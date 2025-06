Capricorn Mutual เลือก Duck Creek Technologies เป็นพันธมิตรเทคโนโลยีหลักสำหรับการส่งมอบประกันภัยใหม่

โซลูชันของ Duck Creek จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจของ Capricorn Mutual เพื่อเสริมสร้างธุรกิจของสมาชิกในกลุ่มการค้ารถยนต์ของพวกเขา

ซิดนีย์, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการระดับโลกที่กำหนดอนาคตของการประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และประกันภัยทั่วไป ได้ประกาศความร่วมมือในเทคโนโลยีการส่งมอบประกันภัยแบบ SaaS กับ Capricorn Mutual ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการคุ้มครองของ Capricorn หนึ่งในองค์กรที่มีสมาชิกเป็นเจ้าของใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

โซลูชันครบวงจรของ Duck Creek ซึ่งรวมถึง Policy, Rating, Billing, Claims และ Clarity (ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก) ที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม OnDemand cloud-delivery จะเข้ามาทดแทนเทคโนโลยีเก่าของ Capricorn Mutual ทำให้ธุรกิจสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์การคุ้มครองทางการค้าและในประเทศที่ดียิ่งขึ้นให้กับสมาชิกธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มธุรกิจรถยนต์กว่า 30,000 รายของ Capricorn

"ในฐานะองค์กรที่มีสมาชิกเป็นพื้นฐาน การเสริมสร้างธุรกิจของสมาชิกของเราโดยการให้บริการและคุณค่าในระดับสูงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของเรา" Rod Scanlon ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Risk Services กล่าว "เรามั่นใจว่า Duck Creek จะให้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เราต้องการในการมุ่งมั่นนี้ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต"

ด้วยสมาชิกในกลุ่มการค้ารถยนต์ที่ดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง Capricorn Mutual จึงต้องการโซลูชันการส่งมอบหลักที่สนับสนุนกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก ปรับปรุงกระบวนการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

"เราตระหนักว่าเทคโนโลยีควรเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของเรา Duck Creek ช่วยให้เราสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการอัตโนมัติ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และบูรณาการระบบประกันภัยของเรากับโซลูชันผลประโยชน์สำหรับสมาชิกอื่น ๆ ของเรา" นาย Scanlon กล่าว "โซลูชัน SaaS ที่ยืดหยุ่นและโมดูลาร์ของ Duck Creek มอบประสบการณ์ที่สะอาดและเข้าใจง่ายสำหรับทีมงานและสมาชิก พร้อมกับเครื่องมือการประเมินที่ทรงพลัง แพลตฟอร์ม Duck Creek มอบฟังก์ชันและขีดความสามารถทั้งหมดที่เราต้องการเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์เหล่านี้"

นาย Scanlon กล่าวเสริม "ความง่ายในการติดตั้งและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เป็นธรรมชาติและชาญฉลาดช่วยลดเวลาในการฝึกอบรมของทีมงานเกี่ยวกับระบบ ซึ่งทำให้เราสามารถมอบคุณค่าให้กับสมาชิกได้เร็วขึ้น พร้อมกับลดต้นทุนการส่งมอบที่เกี่ยวข้อง"

Christian Erickson ผู้จัดการทั่วไป APAC ของ Duck Creek กล่าวถึงการเป็นพันธมิตรใหม่ว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับ Capricorn Mutual เข้าร่วมกับครอบครัว Duck Creek ตลอดกระบวนการคัดเลือก Capricorn Mutual ได้ทบทวนและทดสอบโซลูชันที่มีในตลาดอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกของพวกเขาจะได้รับประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ Duck Creek รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นโซลูชันชั้นนำ และเราหวังว่าจะได้ช่วย Capricorn Mutual สร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไป"

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies เป็นผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความแท้จริง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและอุตสาหกรรมในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดของเราทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือแบบชุดเต็มผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

