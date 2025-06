聚焦快速 AI 應用程式開發的新認證

全新 Denodo AI SDK Certified Developer Associate 透過多個可配置的大型語言模型 (LLM) 及向量資料庫簡化和加速開發流程

加州帕羅奧圖, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在數據管理方面引領在前的 Denodo 宣布推出新認證 Denodo AI SDK Certified Developer Associate,以承認具備加速開發強大人工智能 (AI) 及生成式 AI (GenAI) 解決方案技能的專業人士。

自 2024 年 11 月推出 Denodo Platform 9.1 以來,Denodo Platform (目前為 9.2 版) 已納入兩大功能:Denodo Assistant 能自動執行關鍵數據工程任務,為數據分析師及其他商業用戶提供情境化見解及智能建議;Denodo AI SDK 則可加速開發 AI 驅動的應用程式及代理程式。

Denodo AI SDK Certified Developer Associate 考試能協助企業甄選頂尖人才,將其 Denodo Platform 及 AI SDK 的部署提升至新高度,開發出成功的 AI 及 GenAI 應用程式,以帶來實際可行的可靠回應。

Denodo 科技總監 Alberto Pan 表示:「透過此認證,我們不僅簡化了 AI 開發流程,還能助力開發人員在快速發展的 AI 領域積極創新和成就佳績。 此認證體現我們對培養頂尖人才和推動 AI 及 GenAI 解決方案能力的承諾。 透過提供明確的技能認證及提升途徑,我們正協助企業充分發揮 AI 計劃的潛力。」

另一方面,精通 Denodo AI SDK 能為開發人員在迅速擴展的數據管理領域中佔盡顯著的競爭優勢。 此 SDK 與 Denodo Platform 協作,透過多個可配置的大型語言模型 (LLM) 及向量資料庫,簡化和加速開發流程。 SDK 採用檢索增強生成 (RAG) 模式,為 AI 應用程式帶來企業內的權威數據來源。

此外,認證亦能讓開發人員展現專業才能。 近期獲得 Denodo 認證的 José Pallas 表示:「認證絕對能夠令人脫穎而出,開啟通往較複雜項目及領導角色的大門。」 José 是 Denodo 客戶 Vueling 的數據團隊負責人。 José 指出:「雖然公司未有強制要求,但 Vueling 鼓勵專業發展,並認可團隊中認證人才的價值。 我們公司將該認證視為確保內部具備有效管理和運用 Denodo 環境專業知識的重要方式。」

同樣剛剛獲得 Denodo 認證的 Continental 數據專家 Hananto Prabowo 也同意該認證能拓展職業生涯: 「我追求認證是因為希望持續提升技能,緊貼數據管理領域的快速變革,從而為機構目標多加貢獻。 透過認證,也能有效地與其他專業人士交流想法。」

誠邀 AI 開發人員立即報名參加 Denodo AI SDK Certified Developer Associate 考試。 為協助 AI 開發人員獲取 AI 認證、擴展技能組合,並在 AI 賦能的商業環境中進一步開創成功之路,Denodo 社群提供豐富資源,包括數據表、使用手冊、教學指南 (包括如何快速建置 AI 聊天機械人)、知識庫文章及深度 TechTalks。

