Collaboration entre OBI Pharma et TegMine Therapeutics autour des ADC, reposant sur les technologies habilitantes GlycOBI® et TegMiner™

TAIPEI, Taïwan, 06 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OBI Pharma, Inc. (OBI), une société internationale d’oncologie au stade clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies contre le cancer, telles que les conjugués anticorps-médicaments (ADC) (4174. TWO), et TegMine Therapeutics, Inc. (TegMine), une entreprise biopharmaceutique américaine spécialisée dans le développement d’anticorps de premier ordre ciblant les glycanes et glycoprotéines tumoraux, ont conclu un accord-cadre de services (MSA) portant sur les ADC.

Conformément aux dispositions du MSA, OBI accorde à TegMine les droits d’utilisation de ses technologies habilitantes ADC GlycOBI®, appuyées par EndoSymeOBI® et HYPrOBI®, en vue d’identifier les candidats thérapeutiques à base d’ADC présentant un potentiel de développement clinique. Dans l’éventualité où le partenariat déboucherait sur un ou plusieurs candidats ADC, OBI et TegMine s’engageront dans un accord de licence formel.

« Cette collaboration stratégique exploite les atouts complémentaires des deux sociétés », a précisé le Dr Heidi Wang, PDG d’OBI Pharma. « Parallèlement au développement des produits ADC attractifs d’OBI, nous privilégions l’exploitation des technologies habilitantes innovantes, telles que GlycOBI®, pour un partenariat stratégique. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec TegMine pour développer des candidats ADC innovants, visant à répondre aux besoins médicaux non satisfaits. »

« Cette collaboration illustre la convergence prometteuse de deux plateformes innovantes », a déclaré le Dr. Jeff Bernstein, PDG de TegMine Therapeutics. « La technologie ADC d’OBI s’intègre parfaitement à notre stratégie de ciblage des glycanes tumoraux. Ensemble, nous avons l’opportunité de développer des ADC d’une spécificité tumorale et d’un impact thérapeutique sans précédent. »

À propos de GlycOBI®

OBI a développé une technologie ADC unique à base de glycanes (GlycOBI®), qui est proposée dans un format « Plug and Play » et compatible avec n’importe quel anticorps, agent de liaison et charge utile dans divers rapports médicament-anticorps (DAR). Grâce à la technologie enzymatique (EndoSymeOBI®) et à la technologie d’agent de liaison (HYPrOBITM) exclusives d’OBI, GlycOBI® génère des ADC homogènes spécifiques à un site avec un processus efficace et évolutif selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF). Le processus de conjugaison de GlycOBI® évite de perturber la structure de l’anticorps et garantit que le ADC présente des caractéristiques biophysiques similaires à celles de l’anticorps natif. En outre, la technologie de liaison d’OBI a amélioré l’efficacité de la conjugaison de la charge utile et réduit la propension à l’agrégation, ce qui présente des avantages pour la fabrication de produits ADC. GlycOBI® a surmonté les limites des ADC traditionnels et a démontré une meilleure activité antitumorale et une meilleure stabilité lors de diverses études animales in vivo.

À propos d’OBI Pharma

OBI est un laboratoire d’oncologie au stade clinique taïwanais fondé en 2002, dont la mission, ainsi que celle de sa filiale entièrement détenue OBI Pharma USA, Inc., consiste à développer de nouveaux agents thérapeutiques contre le cancer pour répondre à d’importants besoins médicaux non satisfaits chez les patients.

L’objectif principal d’OBI est le développement de nouveaux ADC, y compris l’ADC ciblant la TROP2 de première génération à base de cystéine, OBI-992. En utilisant les technologies ADC exclusives de la société, GlycOBI®, appuyée par EndoSymeOBI® et HYPrOBI™, OBI a créé son nouveau pipeline d’ADC de deuxième génération, comprenant des ADC monospécifiques, OBI-902 (TROP2), OBI-904 (Nectin-4), et Trastuzumab-ADC (HER2), ainsi que des ADC bi-spécifiques et des ADC à double charge utile. Afin d’élargir l’applicabilité de la technologie d’agent de liaison, HYPrOBI™, OBI a développé une plateforme ThiOBI® de nouvelle génération pour permettre la conjugaison à base de cystéine. Le pipeline d’OBI comprend également le premier promédicament de sa catégorie à petites molécules ciblant l’AKR1C3, OBI-3424, qui libère de manière sélective un puissant agent antitumoral alkylant d’ADN en présence de l’enzyme aldo-céto réductase 1C3 (AKR1C3) dont l’expression est particulièrement élevée dans les tumeurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.obipharma.com.

GlycOBI®, EndoSymeOBI®, ThiOBI® sont des marques déposées d’OBI. HYPrOBI™ est une marque en instance de dépôt.

À propos de TegMine Therapeutics

TegMine Therapeutics est une société privée de biotechnologie située à San Francisco, en Californie aux États-Unis, engagée à développer des thérapies de nouvelle génération basées sur des anticorps, qui ciblent les glycanes et les glycoprotéines associés au cancer. Fondée en 2017, TegMine ouvre la voie à une approche hautement sélective du traitement du cancer, en exploitant des antigènes glucidiques tumoraux spécifiques, largement absents dans les tissus sains. Ces cibles innovantes sont en cours de développement pour constituer un pipeline diversifié de conjugués anticorps-médicaments (ADC), anticorps bispécifiques et thérapies cellulaires.

Grâce à sa plateforme exclusive TegMiner™, TegMine permet la découverte et le développement d’anticorps thérapeutiques ciblant des épitopes de glycanes jusqu’ici inaccessibles, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en oncologie pour les patients aux besoins médicaux non satisfaits.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.tegminetx.com

Déclarations prospectives

Les déclarations figurant dans le présent communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des déclarations prospectives au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les déclarations à propos des essais cliniques à venir, de leurs résultats et du calendrier relatif à ces essais et leurs résultats. Ces facteurs de risque sont identifiés et régulièrement évoqués dans les rapports et présentations d’OBI Pharma, y compris les documents déposés auprès du Bureau des valeurs mobilières et des contrats à terme de Taïwan.

CONTACT AU SEIN DE L’ENTREPRISE :

Kevin Poulos, Directeur du développement commercial

OBI Pharma USA, Inc.

+1 (619) 537 7698, poste 102

kpoulos@obipharma.com

Jeff Bernstein, PDG

TegMine Therapeutics, Inc.

operations@tegminetx.com

