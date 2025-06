Cloudera 加入 AI-RAN 聯盟推動實時數據創新和 AI 原生電訊

Cloudera 參加全新「AI-RAN 數據」聯盟,與 Dell、NVIDIA、Softbank 和 T-Mobile 共同推動實時數據管理、邊緣 AI 和混合 MLOps 在電訊網絡中的應用

聖塔克拉拉,加州, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 唯一真正混合數據、分析和人工智能 (AI) 的平台 Cloudera ,於今天宣佈已加入 AI-RAN Alliance ;AI-RAN Alliance 是一個全球性聯盟,致力於將 AI 整合到電訊基礎設施中。 Cloudera 與一群開創性的創新電訊提供商,與數據和 AI 公司攜手合作,專注於推動 AI-RAN 目標,將電訊網絡轉換為利用實時數據和 AI 的智能化、產生收入的平台。

隨著電訊提供商競爭利用虛擬化新型基礎設施和架構來降低網絡營運成本,AI 為此創造了獨特的機會。 AI 通過提高網絡服務效率,創造更好的商業成果,同時也為服務創新帶來了重大機會。 在分佈式邊緣環境中部署 AI 十分複雜,電訊提供商需要推動企業全面的策略行動,以在無線接入網絡 (RAN) 中大規模實施 AI,從而釋放其全部商業潛力。

AI-RAN Alliance 的創始成員包括 NVIDIA,成員有 Dell、SoftBank、T-Mobile、KT 和 LG U+;該聯盟旨在解決上述問題,同時推動 AI 和電訊整合的創新。 AI-RAN Alliance 的成員們共同致力於標準化 AI 在現有和新網絡中的整合,實現 AI 優化的共享基礎設施,加快邊緣 AI 應用的開發,並建立現實案例,以協助電訊業在部署 AI 時更為可靠及產生更多盈利。

作為企業 AI 和現代數據架構的公認領導者,Cloudera 提供強大的可擴展數據管理、邊緣到 AI 的協調能力,以及以開源為首的做法,這些皆與 AI-RAN Alliance 的使命相輔相成。 Cloudera 在協助電訊提供商部署、管理和擴展 AI 工作負載方面具有獨特優勢,能夠覆蓋混合、邊緣和本地環境。

作為 AI-RAN Alliance 的最新成員,Cloudera 將會:

參與最新「AI-RAN 數據」工作組 ,旨在標準化數據協調、基於大型語言模型 (LLM) 的網絡自動化,以及涵蓋電訊和 AI 工作負載的混合 MLOps。 Cloudera 的參與將為 AI-RAN Alliance 帶來數據和 AI 平台的專業知識,並協助數據和 AI 管道符合電訊營運的需求,從而加快 AI 原生用例的創新和部署。

,包括 AI-for-RAN、AI-and-RAN 和 AI-on-RAN。 加速現實世界的 AI 用例 ,與 AI-RAN Alliance 成員合作試點和部署 AI 應用,例如基於 SLA 的網絡可用性和實時異常偵測。 這包括構建和驗證電訊運營商可以在實時環境中部署的參考架構,縮短從創新到實施的過程,並把模型的可重用性和協作性提升至最高。

Cloudera 的策略總監 Abhas Ricky 說:「Cloudera 有幸將其數據和 AI 專業知識與 AI-RAN Alliance 分享。 無論是在推動利潤增長還是服務轉型方面,網絡是電訊業務的核心,AI 能在這些領域釋放巨大價值。 我們為全球數百間電訊提供商提供數據和 AI 自動化策略,鑒於我們在這領域的領導地位,我們期待與其他 AI-RAN Alliance 成員共同加快創新,並與我們的客戶攜手前行。 我們的目標是幫助定義推動未來智能、自適應和 AI 原生網絡的數據標準、協調模型和參考架構。」

KT 網絡策略副總裁 Jemin Chung 說:「我們有幸與 Cloudera 及其他 AI-RAN Alliance 成員在『Data for AI-RAN』工作組中合作。 隨著 AI 在新一代網絡中變得越來越重要,安全且大規模地利用數據的能力將成為重要的競爭優勢。 我們期待透過這倡議定義最佳實踐,促進以 AI 為中心的 RAN 演變並提升營運智能。」

SoftBank 高級技術研究所首席研究員及 AI-RAN Alliance 主席 Alex Jinsung Choi 博士說:「Cloudera 的加入對 AI-RAN Alliance 極為重要,該聯盟隨著行業對改善 AI 訪問和成功的需求不斷增長而迅速發展。 該公司在數據和 AI 領域的領導地位,加上其廣泛的電訊布局,將在推進我們共同的智能 AI 原生網絡願景中發揮重要作用。」

要了解 Cloudera 在 AI-RAN 中的角色以及如何推動新一代電訊,請瀏覽 www.cloudera.com/solutions/telecommunications.html 。

關於 Cloudera

Cloudera 是唯一真正的數據、分析和 AI 混合平台。 Cloudera 管理的數據比其他僅提供雲端服務的供應商多 100 倍,使全球企業能夠將任何公共或私人雲端的一切類型數據,轉化成寶貴兼可信賴的真知灼見。 我們的開放數據湖庫透過可攜式雲端原生分析,提供可擴充兼安全數據管理,協助客戶將多個生成式人工智能模型引入其數據,同時維持私隱並確保負責任、可靠的人工智能部署。 無論是現在還是未來,全球最大的金融服務、保險、媒體、製造和政府品牌均依賴 Cloudera,利用其數據克服看似無從解決的挑戰。

欲了解更多資料,請瀏覽 Cloudera.com ,並於 LinkedIn 和 X 關注我們。Cloudera 及相關商標均為 Cloudera, Inc. 的商標或註冊商標。所有其他公司和產品名稱可能為各自擁有者的商標。

