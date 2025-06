캠페인 개요: 한정 500개 콜드월렛 협업 캠페인

VICTORIA, Seychelles, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYDFi x Ledger 캠페인은 크리에이터 및 KOL을 대상으로 진행되는 오픈 참가형 글로벌 캠페인입니다. 참여를 원하시는 분은 X(구 트위터)에 #BYDFixLedger 해시태그와 함께 본 캠페인에 대한 생각을 공유하고, 공식 캠페인 페이지를 통해 간단한 신청서를 제출하면 됩니다.

선정된 참가자에게는 한정판 BYDFi x Ledger Nano X 콜드월렛과 함께, 파트너십 프로그램에 따른 특별 혜택이 제공됩니다.

자세히 알아보고 신청하기: https://www.bydfi.com/en/ledger

제품 소개: BYDFi x Ledger Nano X

BYDFi x Ledger Nano X는 Ledger의 대표 콜드월렛을 기반으로 맞춤 제작된 제품입니다.

Bluetooth®, USB-C 탑재 및 15,000개 이상의 암호화폐 및 NFT 지원 기능을 갖추고 있습니다.

주요 특징:

iOS, Android, macOS, Windows와 호환되는 모바일 중심 설계

CC EAL5+ 인증 보안칩 탑재로 군사 등급 보안 구현

Ledger Live 연동을 통한 자산 추적, 스테이킹, 거래 등 통합 관리

Bitcoin, Ethereum, Solana, ERC20 등 다양한 체인 및 자산 지원

휴대성과 보안을 동시에 중시하는 사용자에게 최적화된 이 콜드월렛은 프라이빗 키를 오프라인에 안전하게 보관함으로써, 중앙화 지갑이나 플랫폼 사용 시 발생할 수 있는 원격 해킹 리스크를 원천 차단합니다.

비전: 셀프 커스터디를 통한 Web3 자산 소유의 실현

디지털 자산이 개인과 기관 포트폴리오의 핵심이 되어가는 오늘날, 셀프 커스터디(자산 자가 보관)는 Web3 시대의 핵심 원칙으로 자리잡고 있습니다.

BYDFi와 Ledger는 사용자가 스스로 자산을 안전하게 관리할 수 있도록 돕는다는 공통의 비전을 공유하며, 이 협업을 통해 모빌리티, 투명성, 통제력을 기반으로 한 디지털 자산 관리의 미래를 제시합니다.

BYDFi 공동 창립자 마이클(Michael)은 다음과 같이 밝혔습니다:

“진정한 자산 소유는 셀프 커스터디에서 시작됩니다. Ledger와의 협업은 사용자들이 언제 어디서나 디지털 자산을 안전하고 직관적으로 관리할 수 있도록 돕기 위한 노력입니다.”

Ledger 소개

Ledger는 2015년부터 하드웨어 월렛을 중심으로 디지털 자산 보안 솔루션을 선도해온 글로벌 기업입니다.

현재까지 600만 개 이상의 디바이스가 판매되었으며, 해킹 사례는 단 한 건도 없습니다.

Nano 시리즈 및 Ledger Live 앱을 통해 수백만의 개인 및 기업이 암호화폐, NFT, 데이터 자산을 안전하게 관리하고 있습니다.

BYDFi 소개

2020년에 설립된 BYDFi는 현재 전 세계 190여 개 국가 및 지역에서 100만 명 이상의 사용자를 보유하고 있습니다.

2025년 Forbes 선정 ‘초보자에게 적합한 최고의 암호화폐 거래소 및 앱’ 중 하나로 이름을 올렸습니다.

스팟 거래, 무기한 계약, 카피트레이딩, 자동 봇, 온체인 도구 등 다양한 상품을 통해 초보자부터 전문가까지 누구나 자신 있게 디지털 자산 시장을 탐색할 수 있도록 지원합니다.

BYDFi는 전 세계 사용자에게 세계 수준의 거래 경험을 제공하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

BUIDL Your Dream Finance.

