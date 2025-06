カプリコーン・ミューチュアル (Capricorn Mutual)、ダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies) を新しいコア保険配信テクノロジーパートナーに選定

ダック・クリークのソリューションは、自動車関連業の会員事業者の事業強化を目指すカプリコーン・ミューチュアルのビジネス戦略を支える重要な基盤となる

シドニー発, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険および一般保険の未来を定義するグローバルプロバイダーであるダック・クリーク・テクノロジーズは、オーストラリアおよびニュージーランドで最大級の会員所有組織のひとつであるカプリコーンの保険部門、カプリコーン・ミューチュアルとのSaaSコア保険配信テクノロジーに関する新たな提携を発表した。

オンデマンド (OnDemand) クラウド配信プラットフォームを介して提供されている、ポリシー (Policy)、 レーティング (Rating)、ビリング (Billing)、クレイムズ (Claims)、およびクラリティ (Clarity)(データとインサイト) などのダック・クリークのフルスイートは、カプリコーン・ミューチュアルが現在使用している旧来型のテクノロジースタックに取って代わる。これにより、カプリコーンが抱える3万の中小自動車関連事業者の会員に対し、商業および家庭向け保険商品の提供力と顧客体験の向上が可能となる。

リスクサービス (Risk Services) 部門の最高経営責任者 (CEO) であるロッド・スキャンロン (Rod Scanlon) は以下のように述べている。「当社は会員制組織として、質の高いサービスと価値を提供することで会員の事業を強化することを最優先に考えています」。 「現在そして将来にわたり、当社のこの使命を実現するために必要なテクノロジープラットフォームを提供してくれるのがダック・クリークであると確信しています」。

自動車関連業を営む会員が、変化の激しい高リスク環境で事業を展開する中で、カプリコーン・ミューチュアルは、会員との関係をさらに深め、業務プロセスを高度化して最高水準の体験を提供し、商品・サービス・リスク管理の継続的な改善を可能にするコア配信ソリューションを必要としていた。

「当社のビジネス戦略および目標の達成において、テクノロジーが重要な推進要素になると判断しました。 ダック・クリークにより、自動化機能の強化、ワークフローの改善、保険システムと他の会員特典ソリューションとの統合が可能になります」と、同氏は述べている。 「ダック・クリークの常に最新の状態が保たれるモジュール型SaaSソリューションは、当社のチームおよび会員に対してシンプルで直感的な体験を提供し、強力なレーティングエンジンも備えています。 ダック・クリークのプラットフォームは、当社がこれらの戦略を実現するために必要とするすべての機能と能力を提供してくれました」。

同氏はさらに以下のように付け加えた。「導入のしやすさに加え、非常に自然で賢いユーザーインターフェースにより、チームのシステム習熟にかかるトレーニング時間が短縮されました。その結果、より早く会員に付加価値を提供できるようになり、導入コストも抑えることが可能となります」。

ダック・クリークAPACゼネラルマネージャーのクリスチャン・エリクソン (Christian Erickson) は今回の提携について次のように述べた。「カプリコーン・ミューチュアルをダック・クリークの一員としてお迎えできることを大変うれしく思います。 選定プロセスを通じて、カプリコーン・ミューチュアルは市場に存在するさまざまなソリューションを厳格に評価・検証し、会員にとって最良の体験と成果が得られることを確保しようとしていました。 ダック・クリークが最適なソリューションとして選ばれたことは光栄であり、今後カプリコーン・ミューチュアルがさらに深い会員関係を構築していくための支援ができることを楽しみにしています」。

ダック・クリーク・テクノロジーズについて

ダック・クリーク・テクノロジーズは、損害保険業界および一般保険業界の未来を定義するグローバルなインテリジェントソリューションのプロバイダーである。 最新の保険システムを構築するためのプラットフォームであり、保険業界がクラウドのパワーを活用し、俊敏でインテリジェントな常勝のオペレーションを実行することを可能にする。 ダック・クリークの中核を成すのは信頼性、目的、透明性であり、個人や企業が最も必要とするタイミング、場所、方法で保険が提供されるべきだと考えている。 市場をリードする同社のソリューションは、スタンドアロンでもフルスイートでも利用可能であり、すべてダック・クリーク・オンデマンドで利用できる。 詳しくは、www.duckcreek.comを参照されたい。 最新情報については、LinkedInおよびXのソーシャルチャネルでダック・クリークをフォローされたい。

報道関係者向け問い合わせ先:

マリアンヌ・デンプシー (Marianne Dempsey)/タラ・ストレッド (Tara Stred)

duckcreek@threeringsinc.com

