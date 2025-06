Tenaris comenzará un Primer Tramo de USD 600 millones de su Programa de Recompra de Acciones de USD 1,200 millones

LUXEMBURGO, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE y Mexico: TS y EXM Italia: TEN) (“Tenaris”) anunció hoy que, en virtud de su Programa de Recompra de Acciones por hasta USD1,200 millones (el “Programa”) anunciado el 27 de mayo de 2025, a ser ejecutado en el mercado abierto, ha celebrado un acuerdo de recompra de acciones no discrecional con una institución financiera principal (el “Banco”) .

El Banco tomará sus decisiones comerciales con respecto al momento en que realizará las compras de las acciones ordinarias de Tenaris de manera independiente de, y no influenciada por, Tenaris. El Programa será ejecutado en conformidad con las leyes y las regulaciones vigentes, incluyendo el Reglamento sobre Abuso de Mercado 596/2014 y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión (las “Regulaciones”). Bajo el acuerdo de recompra, las compras de acciones pueden continuar durante los períodos cerrados de Tenaris de conformidad con lo establecido en las Regulaciones.

Este primer tramo del Programa cubrirá hasta USD 600 millones (excluyendo las comisiones habituales por las transacciones) y comenzará el 9 de junio de 2025, finalizando a más tardar el 8 de diciembre de 2025. Las acciones ordinarias adquiridas en el marco del Programa serán canceladas a su debido tiempo.

Cualquier recompra de acciones ordinarias efectuada bajo el Programa será llevada a cabo conforme la autorización otorgada por la asamblea general anual de accionistas celebrada el 6 de mayo de 2025.

Algunas de las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa son “declaraciones a futuro” basadas en la opinión y suposiciones actuales de los directivos, e involucran riesgos previstos e imprevistos que podrían provocar que los resultados, el desempeño y los acontecimientos difirieran materialmente de los expresados o sugeridos por dichas declaraciones. Los riesgos incluyen, aunque no se limitan a, aquellos que surgen de la incertidumbre en cuanto a los precios futuros del petróleo y gas y su efecto sobre los programas de inversión de las compañías petroleras y de gas.

Tenaris es líder global en la provisión de tubos y servicios para la industria energética mundial, así como para otras aplicaciones industriales.

Giovanni Sardagna

Tenaris

1-888-300-5432

www.tenaris.com

