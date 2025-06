הסמכה חדשה מתמקדת בפיתוח מהיר של יישומי בינה מלאכותית

ההסמכה החדשה, Denodo AI SDK Certified Developer Associate, מפשטת ומאיצה את תהליך הפיתוח באמצעות מספר מודלי שפה גדולה (LLM) ניתנים להגדרה ובסיסי נתוני וקטוריים

Denodo, מובילה בניהול נתונים, הכריזה על הסמכה חדשה, Denodo AI SDK Certified Developer Associate, שמטרתה לזהות אנשים להם הכישורים להאיץ את פיתוחם של פתרונות חדשים וחזקים בתחום הבינה המלאכותית (AI) והבינה המלאכותית היוצרת (GenAI).

מאז שחרורה של Denodo Platform 9.1 בנובמבר 2024, Denodo Platform (כיום בגרסה 9.2) כוללת את Denodo Assistant אשר ממכן משימות הנדסת נתונים עיקריות ומספק תובנות והמלצות חכמות מבוססי הקשר למנתחי נתונים ולמשתמשים עסקיים אחרים, ואת Denodo AI SDK אשר מאיץ את הפיתוח של יישומים וסוכנים מונעי בינה מלאכותית.

בחינות Denodo AI SDK Certified Developer Associate מאפשרות לארגונים לזהות כישרונות מובילים שיכולים לקחת את יישומי Denodo Platform ו-AI SDK שלהם לרמות גבוהות יותר בפיתוח יישומי בינה מלאכותית ובינה מלאכותית יוצרת מוצלחים המספקים תגובות אמינות שיכולות להוביל לפעולה.

"עם ההסמכה הזו, אנחנו לא רק מפשטים את פיתוח הבינה המלאכותית; אנו מעצימים מפתחים לחדש ולהצטיין בתחום המתפתח במהירות של בינה מלאכותית", אמר אלברטו פן (Alberto Pan), מנהל הטכנולוגיה הראשי ב-Denodo. "הסמכה זו היא עדות למחויבות שלנו לטפח כישרונות מהשורה הראשונה ולהניע קדימה את היכולות של פתרונות AI ו-GenAI. על ידי מתן נתיב קונקרטי להכרה ושיפור מיומנויות, אנו מאפשרים לארגונים למנף את מלוא הפוטנציאל של יוזמות הבינה המלאכותית שלהם".

לעומת זאת, הבקיאות ב-Denodo AI SDK מספקת למפתחים יתרון תחרותי משמעותי בתחום המתרחב של ניהול נתונים. SDK זה פועל לצד פלטפורמת Denodo, מפשט ומאיץ את תהליך הפיתוח עם מספר מודלים של שפה גדולה (LLMs) ומסדי נתונים וקטוריים הניתנים להגדרה. ה-SDK ממנף את דפוס הדור המוגבר לאחזור (RAG) כדי לספק ליישומי AI מקורות נתונים סמכותיים בתוך הארגון.

ההסמכה גם מאפשרת למפתחים להציג את כישרונותיהם. "הסמכות בהחלט יכולות לעזור לך להתבלט ולפתוח דלתות לפרויקטים מורכבים יותר ולתפקידי מנהיגות", אמר חוסה פאלאס (José Pallas), שקיבל לאחרונה הסמכה של Denodo. חוסה הוא מוביל נתונים ב-Vueling, לקוח של Denodo. "למרות שזה לא היה רק מנדט של החברה, Vueling מעודדת התפתחות מקצועית ומכירה בערך של אנשי מקצוע מוסמכים בצוות שלנו", אמר חוזה. "החברה שלנו רואה בהסמכה דרך להבטיח שיש לנו את המומחיות הפנימית הנכונה כדי לנהל ולהשתמש ביעילות בסביבת Denodo שלנו".

הננטו פראבו (Hananto Prabowo), מומחה נתונים בקונטיננטל, שקיבל לאחרונה גם הסמכה של Denodo, מסכים שהסמכות יכולות להרחיב את הקריירה. "אני מעוניין בהסמכה מכיוון שאני רוצה להמשיך ולשפר את הכישורים שלי כדי להישאר מעודכן בעולם המשתנה במהירות של ניהול נתונים, כדי שאוכל לתרום טוב יותר למטרות הארגון שלי. הסמכה היא גם דרך מצוינת להתחבר לאנשי מקצוע אחרים כדי לחלוק רעיונות".

מפתחי בינה מלאכותית מוזמנים להירשם לבחינת Denodo AI SDK Certified Developer Associate, היום. כדי לעזור להם במסע שלהם להסמכת בינה מלאכותית, מערך מיומנויות רחב יותר והצלחה גדולה יותר בנוף עסקי המועצם על ידי בינה מלאכותית, קהילת Denodo מציעה משאבים מועילים, כולל גיליונות נתונים, מדריכים למשתמש, מדריכים (כולל כיצד לבנות צ'אט בוט בינה מלאכותית תוך דקות), מאמרי מאגר ידע ו-TechTalks לעומק.

אודות Denodo

Denodo היא חברה מובילה בתחום של ניהול נתונים. פלטפורמת Denodo עטורת הפרסים היא הפלטפורמה המובילה לניהול נתונים לוגיים המספקת נתונים בשפה עסקית, במהירות של העסק, עבור כל היוזמות הקשורות לנתונים ברחבי הארגון, כולל בינה מלאכותית ושירות עצמי. לקוחותיה של Denodo בכל התעשיות ברחבי העולם סיפקו נתונים אמינים, מוכנים לשימוש בבינה מלאכותית ובעסקים, בשליש מהזמן ועם ביצועים טובים עד פי עשרה בהשוואה לפלטפורמות נתונים מרכזיות אחרות בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר denodo.com.

