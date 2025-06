浩鼎自创ADC平台GlycOBI® 首宗技术合作案 携手美国TegMine开发ADC

台湾, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 浩鼎生技(以下简称「浩鼎」)(4174.TWO)今(06/06)宣布,与美国TegMine Therapeutics, Inc.(以下简称「TegMine」)签署ADC研发服务合约(Master Services Agreement, MSA);TegMine 是一家总部位于美国旧金山的生物制药公司,专注于开发针对癌症相关糖蛋白的创新抗体疗法。浩鼎则致力于开发抗癌新药及聚焦研发次世代抗体药物复合体(ADCs)。

根据合约,浩鼎将与TegMine合作,运用浩鼎自主开发的糖键结技术平台GlycOBI®,结合浩鼎专有的双功能酶EndoSymeOBI®与连接子技术HYPrOBI™,研发具临床开发潜力的ADC候选药物。在成功开发出候选ADC药物后,双方可望进一步签署授权合约。

浩鼎执行长王慧君博士表示:「这项策略性合作,充分发挥双方技术优势,不仅有助于推进浩鼎ADC产品开发,也积极拓展创新ADC技术平台如GlycOBI**® **等策略性合作机会。浩鼎期待与TegMine共同合作开发创新的ADC候选药物,帮助具有迫切医疗需求的癌症病患。」

TegMine执行长Jeff Bernstein 博士也指出,双方的合作代表了两项创新平台的高度整合:「浩鼎ADC技术,与TegMine聚焦癌症特异性糖类标靶的研发方向,可谓相辅相成。透过合作,我们将有机会共同开发出具高度肿瘤特异性及良好治疗效果的ADC新药。」

关于 GlycOBI®

浩鼎所自主开发的糖类ADC关键技术平台GlycOBI®,采用「随插即用」型式,可与任一抗体、连接子(linkers)和药物(payloads)兼容,并适用于多种药物抗体比例(DAR)。在浩鼎专有的酶技术(EndoSymeOBI®)和连接子技术(HYPrOBI™)搭配下,GlycOBI® 可在GMP条件下,以高效率且可放大的制程,制备具专一性位点与均质性 ADC。

GlycOBI® 在偶联过程中,可避免破坏抗体结构,并确保 ADC 与原始抗体具有相似的生物特性。此外,浩鼎的连接子技术可提升了药物偶联效率,并降低复合体聚集与降解风险,进一步优化ADC制程与品质稳定性。GlycOBI® 已成功克服传统ADC技术限制,并在多项动物实验中展现更优越的抗肿瘤活性与结构稳定性。

关于浩鼎

台湾浩鼎生技是产品已进展至临床阶段的全球癌症新药开发公司, 于2002年成立,总部设于台湾。台湾浩鼎与子公司OBI Pharma USA, Inc.致力于开发抗癌新药,希望帮助具有迫切医疗需求的癌症患者,提供新的治疗选择。

台湾浩鼎聚焦于ADC开发,包括初代半胱氨酸基 TROP2 ADC,OBI-992;此外,浩鼎以其专有ADC关键技术 GlycOBI®,结合EndoSymeOBI® 和 HYPrOBI™,创建次世代新型ADC产品线,包括单抗ADC:OBI-902(TROP2)、OBI-904(Nectin-4)、Trastuzumab-ADC(HER2)、及双抗和双载荷ADC。为了扩展HYPrOBI™连接技术的应用范围,浩鼎进一步开发次世代半胱氨酸偶联抗体药物复合体(ADC)平台 ThiOBI®。浩鼎产品线亦包括首创AKR1C3靶向小分子前驱型药物OBI-3424,该药物在肿瘤中高度表达的醛酮还原 (AKR1C3) 酶的作用下,选择性释放强效DNA烷基化剂。更多资讯请参阅: www.obipharma.com。

GlycOBI®、EndoSymeOBI®、ThiOBI® 为浩鼎注册商标;HYPrOBI™ 为注册申请中商标。

关于TegMine Therapeutics

TegMine Therapeutics, Inc. 成立于2017年,总部位于美国加州旧金山的生技公司,为一专注于开发次世代针对癌症相关糖蛋白的抗体疗法。

TegMine 当前开发的一系列创新疗法,包括ADC、双特异性抗体与细胞疗法,透过辨识主要存在于肿瘤组织、而正常组织少有表现的特异性糖链抗原,以提升疗效,并降低对健康组织的影响。 该公司专有的 TegMiner™ 技术平台,能针对过去难以辨识的癌症特异性糖链抗原 ,进行抗体筛选与开发,提供癌症病患新的治疗方向。

更多资讯请参阅:www.tegminetx.com。

