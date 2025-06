Previan annonce une évolution stratégique : Eddyfi Technologies et NDT Global deviennent des chefs de file technologiques indépendants

QUÉBEC, 05 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Previan est fière d’annoncer le lancement d’une initiative clé d’évolution stratégique qui mènera Eddyfi Technologies et NDT Global à opérer comme deux entités indépendantes et autonomes. Cette évolution reflète l’engagement de Previan à libérer tout le potentiel de ses deux unités d’affaires et à les positionner pour une croissance accélérée et une innovation soutenue.

Au cours de la dernière décennie, Previan a bâti une plateforme technologique industrielle de classe mondiale, repoussant les limites des essais non destructifs (END) et de la gestion de l’intégrité. Fortes de positions de chef de file dans leurs secteurs respectifs, ainsi que de modèles d’affaires et de marchés distincts, Eddyfi Technologies et NDT Global sont désormais bien positionnées pour tracer leur propre voie, soutenues par un leadership dédié, des stratégies sur mesure, des bilans financiers distincts et des opérations optimisées.

« C’est un moment excitant pour notre groupe », a déclaré Martin Thériault, fondateur et chef de la direction de Previan. « En donnant à Eddyfi Technologies et NDT Global les moyens d’opérer de façon indépendante, nous permettons à chacune de poursuivre ses propres stratégies de croissance ciblées, notamment en misant sur leurs solides canaux d’innovation, en tirant parti d’opportunités d’acquisitions, et en servant encore mieux leurs clientèles et marchés respectifs. »

Parallèlement, Novacap renforcera son partenariat en réalisant un investissement supplémentaire important afin de devenir l’actionnaire principal de NDT Global, tout en maintenant sa participation actuelle dans Eddyfi Technologies. La CDPQ, ainsi que les fondateurs et dirigeants de Previan, demeureront actionnaires des deux entités. La majorité du personnel des services corporatifs de Previan poursuivra ses activités au sein d’Eddyfi Technologies ou de NDT Global, et les deux entreprises devraient être pleinement autonomes d’ici la fin de 2025.

« Il s’agit d’une avancée réfléchie et stratégique qui témoigne de la solidité de notre partenariat avec Previan », a déclaré David Lewin, associé sénior principal chez Novacap. « En établissant Eddyfi Technologies et NDT Global en tant qu'entités entièrement indépendantes, nous permettons une exécution ciblée et une clarté stratégique. Nous sommes impatients de soutenir leur progression continue alors que chaque entreprise s'appuiera sur ses capacités uniques et sa position avantageuse sur le marché. »

« Depuis 2017, la CDPQ a accompagné Previan à cinq reprises dans son plan de croissance par acquisitions et dans sa diversification technologique et géographique », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, à la CDPQ. « Nous sommes fiers d’appuyer ce jalon structurant qui permettra de déployer le plein potentiel de NDT Global et Eddyfi Technologies. Nous avons été aux premières loges de l’ascension de Previan et demeurons engagés à soutenir les trajectoires distinctes de deux entités porteuses d’innovation pour l’écosystème technologique québécois. »

« Dans l’ensemble, cette évolution renforcera notre agilité opérationnelle, consolidera les forces fondamentales de chaque entreprise et générera de la valeur ainsi que de nouvelles occasions pour nos employés, nos clients et nos investisseurs », a ajouté Martin Thériault. « Eddyfi Technologies et NDT Global amorcent toutes deux un nouveau chapitre, marqué par l’autonomie, l’ambition et un engagement renouvelé envers l’excellence technologique et le service. »

À propos d'Eddyfi Technologies

Eddyfi Technologies est un chef de file mondial dans les instruments avancés d’essais non destructifs (END), offrant des technologies d’inspection permettant d’évaluer l’intégrité structurale d’actifs critiques. L’entreprise propose une gamme étendue et intégrée de solutions, incluant des instruments de mesure et d’essai, des capteurs de pointe, de la surveillance automatisée à distance, de la robotique et des logiciels, dans des secteurs clés tels que la production d’énergie nucléaire, l’aérospatiale, la défense, les infrastructures civiles, le pétrole et le gaz, le transport, et plus encore. Basée à Québec (Canada), avec une présence mondiale, des capacités de R-D de calibre international et une expertise sectorielle approfondie, Eddyfi Technologies dessert des clients dans plus de 110 pays et les aide à améliorer la sécurité et la productivité, à protéger l’environnement et à sauver des vies. L’entreprise emploie plus de 875 personnes. Pour en savoir plus : http://www.eddyfitechnologies.com.

À propos de NDT Global

NDT Global est un chef de file dans les solutions de diagnostic en ligne, la gestion de l’intégrité et la robotique sous-marine, offrant des données avancées et des services qui assurent la sécurité et la durabilité des infrastructures du secteur de l’énergie. Reconnue comme pionnière dans les innovations en inspection par ultrasons — y compris les technologies Pulse Echo, Pitch-and-Catch, Phased Array et Résonance acoustique (ART Scan) — l’entreprise continue de faire progresser l’innovation technologique et d’introduire des solutions d’inspection révolutionnaires, notamment pour les pipelines de gaz, afin d’assurer la sécurité des actifs critiques de ses clients. NDT Global emploie environ 880 personnes. Pour en savoir plus : www.ndt-global.com.

À propos de Novacap

Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé et une des firmes les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s’associer à des entrepreneurs visionnaires, Novacap se concentre sur les entreprises du marché intermédiaire dans quatre secteurs clés : technologies, infrastructure numérique, industries et services financiers. Novacap allie une expertise sectorielle approfondie à une excellence opérationnelle et stratégique ce qui lui permet de créer des partenariats avec des entrepreneurs et des équipes de gestion. Depuis sa création, la firme a réalisé plus de 250 investissements primaires et secondaires. Avec plus de 11 milliards $ CA d’actifs sous gestion et une présence à Montréal, Toronto et New York, Novacap accélère la création de valeur par le biais d’initiatives de croissance stratégique et d’une exécution rigoureuse. Pour en savoir plus, visitez : https://novacapcorp.com.

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d’investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d’assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2024, l’actif net de la CDPQ s’élevait à 473 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

Source :

Veronique Chayer

Directrice des communications stratégiques et des relations extérieures

Cell : +1 581-999-9202

vchayer@previan.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.