure locale). Pour célébrer le 75ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Suède, la délégation du Guizhou, venue de loin, avait réuni des représentants du patrimoine culturel immatériel ainsi que des troupes de danseurs et des ensembles de chanteurs. Quatre axes culturels ont été minutieusement préparés, chacun reposant sur une expérience immersive, à savoir « Tea for Harmony Yaji Cultural Salon » (Salon culturel Yaji : le thé pour l’harmonie), « Wonder on Fingertips, Great Beauty of Intangible Heritage » (Des merveilles à portée de main ou l’exceptionnelle beauté du patrimoine immatériel), « Delicious Cuisine in Duanwu, Happy Journey to Explore » (À la découverte des délices culinaires du Duanwu : un joyeux voyage gourmand) et « Gorgeous Ethic Costumes, Beauty and Co-Prosperity » (Magnifiques costumes ethniques, ode à la beauté et coprospérité). Chants et danses ethniques caractéristiques du Guizhou ont ébloui le public nordique lors de la représentation intitulée « Conversation and Connection » (échanges et connexions) figurant de manière panoramique le charme unique d’une « province du Guizhou fascinante, tel un paradis aux innombrables montagnes » et rendant un vibrant hommage culturel à l’amitié entre la Chine et la Suède.

L’ambassadeur de Chine en Suède, M. Cui Aimin a assisté à l’événement, de même que Mme Li Lihong, conseillère culturelle de l’ambassade de Chine en Suède et directrice du Centre culturel chinois de Stockholm Li Rui, et bien d’autres. L’ambassadeur Cui Aimin a découvert avec grand intérêt les quatre espaces d’exposition soigneusement aménagés et a assisté aux spectacles de chant et de danse du Guizhou. « Nous sommes profondément impressionnés par les riches ressources touristiques du Guizhou, sa culture ethnique vivante et sa cuisine authentique. Les présentations de la délégation du Guizhou reflètent parfaitement le charme unique et profond de la culture chinoise, et tissent des liens encore plus solides entre les peuples chinois et suédois », a-t-il fait remarquer.

L’événement a attiré plus de 10 000 visiteurs et a reçu un accueil enthousiaste de la part du public suédois. À l’issue de leur visite, de nombreux spectateurs ont indiqué que l’événement leur donnait très envie de découvrir davantage la culture chinoise, en particulier celle haute en couleur du Guizhou. « C’est incroyable ! Ces objets artisanaux sont d’une grande finesse, et le goût du thé est véritablement unique. J’aimerais vraiment visiter le Guizhou pour en faire l’expérience ! » ont-ils souligné.

