Axi Mempersembahkan Program Peruntukan Modal Mereka, Axi Select di Finance Magnates Africa Summit

SYDNEY, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Broker FX dan CFD dalam talian terkemuka, Axi, telah menghadiri Finance Magnates Africa Summit (FMAS:25) yang berlangsung pada 29-30 Mei 2025 di Cape Town International Convention Centre, Cape Town, Afrika Selatan.

Para hadirin diperkenalkan kepada Axi Select, program peruntukan modal oleh Axi yang dilancarkan pada tahun 2023. Program ini, yang direka untuk memperkasakan pedagang yang bercita-cita tinggi, telah menjadi pemangkin perubahan dalam bidang perdagangan. Berpuluh ribu pedagang di seluruh dunia telah menyertai Axi Select dengan ramai yang kini mencapai pencapaian penting dan memperoleh pembiayaan sebanyak $100,000, $200,000, dan $500,000. Malah, ada yang mencapai pembiayaan tertinggi sebanyak $1,000,000.

Para hadirin ekspo juga berpeluang meneroka program Introducing Broker (IB) dan Affiliate Axi, mengetahui lebih lanjut tentang perkongsian broker dengan Juara Liga Perdana, Man City. Mereka juga boleh merakam foto eksklusif bersama memorabilia Liga Perdana Man City dan maskot kelab yang dibawa khas untuk acara tersebut.

Selain daripada kerjasama broker dengan kelab Liga Perdana Inggeris, Manchester City FC, Axi juga menjalin kerjasama dengan kelab Brazil, Esporte Clube Bahia, kelab LaLiga, Girona FC dan melantik pemain antarabangsa England, John Stones sebagai Duta Jenama mereka pada tahun 2023. Sepanjang beberapa bulan yang lalu, Axi telah meraih pengiktirafan yang signifikan untuk inovasinya dalam industri perdagangan. Broker itu baru-baru ini dinobatkan sebagai ‘Best Funded Trader Programme’ oleh ADVFN International Financial Awards 2025, mengiktiraf kecemerlangan program peruntukan modalnya, Axi Select. Pada tahun 2024, Axi turut diraikan di Dubai Forex Expo 2024 dengan anugerah ‘Inovator Tahun Ini’ dan dinobatkan sebagai ‘Firma Dagangan Proprietari Paling Inovatif’ oleh Finance Feeds, sekali gus menekankan komitmen berterusan broker ini dalam memberikan kelebihan kompetitif kepada para pedagang mereka untuk berjaya.

Lihat sorotan di sini: https://youtu.be/Ec2VYV8vOi4

*Diberikan kepada Axi Group of Companies.

Program Axi Select hanya tersedia untuk pelanggan AxiTrader Limited. CFD membawa risiko kerugian pelaburan yang tinggi. Dalam urusan kami dengan anda, kami akan bertindak sebagai pihak lawan utama kepada semua posisi anda. Kandungan ini tidak tersedia untuk penduduk Australia (AU), New Zealand (NZ), Kesatuan Eropah (EU) dan United Kingdom (UK). Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Syarat Perkhidmatan kami.

Perihal Axi

Axi merupakan syarikat dagangan FX dan CFD dalam talian global, dengan ribuan pelanggan di lebih daripada 100 negara di seluruh dunia. Axi menawarkan CFD untuk beberapa kelas aset termasuk Forex, Saham, Emas, Minyak, Kopi dan banyak lagi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut atau komen tambahan daripada Axi, sila hubungi: mediaenquiries@axi.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.