Capricorn Mutual Memilih Duck Creek Technologies sebagai Mitra Teknologi Inti Baru untuk Penyampaian Layanan Asuransi Mereka

Solusi Duck Creek akan menjadi penentu kunci dalam mendukung strategi bisnis Capricorn Mutual untuk memperkuat bisnis anggota auto-trade mereka

SYDNEY, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia global yang menentukan masa depan asuransi properti dan aneka (P&C) serta umum, telah mengumumkan kemitraan teknologi penyampaian asuransi inti SaaS baru dengan Capricorn Mutual, divisi perlindungan dari Capricorn, salah satu organisasi milik anggota terbesar di Australia dan Selandia Baru.

Rangkaian lengkap (full-suite) Duck Creek, yang mencakup Policy, Rating, Billing, Claims, dan Clarity (data dan wawasan), disediakan melalui platform penyampaian cloud OnDemand, akan menggantikan stack teknologi lama yang saat ini digunakan oleh Capricorn Mutual. Solusi ini akan memberdayakan perusahaan untuk menghadirkan produk dan pengalaman perlindungan komersial dan domestik yang lebih baik kepada lebih banyak anggota bisnis otomotif kecil dan menengah Capricorn yang berjumlah 30.000.

“Sebagai organisasi berbasis anggota, memperkuat bisnis anggota kami dengan menghadirkan layanan berkualitas tinggi dan nilai tambah adalah prioritas kami,” ujar Rod Scanlon, Chief Executive Officer Risk Services. “Kami yakin bahwa Duck Creek menyediakan platform teknologi yang kami butuhkan untuk mewujudkan komitmen ini, baik saat ini maupun di masa depan.”

Dengan anggota auto-trade mereka yang beroperasi di lingkungan yang dinamis dan berisiko tinggi, Capricorn Mutual membutuhkan solusi penyampaian inti yang mendukung strategi mereka untuk memperdalam hubungan dengan anggota, meningkatkan proses untuk memberikan pengalaman terbaik, dan secara terus-menerus meningkatkan produk, layanan, dan manajemen risiko.

“Kami menyadari bahwa teknologi harus menjadi penentu kunci bagi strategi dan tujuan bisnis kami. Duck Creek memungkinkan kami untuk meningkatkan kemampuan otomatisasi kami, memperbaiki alur kerja, dan mengintegrasikan sistem asuransi kami dengan solusi manfaat anggota lainnya,” ujar Bapak Scanlon. Solusi SaaS berkelanjutan dan modular dari Duck Creek menawarkan pengalaman tim dan anggota yang bersih dan intuitif, serta mesin rating yang kuat. Platform Duck Creek menawarkan semua fungsionalitas dan kapabilitas yang kami butuhkan untuk mewujudkan strategi-strategi tersebut.”

Bapak Scanlon menambahkan, “Kemudahan implementasi dan antarmuka pengguna yang sangat intuitif dan cerdas mengurangi waktu pelatihan tim kami terhadap sistem, yang memungkinkan kami menghadirkan lebih banyak nilai kepada anggota lebih cepat dan dengan biaya penyediaan yang lebih rendah.”

Christian Erickson, General Manager APAC Duck Creek, mengungkapkan tentang kemitraan baru ini, “Kami sangat senang menyambut Capricorn Mutual ke dalam keluarga besar Duck Creek. Sepanjang proses seleksi, Capricorn Mutual secara ketat meninjau dan menilai berbagai solusi yang tersedia di pasar untuk memastikan bahwa para anggotanya akan menerima pengalaman dan hasil terbaik yang mungkin diberikan. Duck Creek merasa terhormat diakui sebagai solusi terdepan, dan semoga kami dapat membantu Capricorn Mutual membangun hubungan yang lebih erat lagi dengan para anggotanya.

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies adalah penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan industri asuransi properti dan aneka (P&C) serta umum. Kami adalah platform yang menjadi dasar bagi sistem asuransi modern sehingga memungkinkan industri ini memanfaatkan kekuatan cloud untuk menjalankan operasi yang tangkas, cerdas, dan berkelanjutan. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya ada untuk mendampingi individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka paling membutuhkannya. Solusi kami yang terdepan di pasar tersedia secara mandiri atau dalam versi rangkaian lengkap (full suite), dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari selengkapnya. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru – LinkedIn dan X.

