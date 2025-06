Denodo, 빠른 AI 애플리케이션 개발에 초점 맞춘 자격증 시험 선보여

새로운 Denodo AI SDK Certified Developer Associate 자격증 시험, 다중 구성 가능한 대규모 언어 모델(LLMs)과 벡터 데이터베이스를 활용해 개발 프로세스 간소화 및 가속화

캘리포니아주 팔로알토, 2025년 6월 4일, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 데이터 관리 분야의 선도 기업인 Denodo가 강력한 새 인공지능(AI) 및 생성형 AI(GenAI) 솔루션 개발을 가속화할 기술력을 보유한 전문가들을 인정하고자 새 자격증 시험 프로그램인 Denodo AI SDK Certified Developer Associate을 내놓았다.

2024년 11월 Denodo Platform 9.1 출시 후로 Denodo Platform(현재 9.2 버전)은 데이터 엔지니어링 업무를 자동화하고 데이터 분석가와 그 외 비즈니스 사용자에게 맥락화된 인사이트 및 지능형 추천 기능을 제공하는 Denodo Assistant 그리고 AI 기반의 애플리케이션과 에이전트 개발을 가속화하는 Denodo AI SDK를 포함해왔다.

Denodo AI SDK Certified Developer Associate 시험을 통해 기관들은 Denodo Platform과 AI SDK를 활용해 신뢰할 수 있고 실행 가능한 응답을 산출하는 AI및 GenAI 애플리케이션 개발을 성공적으로 이끌 최상위 인재를 선별할 수 있다.

Denodo의 최고기술책임자인 Alberto Pan은 “이 자격증 시험 프로그램을 통해 우리는 AI 개발을 간소화하는 것뿐 아니라, 개발자들이 빠르게 진화하는 인공지능 분야에서 혁신을 주도하고 탁월한 능력을 발휘할 수 있도록 돕고자 한다. 이 자격증 시험 프로그램은 우리가 최상위 인재 양성과 AI 및 GenAI 솔루션의 역량 강화를 위해 얼마나 노력하고 있는가를 보여준다. 우리는 기술력을 인정하고 강화하는 구체적인 경로를 제시함으로써 기관들이 AI 이니셔티브의 잠재력을 최대한으로 활용할 수 있도록 지원한다”라고 말했다.

한편, Denodo AI SDK에 대한 전문성은 점점 확장하고 있는 데이터 관리 분야에서 개발자들에게 유의미한 경쟁 우위를 제공한다. 이 SDK는 Denodo Platform과 함께 작동하며 다중 구성이 가능한 대규모 언어 모델(LLMs)와 벡터 데이터베이스를 활용해 개발 프로세스를 간소화하고 가속화한다. 또한 SDK는 기업 내부의 검증 데이터 소스를 AI 애플리케이션에 제공하기 위해 검색 증강 생성(RAG) 패턴을 활용한다.

아울러 이 자격증 시험 프로그램은 개발자들이 자기 재능을 증명할 수 있는 방법이 되어준다. 최근 Denono 자격증을 획득한 José Pallas는 “이 자격증은 확실히 경쟁력을 부여하며 좀 더 복잡한 프로젝트와 리더십 역할을 맡을 수 있는 기회를 준다”라고 말했다. José는 Denono 고객사인 Vueling의 데이터 총괄자로 일하고 있다. 그는 또한 이렇게 덧붙였다. “Vueling은 강제하는 것은 아니지만 전문성 계발을 적극 장려하고 있으며, 팀에서 자격증을 획득한 전문가들을 높이 평가하고 있다. 우리 회사는 Denodo 환경을 효과적으로 관리하고 활용하는 전문 인력을 내부에 확보하고 있음을 보이는 수단으로 이 자격증 시험 프로그램을 보고 있다.”

Continental의 데이터 전문가이자 최근 Denodo 자격증을 획득한 Hananto Prabowo 또한 자격증 획득이 커리어를 넓히는 데 도움이 된다고 말했다. “급변하는 데이터 관리 분야에서 최신 기술력을 유지하고 조직의 목표 달성에 더 잘 기여하고자 자격증 획득에 관심을 갖게 됐다. 이 자격증 획득은 다른 전문가들과 연결되어 아이디어를 공유할 수 있는 훌륭한 방법이기도 하다.”

AI 개발자들은 지금 바로 Denodo AI SDK Certified Developer Associate 응시 등록을 할 수 있다. Denodo Community는 AI 자격증 획득, 폭넓은 기술력 확보, AI 비즈니스 지형에서 더 큰 성공의 여정을 지원하고자 데이터 시트, 사용자 매뉴얼, 튜토리얼(몇 분 안에 AI 챗봇 구축하기 등), KnowledgeBase 기사, 심층 기술 토크 등 유용한 자료를 제공하고 있다.

추가 정보

Denodo 기업 소개

Denodo는 데이터 관리 분야를 선도하고 있는 기업이다. 수상 경력에 빛나는 Denodo Platform은 데이터를 AI 및 셀프 서비스를 포함한 기업 전반의 모든 데이터 관련 이니셔티브에 대한 신뢰할 수 있는 인사이트와 성과로 전환하는 선도적인 논리적 데이터 관리 플랫폼이다. 전 세계 모든 산업 분야의 Denodo 고객들은 레이크하우스나 기타 주류 데이터 플랫폼만 사용할 때보다 3분의 1의 시간과 10배 더 나은 성능으로 신뢰할 수 있는 AI 지원 및 비즈니스 지원 데이터를 제공하고 있다. 자세한 정보는 denodo.com 에서 확인이 가능합니다.

