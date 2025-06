Tecnológico de Monterrey Abre Inscrição para a IFE Conference 2026

A inscrição está aberta até 15 de junho para quatro categorias de trabalhos: pesquisa, inovação, apresentações de livros, e estudos de caso de inovação educacional.

Os selecionados podem ser publicados na série Springer's Lecture Notes in Educational Technology, indexados no Scopus.

Desde a sua criação em 2006, a IFE Conference já reuniu mais de 34.000 participantes de mais de 40 países.



MONTERREY, México, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em um momento crucial para a educação global, o Tecnológico de Monterrey abre inscrições para que pesquisadores, acadêmicos e profissionais da educação participem como palestrantes da próxima edição da IFE Conference 2026, a ser realizada de 27 a 29 de janeiro de 2026, em Monterrey, México.

Diante dos rápidos avanços da inteligência artificial, da aprendizagem híbrida e da evolução das demandas do mercado de trabalho, os métodos de ensino, o papel das instituições educacionais e os modelos de aprendizagem ao longo da vida estão passando por uma profunda transformação.

Neste contexto, a IFE Conference, organizada pelo Instituto para o Futuro da Educação do Tecnológico de Monterrey, pretende ser um espaço de colaboração interdisciplinar onde ideias, experiências e soluções sejam compartilhadas para enfrentar os desafios da aprendizagem do século XXI. Esta reunião anual, que desde a sua estreia em 2006 já reuniu mais de 34.000 participantes de mais de 40 países, promove o intercâmbio de propostas para transformar a educação.

Participação em quatro categorias:

Trabalhos de pesquisa

Trabalhos de inovação

Apresentações de livros

Estudos de caso de inovação educacional

As propostas serão avaliadas com base na relevância e originalidade. Os trabalhos de pesquisa que atendam aos padrões editoriais poderão ser publicados na série Springer's Lecture Notes in Educational Technology, indexados no Scopus.

Eixos temáticos da edição de 2026

O foco temático desta edição inclui cinco áreas principais

Tendências educacionais, como a evolução dos métodos de ensino e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais

Tecnologias educacionais, relacionadas ao uso de ferramentas digitais para aprimorar o ensino e a aprendizagem

Inovação acadêmica em saúde, com foco na melhoria da formação e pesquisa médica

Gestão da inovação educacional, com estratégias de avaliação e desenvolvimento institucional

Aprendizagem ao longo da vida, destinada a desenvolver competências para a empregabilidade e crescimento pessoal





A inscrição de propostas permanecerá aberta até 15 de junho de 2025. Os participantes interessados podem encontrar mais informações e enviar suas propostas através do site oficial: https://ifeconference.tec.mx.

Sobre o Tecnológico de Monterrey

O Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) é uma universidade privada sem fins lucrativos reconhecida por sua excelência acadêmica, inovação educacional e visão global. Fundada em 1943, ela está presente em 33 cidades de 20 estados mexicanos, com 60.000 mil estudantes de graduação e pós-graduação, além de mais de 27.000 mil alunos do ensino médio. Certificada pela SACSCOC desde 1950, a Tec está classificada em 185º lugar no QS World University Rankings 2025 e 7º lugar na América Latina de acordo com o The Latin America University Rankings 2024. Também é reconhecida pelos seus programas globais de empregabilidade e de empreendedorismo, fazendo parte de redes internacionais como APRU e U21.

