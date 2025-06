迅速なAIアプリケーション開発に特化した新たな認定プログラムを開始

新たに登場したデノードAI SDK認定開発者アソシエイト (Denodo AI SDK Certified Developer Associate) は、複数の構成可能な大規模言語モデル (LLM) およびベクトルデータベースを活用することで、開発プロセスを簡素化し、加速させる

カリフォルニア州パロアルト発, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- データ管理分野のリーダーであるデノードは、強力な新しい人工知能 (AI) および生成AI (GenAI) ソリューションの開発を加速させるスキルを持つ個人を認定する、新たな認定資格であるデノードAI SDK認定開発者アソシエイトを発表した。

2024年11月にデノード・プラットフォーム 9.1 (Denodo Platform 9.1) がリリースされて以降、現在のバージョン9.2に至るまで、デノード・プラットフォームには、主要なデータエンジニアリング作業を自動化し、データアナリストや他のビジネスユーザーに文脈に応じたインサイトと知的な推奨を提供するデノード・アシスタント (Denodo Assistant)、およびAI搭載アプリケーションやエージェントの開発を加速させるデノードAI SDKが搭載されている。

デノードAI SDK認定開発者アソシエイト試験は、信頼性が高く実用的な応答を実現するAIおよび生成AIアプリケーションの開発において、デノード・プラットフォームおよびAI SDKの導入を新たな高みに引き上げることができる優秀な人材を企業が見極めるための手段である。

デノードの最高技術責任者であるアルベルト・パン (Alberto Pan) は以下のように述べている。「この認定により、当社はAI開発を単に簡素化するだけでなく、開発者が急速に進化する人工知能の分野で革新を起こし、卓越することを可能にしています」。 「この認定は、最高レベルの人材を育成し、AIおよび生成AIソリューションの可能性を推進するという当社の取り組みの証です。 スキルを認識し、向上させるための明確な道筋を提供することで、企業がAI施策の可能性を最大限に活用できるよう支援しています」。

一方で、デノードAI SDKの習熟は、拡大し続けるデータ管理分野において、開発者に大きな競争優位性をもたらす。 このSDKはデノード・プラットフォームと連携して動作し、複数の構成可能な大規模言語モデル (LLM) やベクトルデータベースを活用することで、開発プロセスを簡素化し、加速させる。 また、SDKは検索拡張生成 (RAG) パターンを活用し、エンタープライズ内の信頼できるデータソースをAIアプリケーションに提供する。

認定を取得することで、開発者は自らのスキルを対外的に証明することも可能となる。 「認定資格は確実に自分を際立たせ、より複雑なプロジェクトやリーダーシップの役割への道を開いてくれます」と、最近デノードの認定資格を取得したホセ・パラス (José Pallas) は述べた。 同氏は、デノードの顧客であるブエリング航空 (Vueling) におけるデータリーダーである。 「必須というわけではありませんでしたが、ブエリングはプロフェッショナルとしての成長を奨励しており、認定を受けた人材の価値をチーム内で高く評価しています」と、同氏は語った。 「当社は、社内に適切な専門知識を備えることが、デノード環境を効果的に運用・活用するための手段であると認識しています」。

コンチネンタル (Continental) のデータエキスパートであり、最近デノードの認定資格を取得したハナント・プラボウォ (Hananto Prabowo) も、認定資格がキャリアを広げることに同意している。 「私は、急速に変化するデータ管理の世界において常にスキルを向上させ、最新の知識を保つことで、所属組織の目標達成により貢献できるようになりたいと考え、認定に関心を持ちました。 また、認定資格は他の専門家とつながり、アイデアを共有するための優れた手段でもあります」。

AI開発者は、本日よりデノードAI SDK認定開発者アソシエイト試験への登録が可能である。 AI認定の取得、スキルセットの拡充、そしてAIが主導するビジネス環境におけるさらなる成功に向けた道のりを支援するために、デノード・コミュニティ (Denodo Community) は、データシート、ユーザーマニュアル、チュートリアル (数分でAIチャットボットを構築する方法を含む)、ナレッジベース記事、詳細なテックトークなどの有用なリソースを提供している。

追加情報

デノードについて

デノードはデータ管理のリーダーである。 受賞歴のあるデノード・プラットフォームは、業界をリードする論理データ管理プラットフォームとして、AIやセルフサービスを含むエンタープライズ全体のあらゆるデータ関連の取り組みに対し、データを信頼できるインサイトと成果に変換している。 世界中のあらゆる業界のデノードの顧客は、データレイクハウスやその他主流のデータプラットフォーム単独と比較して、わずか3分の1の時間、かつ10倍のパフォーマンスで、AI対応およびビジネス対応の信頼できるデータを提供している。 詳しくは、denodo.comを閲覧されたい。

報道関係者向けの問い合わせ先

pr@denodo.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.