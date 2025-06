Neue Zertifizierung für die schnelle Entwicklung von KI-Anwendungen

Neue Zertifizierung „Denodo AI SDK Certified Developer Associate“ vereinfacht und beschleunigt die Entwicklung mit verschiedenen konfigurierbaren Large Language Models (LLMs) und Vektordatenbanken

PALO ALTO, Kalifornien, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, ein führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, hat mit dem Denodo AI SDK Certified Developer Associate eine neue Zertifizierung eingeführt. Sie richtet sich an Fachkräfte, die über fundierte Kenntnisse in der Entwicklung von Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) und generative KI (GenAI) verfügen.

Seit der Veröffentlichung der Version Denodo Platform 9.1 im November 2024 – aktuell in Version 9.2 – enthält die Plattform den Denodo Assistant, der wichtige Aufgaben der Datenverarbeitung automatisiert. Dadurch erhalten Datenanalysten und andere Geschäftsanwender kontextbezogene Einblicke und intelligente Empfehlungen. Ebenfalls integriert ist das Denodo AI SDK, das die Entwicklung KI-gestützter Anwendungen und intelligenter Agenten erheblich beschleunigt.

Die neue Prüfung zum Denodo AI SDK Certified Developer Associate hilft Unternehmen dabei, qualifizierte Talente zu identifizieren, die in der Lage sind, die Denodo Plattform und das AI SDK effektiv zu nutzen und dadurch leistungsfähige, verlässliche und praxisorientierte AI- und GenAI-Lösungen zu realisieren.

„Mit dieser Zertifizierung vereinfachen wir nicht nur die Entwicklung im Bereich KI, sondern ermöglichen es Entwicklern auch, in diesem dynamischen Technologiefeld innovativ zu agieren und sich von Wettbewerbern abzuheben“, erklärt Alberto Pan, Chief Technology Officer bei Denodo. „Diese Zertifizierung unterstreicht unser Engagement für die Förderung von Top-Talenten und die Weiterentwicklung von KI- und GenAI-Lösungen. Indem wir einen konkreten Weg bieten, um Fähigkeiten zu erkennen und auszubauen, unterstützen wir Unternehmen dabei, das volle Potenzial ihrer KI-Initiativen auszuschöpfen“, so Pan.

Umgekehrt verschafft die Beherrschung des Denodo AI SDK Entwicklern einen klaren Wettbewerbsvorteil im wachsenden Feld des Datenmanagements. Das SDK, das nahtlos mit der Denodo Plattform zusammenarbeitet, vereinfacht und beschleunigt den Entwicklungsprozess durch die Nutzung mehrerer konfigurierbarer großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) und Vektordatenbanken. Es basiert auf dem RAG-Ansatz (Retrieval-Augmented Generation), um KI-Anwendungen mit zuverlässigen unternehmensinternen Datenquellen zu versorgen.

Die Zertifizierung bietet Entwicklern zudem eine Plattform, um ihre Kompetenzen sichtbar zu machen. „Zertifizierungen können definitiv dabei helfen, sich von anderen abzuheben und Türen zu komplexeren Projekten und Führungspositionen zu öffnen“, so José Pallas, der kürzlich eine Denodo-Zertifizierung erhalten hat. José Pallas ist Datenverantwortlicher bei Vueling, einem Kunden von Denodo. „Es war keine strikte Vorgabe des Unternehmens, aber Vueling fördert die berufliche Weiterentwicklung und weiß den Wert zertifizierter Fachkräfte in unserem Team zu schätzen“, erklärt José. „Unser Unternehmen sieht in der Zertifizierung eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass wir über das richtige interne Fachwissen verfügen, um unsere Denodo-Umgebung effektiv zu verwalten und zu nutzen.“

Auch Hananto Prabowo, Datenexperte bei Continental, teilt diese Einschätzung. Er hat ebenfalls kürzlich eine Denodo-Zertifizierung erhalten und erklärt: „Ich interessiere mich für die Zertifizierung, da ich meine Fähigkeiten weiter verbessern möchte, um in der schnelllebigen Welt des Datenmanagements auf dem neuesten Stand zu bleiben und somit einen besseren Beitrag zu den Zielen meines Unternehmens leisten zu können. Die Zertifizierung bietet zudem eine hervorragende Gelegenheit, mit anderen Fachleuten in Kontakt zu treten und sich über Ideen auszutauschen.“

AI-Entwickler können sich ab sofort für die Prüfung zum Denodo AI SDK Certified Developer Associate anmelden. Um sie auf ihrem Weg zur KI-Zertifizierung, zum Ausbau ihrer Kompetenzen und zu mehr Erfolg in einer KI-getriebenen Geschäftswelt zu unterstützen, stellt die Denodo Community zahlreiche hilfreiche Ressourcen zur Verfügung – darunter Datenblätter, Benutzerhandbücher, Tutorials (wie zum Beispiel wie man einen KI-Chatbot in wenigen Minuten erstellt), KnowledgeBase-Artikel und ausführliche TechTalks.

Zusätzliche Informationen

Über Denodo

Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die preisgekrönte Denodo Plattform ist die führende logische Datenverwaltungsplattform zur Umwandlung von Daten in vertrauenswürdige Erkenntnisse und Ergebnisse für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten Unternehmen, einschließlich KI und Self-Service. Denodos internationale Kunden aus den verschiedensten Branchen haben in einem Drittel der Zeit vertrauenswürdige, KI- und geschäftsfähige Daten geliefert, und zwar mit einer zehnmal besseren Leistung als mit Lakehouses und anderen Mainstream-Datenplattformen allein. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

Medienkontakte

pr@denodo.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.