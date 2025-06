Pensijilan Baharu Tertumpu pada Pembangunan Aplikasi AI Pantas

Denodo AI SDK Certified Developer Associate baharu menyederhanakan dan mempercepatkan proses pembangunan melalui penggunaan pelbagai model bahasa besar (LLM) serta pangkalan data vektor yang boleh dikonfigurasikan

PALO ALTO, Calif., June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, peneraju dalam pengurusan data, mengumumkan pensijilan baharu, Denodo AI SDK Certified Developer Associate, bagi mengiktiraf individu yang memiliki kemahiran untuk mempercepatkan pembangunan kecerdasan buatan (AI) baharu yang berkuasa (GenAI) dan penyelesaian generatif AI.

Sejak pelancaran Denodo Platform 9.1 pada November 2024, Denodo Platform (kini pada versi 9.2) telah menyertakan Denodo Assistant yang mengautomasikan tugas utama kejuruteraan data dan menyampaikan cerapan kontekstual serta cadangan pintar kepada penganalisis data dan pengguna perniagaan lain serta Denodo AI SDK yang mempercepatkan pembangunan aplikasi dan agen yang dikuasakan oleh AI.

Peperiksaan Denodo AI SDK Certified Developer Associate membolehkan organisasi mengenal pasti bakat terbaik yang dapat memajukan pelaksanaan Denodo Platform dan AI SDK mereka ke tahap lebih tinggi dalam memastikan kejayaan pembangunan aplikasi AI dan GenAI serta memberikan respons yang boleh dipercayai dan boleh diambil tindakan.

"Dengan pensijilan ini, kami bukan sekadar mempermudah pembangunan AI; kami memperkasakan para pembangun untuk berinovasi dan mencapai kecemerlangan dalam bidang kecerdasan buatan yang berkembang pesat," kata Alberto Pan, ketua pegawai teknologi di Denodo. “Pensijilan ini mencerminkan komitmen kami dalam memupuk bakat berkualiti tinggi serta memacu keupayaan penyelesaian AI dan GenAI ke hadapan. Dengan menyediakan laluan konkrit untuk mengenali dan meningkatkan kemahiran, kami membolehkan organisasi memanfaatkan potensi penuh inisiatif AI mereka.”

Sebaliknya, kecekapan dalam Denodo AI SDK memberikan pembangun kelebihan daya saing yang ketara dalam bidang pengurusan data yang semakin berkembang. SDK ini berfungsi bersama Denodo Platform, menyederhanakan dan mempercepatkan proses pembangunan dengan pelbagai model bahasa besar (LLM) serta pangkalan data vektor yang boleh dikonfigurasikan. SDK memanfaatkan retrieval-augmented generation (RAG) untuk menyediakan aplikasi AI dengan sumber data yang berwibawa dalam perusahaan.

Pensijilan juga membolehkan para pembangun memperlihatkan bakat mereka. "Pensijilan sememangnya dapat membantu anda menonjol dan membuka peluang kepada projek yang lebih kompleks serta peranan kepimpinan," kata José Pallas, yang baru-baru ini menerima pensijilan Denodo. José merupakan peneraju data di Vueling, pelanggan Denodo. "Walaupun ia bukan keperluan rasmi syarikat, Vueling sentiasa menggalakkan pembangunan profesional dan menghargai kepakaran profesional bertauliah dalam pasukan kami," kata José. “Syarikat kami melihat pensijilan sebagai satu cara untuk memastikan kami memiliki kepakaran dalaman yang tepat bagi mengurus dan menggunakan persekitaran Denodo kami secara berkesan.”

Hananto Prabowo, seorang pakar data di Continental, yang juga baru-baru ini memperoleh pensijilan Denodo bersetuju bahawa pensijilan dapat memperluaskan kerjaya seseorang. Saya berminat dengan pensijilan kerana ingin terus meningkatkan kemahiran saya agar kekal selaras dengan dunia pengurusan data yang sentiasa berubah. Saya berhasrat dapat memberi sumbangan yang lebih bermakna kepada matlamat organisasi saya. Pensijilan juga merupakan cara yang baik untuk berhubung dengan profesional lain dan berkongsi idea.”

Pembangun AI dijemput untuk mendaftar bagi peperiksaan Denodo AI SDK Certified Developer Associate hari ini. Untuk membantu mereka dalam perjalanan mendapatkan pensijilan AI, memperluas set kemahiran dan mencapai kejayaan lebih besar dalam landskap perniagaan yang dikuasakan AI, Komuniti Denodo menyediakan pelbagai sumber berguna, termasuk helaian data, manual pengguna, tutorial (termasuk cara membina chatbot AI dalam beberapa minit), artikel dalam KnowledgeBase serta TechTalks yang mendalami topik secara terperinci.

Maklumat tambahan

Perihal Denodo

Denodo merupakan peneraju dalam pengurusan data. Platform Denodo yang memenangi anugerah ialah platform pengurusan data logikal terkemuka untuk mengubah data menjadi cerapan dan hasil yang boleh dipercayai untuk semua inisiatif berkaitan data di seluruh perusahaan, termasuk AI dan layan diri. Pelanggan Denodo dalam semua industri di seluruh dunia telah menyampaikan data sedia AI dan sedia perniagaan yang dipercayai dalam satu pertiga masa dan dengan prestasi 10 kali lebih baik berbanding lakehouse dan platform data arus perdana yang lain secara berasingan. Untuk maklumat lanjut, layari denodo.com.

Hubungan Media

pr@denodo.com

