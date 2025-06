DRiV stellt Walker®-Anlasser, -Lichtmaschinen und -Klimaanlagenteile in Erstausrüsterqualität vor – alle mit 3 Jahren Garantie

KONTICH, Belgien, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DRiV, die Aftermarket-Geschäftseinheit von Tenneco, erweitert erneut die Reichweite ihrer beliebten Marke Walker® mit der Einführung von zwei umfassenden neuen Produktreihen: wiederaufbereitete Anlasser und Lichtmaschinen von Walker sowie Klimaanlagenteile von Walker. Die beiden neuen Produktreihen, die ab Juni erhältlich sind, ergänzen alle Walker-Produkte – von Abgasreinigung bis hin zu Turboladern und mehr – und bieten garantierte Erstausrüsterqualität, eine außergewöhnliche Abdeckung und die beliebte 3-Jahres-Garantie* der Marke Walker.

„Walker setzt neue Maßstäbe für die Schaffung neuer Möglichkeiten für profitables Wachstum von Unternehmen, die sich dem Einbau von Fahrzeugteilen widmen“, so Julien Russeau, Produktmanagementdirektor bei DRiV. „Jedes Teil von Walker bietet den beeindruckenden Mehrwert des „Walker Way“, mit Produktqualitätsstandards und technischem Support, die es Monteuren ermöglichen, ihre Arbeit jederzeit korrekt auszuführen.“

Anlasser und Lichtmaschinen von Walker sind vollständig überholte Produkte, deren Leistung von den Ingenieuren von Walker, die Maßstäbe in der Produktqualität setzen, gewährleistet wird. Jede vollständig erneuerte Einheit basiert auf einem hochwertigen OE-Kern und wird nach strengsten Vorgaben in einer OE-zertifizierten Anlage in Europa hergestellt. Diese Einheiten werden außerdem gemäß den OE-Spezifikationen getestet, um sicherzustellen, dass sie wie brandneue Einheiten funktionieren.

Mit Klimaanlagenteilen von Walker können Monteure Reparaturen in echter Erstausrüsterqualität für nahezu alle in Europa betriebenen Pkw – einschließlich vieler Elektrofahrzeugmodelle – durchführen. Diese Teile umfassen vollständig erneuerte Kompressoren von Walker und brandneue Kondensatoren, Trockner, Verdampfer, Expansionsventile und interne Gebläse. Jedes Teil wurde von Experten bei Walker entwickelt, um die OE-Qualitätsspezifikationen zu erfüllen und nahtlose Kompatibilität, einfache Montage und hervorragende Leistung zu gewährleisten.

Über DRiV

DRiV, ein Geschäftsbereich von Tenneco, ist ein führendes Unternehmen im Automobil-Aftermarket, das sich der Verbesserung der Fahrzeugleistung durch innovative Lösungen und herausragende Technik verschrieben hat. Mit einem vielfältigen Portfolio von 31 renommierten Marken liegt der Fokus auf der Lieferung hochwertiger Autoteile, die optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit gewährleisten. Dieses Engagement erstreckt sich über den Automobil- und Industriesektor und umfasst wichtige Marken wie MONROE®, MOOG®, Champion®, Wagner® und Ferodo®, die sich alle dafür einsetzen, die Welt effizient in Bewegung zu halten.

Über Tenneco

Tenneco ist einer der weltweit führenden Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Über unsere Geschäftsgruppen DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain und Ignition treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran, indem wir Technologielösungen für leichte Fahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Geländefahrzeuge, die Industrie, den Motorsport und den Ersatzteilmarkt liefern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tenneco.com.

KONTAKT:

Simonetta Esposito

Senior Manager Global Communications

Tenneco

sesposito@tenneco.com

* Die Garantieeinschränkungen gelten gemäß den Garantiebedingungen, die unter garagegurus.tech/warranties/warranty-conditions.html zu finden sind.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4882dd1c-a763-47e2-9d46-af59ec64e141

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bfc9d758-7e00-44ab-a31d-7a5e67e28311

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6fd8fcf-6080-48b4-9b1e-f8fd73d70544

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.