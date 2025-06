DRiV présente les démarreurs, alternateurs et pièces de climatisation Walker® de qualité OE, tous couverts par une garantie de 3 ans

KONTICH, Belgique, 06 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DRiV, l’unité commerciale de pièces détachées de Tenneco, étend une fois de plus la portée de sa célèbre marque Walker® avec le lancement de deux nouvelles gammes complètes de produits : les démarreurs et alternateurs remanufacturés Walker et les pièces de climatisation Walker. Disponibles en juin, ces deux gammes rejoignent les autres produits Walker (contrôle des émissions, turbocompresseurs et bien plus encore) en offrant une qualité OE garantie, une couverture exceptionnelle et la fameuse garantie 3 ans* de la marque Walker.

« Walker établit la norme en offrant de nouvelles opportunités de croissance rentable aux installateurs », a déclaré Julien Russeau, directeur de la gestion des produits chez DRiV. « Et chaque pièce Walker offre la valeur ajoutée de la méthode Walker, avec des normes de qualité produit et un support technique qui permettent aux installateurs de réaliser un travail impeccable, à chaque fois. »

Les démarreurs et alternateurs Walker sont des produits entièrement reconditionnés , garantis par les ingénieurs Walker, référence en matière de qualité. Chaque unité entièrement reconditionnée est fabriquée à partir d’un noyau OE de haute qualité et produite dans une usine certifiée OE située en Europe. Ces unités sont également testées conformément aux spécifications OE pour garantir un fonctionnement identique à celui d’une unité neuve.

Les pièces de climatisation Walker permettent aux installateurs d’effectuer une réparation de qualité OE pour la quasi-totalité des véhicules légers, y compris de nombreux modèles électriques, utilisés en Europe. Ces pièces comprennent des compresseurs Walker entièrement reconditionnés , ainsi que des condenseurs, des sécheurs, des évaporateurs, des détendeurs et des ventilateurs internes neufs . Chaque pièce est conçue par les experts Walker pour répondre aux spécifications de qualité OE et offrir une compatibilité parfaite, une installation facile et des performances exceptionnelles.

À propos de DRiV

DRiV, une filiale de Tenneco, est un leader du marché des pièces détachées automobiles, désireux d’améliorer les performances des véhicules grâce à des solutions innovantes et une ingénierie d’exception. Avec un portefeuille diversifié de 31 marques renommées, DRiV se concentre sur la fourniture de pièces automobiles de haute qualité garantissant une fonctionnalité et une fiabilité optimales. Cet engagement s’étend aux secteurs automobile et industriel, avec des marques phares telles que MONROE®, MOOG®, Champion®, Wagner® et Ferodo®, toutes dédiées à la mobilité efficace.

À propos de Tenneco

Tenneco est l’un des plus grands concepteurs, fabricants et négociants mondiaux de produits automobiles pour les acheteurs d’équipement d’origine et d’occasion. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain et Ignition, Tenneco fait progresser la mobilité globale en proposant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les utilitaires, les véhicules tout terrain, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de rechange.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.tenneco.com.

CONTACT :

Simonetta Esposito

Directrice principale de la Communication mondiale

Tenneco

sesposito@tenneco.com

*Des limitations de garantie s’appliquent conformément aux conditions de garantie disponibles sur garagegurus.tech/warranties/warranty-conditions.html.

Les photos jointes au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4882dd1c-a763-47e2-9d46-af59ec64e141

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bfc9d758-7e00-44ab-a31d-7a5e67e28311

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6fd8fcf-6080-48b4-9b1e-f8fd73d70544

