Roquette nomme Thierry Fournier au poste de Directeur Général

Lille, France, 5 juin 2025 - Roquette, un leader mondial des ingrédients d’origine végétale et des excipients pharmaceutiques destinés aux secteurs de la santé, de la nutrition et de la bio-industrie, annonce la nomination de Thierry Fournier au poste de Directeur Général, à compter du 18 juillet 2025.

Thierry Fournier est actuellement Directeur Général Europe du Sud, Moyen Orient et Afrique chez Saint-Gobain, un leader mondial de la construction légère et durable, qui compte plus de 161 000 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 46 milliards d'euros en 2024.

Thierry Fournier est diplômé de l'École polytechnique et de l'École nationale des ponts et chaussées. Il a débuté sa carrière en tant que fonctionnaire au sein de l’administration française, avant de rejoindre Saint-Gobain en 2005. Il y a occupé divers postes de direction, notamment en France, en Russie et au Brésil, où il était Directeur Général pour la région Amérique latine. Il est ensuite revenu en France et a pris ses fonctions actuelles en 2021.

A l’occasion de cette nomination, Edouard Roquette, Président de Roquette, a déclaré : « Thierry est un leader exceptionnel au parcours remarquable. Après ses récents investissements et acquisitions et fort de ses 92 années de succès, Roquette entame un nouveau chapitre de son histoire, et Thierry a le profil idéal pour porter nos ambitions dans les années à venir. Il a été retenu à l'issue d’un processus de sélection compétitif, parmi un panel de candidats de très haut niveau. D’un grand talent, Thierry incarne aussi pleinement les valeurs de notre entreprise et saura, aux côtés de nos équipes et de nos actionnaires, conduire Roquette vers de nouveaux succès. »

Thierry succédera à Pierre Courduroux, qui occupe le poste de Directeur Général de Roquette depuis décembre 2020 et qui partira à la retraite le 18 juillet 2025. « Je tiens à remercier Pierre, qui a dirigé Roquette avec succès et placé l’entreprise sur une solide trajectoire de croissance, en particulier dans les secteurs de la santé et de la pharmacie. Pierre a mené les acquisitions stratégiques de Qualicaps et d'IFF Pharma Solutions, qui ont permis de positionner Roquette comme leader mondial des excipients pharmaceutiques pour l’administration orale de de médicaments. Je lui souhaite le meilleur pour sa retraite, qui lui permettra de se consacrer pleinement à sa famille », a ajouté Edouard Roquette.

Pierre Courduroux a déclaré : « Thierry est la personne idéale pour consolider la position de Roquette, et je suis convaincu que sous sa direction l'entreprise poursuivra sa trajectoire de croissance avec succès. J'ai passé cinq années formidables chez Roquette et me réjouis de travailler avec Thierry pour assurer une transition fluide. »

« Je suis heureux et honoré de prendre la direction générale de Roquette », a déclaré Thierry Fournier. « Roquette est une très belle entreprise familiale, attachée à des valeurs profondément humaines, qui a construit une solide trajectoire de croissance depuis près d'un siècle. En tant que Directeur Général, je suis déterminé à créer davantage de valeur pour nos employés, nos actionnaires, nos clients et pour la société dans son ensemble. Je suis ravi d’avoir l'opportunité de diriger Roquette et de continuer à stimuler la croissance, l'innovation et notre engagement à long terme pour améliorer la vie des gens. »

A propos de Roquette

Roquette est un fournisseur majeur d'ingrédients d'origine végétale, d’excipients et de solutions pharmaceutiques qui entrent dans la composition de produits essentiels pour les consommateurs et les patients du monde entier et qui contribuent à en améliorer la qualité tout en les rendant plus simples d'utilisation. ​

Roquette emploie plus de 11 000 personnes dans près de 150 pays, et opère plus de 40 sites de production et 20 centres de R&D et d'innovation. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros en 2024. ​

Roquette valorise des ressources naturelles telles que le blé, le maïs et la cellulose, pour élaborer des ingrédients et des solutions hautement performants utilisés dans des aliments du quotidien, des médicaments à usage oral, des produits biopharmaceutiques et des produits biosourcés. ​

Entreprise familiale animée par une vision de long terme et fortement engagée en faveur de l'innovation, Roquette œuvre depuis près d'un siècle pour mettre la nature au service d'une meilleure qualité de vie et d'un avenir durable. ​

Pour en savoir plus sur Roquette, cliquez ici.

Contacts presse :

Brunswick :

Aurélia de Lapeyrouse

+33 (0) 6 21 06 40 33

adelapeyrouse@brunswickgroup.com

Roquette :

Communication Corporate :

Susannah Duquesne

Susannah.duquesne@roquette.com

