Bitget spouští 2. ročník kampaně Anti-Scam Month, která bojuje proti rostoucím kybernetickým hrozbám

VICTORIA, Seychely, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget je přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3. Společnost Bitget oficiálně spustila druhý ročník své kampaně Anti-Scam Month. Jedná se o globální iniciativu, která rozšiřuje povědomí o bezpečnosti kryptoměn.

Žijeme ve světě, kde se podvody staly tak propracovanými jako technologie, které před nimi mají chránit. Proto se společnost Bitget rozhodla s tímto trendem bojovat. Zabezpečení už není jen druhořadou funkcí, je to způsob myšlení sdílený mezi platformami i lidmi.

Znepokojující nárůst podvodů s kryptoměnami

Technologie Blockchain a Web3 se rychle vyvíjí, ale totéž platí ii pro hrozby. Podvody jsou stále kreativnější, počínaje phishingovými odkazy, které se vydávají za dárkové předměty, po zlomyslné smart kontrakty schovávající se za virální obsah na sociálních médiích. A jsou také stále hůře zjistitelné. Jenom v roce 2024 způsobily podvody s kryptoměnami ztráty přesahující 9,9 miliardy USD. To podle příslušných zpráv znamená od roku 2020 24% roční nárůst.

Navzdory tomu, že Bitcoin dosahuje nových rekordních výšin a přijetí kryptoměn se urychluje, tmavé uličky krypto světa skýtají pro ty nepřipravené velké hrozby. A tento nárůst podvodů s kryptoměnami je dále živen podvody generovanými umělou inteligencí a pokročilými taktikami sociálního inženýrství. Nárůst podvodů poukazuje také na urgentní potřebu vyššího povědomí o bezpečnosti a proaktivnější obrany v ekosystému kryptoměn.

Kampaň Anti-Scam Month společnosti Bitget

Společnost Bitget už od roku 2024 prosazuje červen jako Anti-Scam Month, měsíc boje proti podvodům. Cílem této kampaně je zvýšit povědomí o bezpečnosti a chránit digitální aktiva a osobní údaje uživatelů. Společnost Bitget chce letos během června změnit strach na uvědomělé chování.

Kampaň Anti-Scam Month společnosti Bitget na téma Chytřejší oči, silnější štíty kombinuje vzdělávání formou her, vyprávění příběhů komunity a obsahu s vysokou mírou zapojení. A díky tomu buduje kulturu ostražitosti.

V rámci kampaně dojde ke spuštění centra Anti-Scam Hub společnosti Bitget, což je specializovaný mikroweb, kde naleznete interaktivní prostředky, iniciativu na sociálních sítích „PFP Smarter Glasses“, vícedílný seriál Security Blogu and minihru „Smarter Eyes Challenge“.

Společnost Bitget v tom není sama. Spojila síly s rozrůstající se sítí odborníků na bezpečnost. A to jí umožnilo oslovit více lidí a budovat bezpečnější budoucnost blockchainu. Mezi klíčové spolupracující subjekty této iniciativy patří přední bezpečnostní firmy, jako je GoPlus, SlowMist, OneKey, BlockSec a Security Alliance. Ti všichni patří mezi špičku ve zjišťování chyb zabezpečení, analyzování blockchainových hrozeb a budování ochranné infrastruktury.

Tuto kampaň podporují také strategické spolupráce s dalšími prominentními hráči světa Web3, jako je Bitget Wallet, Morph a Tapswap. Tyto platformy představují širší závazek ekosystému, aby byl Web3 bezpečnější. Díky tomu uživatelé různých peněženek, aplikací a prostředí sociálních sítí budou mít potřebné znalosti a budou cíleně chráněni.

Ale tohle není jenom o nástrojích, ale i o důvěře. „Podvodníci jsou možná přizpůsobiví, ale to my taky,“ uvádí Gracy Chen, generální ředitelka společnosti Bitget. „Budujeme budoucnost Web3, kde bezpečnost není něco, v co uživatelé doufají, ale něco, čeho jsou součástí. Kampaň Anti-Scam Month je v souladu s naším přesvědčením, že ochrana uživatelů není jen technickým úkolem, ale společnou misí.“

Vydání Anti-Scam Reportu pro rok 2025

Kromě cíleného zapojení uživatelů společnost Bitget také vydá Anti-Scam Report pro rok 2025, který vzniká ve spolupráci s partnery, firmou Slowmist zajišťující kybernetickou bezpečnost, a platformou Elliptic sledující dodržování předpisů. Tato zpráva provádí šetření rozvíjejících se oblastí podvodů, běžných vektorů útoku a toho, jak jsou interní systémy společnosti Bitget upgradovány, aby tyto hrozby efektivně řešily.

Anti-Scam Month podporuje dlouhodobý závazek společnosti Bitget zajistit bezpečnost, která je pro budoucnost kryptoměn zásadní. Povědomí o hrozbách je navíc v nepřehledném prostředí Web3 tou nejúčinnější obranou, kterou máme. Tohle odvětví se rozvíjí a je na čase rozvíjet i náš přístup k zabezpečení.

V průběhu úvodní kampaně Anti-Scam v roce 2024 společnost Bitget vydala zprávu o tom, jak deepfaky může už za dva roky tvořit 70 % trestné činnosti u kryptoměn. Společnost Bitget také uvedla sociální kampaně ve Vietnamu, které varovaly před podvody a riziky kryptoměn.

Letos se svět kryptoměn dočkal nového rekordu jak v oblasti šíření kryptoměny, tak i podvodů. Společnost Bitget bude zároveň spolupracovat s globální komunitou a vyhlášenými bezpečnostními institucemi na šíření povědomí a vzdělávání.

