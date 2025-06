浩鼎自創ADC平台GlycOBI® 首宗技術合作案 攜手美國TegMine開發ADC

台灣, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 浩鼎生技(以下簡稱「浩鼎」)(4174.TWO)今(06/06)宣布,與美國TegMine Therapeutics, Inc.(以下簡稱「TegMine」)簽署ADC研發服務合約(Master Services Agreement, MSA);TegMine 是一家總部位於美國舊金山的生物製藥公司,專注於開發針對癌症相關醣蛋白的創新抗體療法。浩鼎則致力於開發抗癌新藥及聚焦研發次世代抗體藥物複合體(ADCs)。

根據合約,浩鼎將與TegMine合作,運用浩鼎自主開發的醣鍵結技術平台GlycOBI®,結合浩鼎專有的雙功能酵素EndoSymeOBI®與連接子技術HYPrOBI™,研發具臨床開發潛力的ADC候選藥物。在成功開發出候選ADC藥物後,雙方可望進一步簽署授權合約。

浩鼎執行長王慧君博士表示:「這項策略性合作,充分發揮雙方技術優勢,不僅有助於推進浩鼎ADC產品開發,也積極拓展創新ADC技術平台如GlycOBI® 等策略性合作機會。浩鼎期待與TegMine共同合作開發創新的ADC候選藥物,幫助具有迫切醫療需求的癌症病患。」

TegMine執行長Jeff Bernstein 博士也指出,雙方的合作代表了兩項創新平台的高度整合:「浩鼎ADC技術,與TegMine聚焦癌症特異性醣類標靶的研發方向,可謂相輔相成。透過合作,我們將有機會共同開發出具高度腫瘤特異性及良好治療效果的ADC新藥。」

關於 GlycOBI®

浩鼎所自主開發的醣類ADC關鍵技術平台GlycOBI®,採用「隨插即用」型式,可與任一抗體、連接子(linkers)和藥物(payloads)兼容,並適用於多種藥物抗體比例(DAR)。在浩鼎專有的酵素技術(EndoSymeOBI®)和連接子技術(HYPrOBI™)搭配下,GlycOBI® 可在GMP條件下,以高效率且可放大的製程,製備具專一性位點與均質性 ADC。

GlycOBI® 在偶聯過程中,可避免破壞抗體結構,並確保 ADC 與原始抗體具有相似的生物特性。此外,浩鼎的連接子技術可提升了藥物偶聯效率,並降低複合體聚集與降解風險,進一步優化ADC製程與品質穩定性。GlycOBI® 已成功克服傳統ADC技術限制,並在多項動物實驗中展現更優越的抗腫瘤活性與結構穩定性。

關於浩鼎

台灣浩鼎生技是產品已進展至臨床階段的全球癌症新藥開發公司, 於2002年成立,總部設於台灣。台灣浩鼎與子公司OBI Pharma USA, Inc.致力於開發抗癌新藥,希望幫助具有迫切醫療需求的癌症患者,提供新的治療選擇。

台灣浩鼎聚焦於ADC開發,包括初代半胱氨酸基 TROP2 ADC,OBI-992;此外,浩鼎以其專有ADC關鍵技術 GlycOBI®,結合EndoSymeOBI® 和 HYPrOBI™,創建次世代新型ADC產品線,包括單抗ADC:OBI-902(TROP2)、OBI-904(Nectin-4)、Trastuzumab-ADC(HER2)、及雙抗和雙載荷ADC。為了擴展HYPrOBI™連接技術的應用範圍,浩鼎進一步開發次世代半胱氨酸偶聯抗體藥物複合體(ADC)平台 ThiOBI®。浩鼎產品線亦包括首創AKR1C3靶向小分子前驅型藥物OBI-3424,該藥物在腫瘤中高度表達的醛酮還原 (AKR1C3) 酶的作用下,選擇性釋放強效DNA烷基化劑。更多資訊請參閱: www.obipharma.com。

GlycOBI®、EndoSymeOBI®、ThiOBI® 為浩鼎註冊商標;HYPrOBI™ 為註冊申請中商標。

關於TegMine Therapeutics

TegMine Therapeutics, Inc. 成立於2017年,總部位於美國加州舊金山的生技公司,為一專注於開發次世代針對癌症相關醣蛋白的抗體療法。TegMine 當前開發的一系列創新療法,包括ADC、雙特異性抗體與細胞療法,透過辨識主要存在於腫瘤組織、而正常組織少有表現的特異性醣鍊抗原,以提升療效,並降低對健康組織的影響。

該公司專有的 TegMiner™ 技術平台,能針對過去難以辨識的癌症特異性醣鏈抗原 ,進行抗體篩選與開發,提供癌症病患新的治療方向。

更多資訊請參閱:www.tegminetx.com。

