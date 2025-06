ELECQ presenteert slim energiebeheersysteem op Drive to Zero 2025

PARIJS, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ELECQ verandert het opladen van elektrische auto's (EV's) in Europa. Op Drive to Zero 2025 introduceerde ELECQ zijn alles-in-één energiebeheersysteem voor thuis, dat slim opladen, zonne-integratie en dynamische load control combineert.



Toekomstbestendige laadinfrastructuur voor dynamische energiebehoeften



Het installeren van een krachtige EV-lader kan oudere meterkasten overbelasten of dure upgrades vereisen. ELECQ pakt deze uitdaging aan met een geïntegreerd systeem dat bestaat uit de Type 2 Home Charger, Power Monitor en de ELECQ-app. Samen vormen ze een slimme oplossing die zich in realtime aanpast aan de energieomstandigheden in huis.

Volledige controle en slimme load management



De ELECQ Type 2-thuislader levert tot 22 kW aan AC-laadvermogen op een veilige, intelligente en efficiënte manier. Via de ELECQ-app kunnen huiseigenaren:



Het opladen plannen tijdens daluren

Kostenoverzichten per sessie bekijken

Rapporten exporteren en OTA-firmware-updates ontvangen



Het gebruik van zonne-energie versus netstroom monitoren



Het slimme load management van ELECQ zorgt voor veilig en efficiënt opladen, zowel bij één thuislaadpunt, als bij set-ups met meerdere laadpunten.



Op huishoudelijk niveau houdt de Power Monitor het energieverbruik in realtime bij en communiceert draadloos met de oplader via Wi-SUN. De lader past de output vervolgens dynamisch aan om overbelasting te voorkomen, waardoor opladen op volle snelheid mogelijk is zonder dat de meterkast hoeft te worden geüpgraded.



Voor huishoudens met meerdere elektrische voertuigen zorgt Dynamic Load Balancing (DLB) voor een intelligente verdeling van de energie over maximaal 30 laders zonder dat hiervoor extra apparatuur nodig is. Dit voorkomt overbelasting van het net, optimaliseert het stroomverbruik en maximaliseert de systeemefficiëntie.



Oplaadmodi voor zonne-energie



ELECQ ondersteunt drie oplaadmodi voor zonne-energie: alleen zonne-energie, zonneprioriteit en onbeperkt. Dankzij realtime coördinatie tussen de zonne-energie, de batterij en de EV-belasting via de Power Monitor past het systeem het opladen dynamisch aan. Slimme faseschakeling zorgt voor een optimale benutting van de zonne-energie, zelfs bij een lage opwekking.



OCPP — en toekomstbestendig



ELECQ-laders ondersteunen directe OCPP-integratie en zijn al verbonden met grote platforms zoals Last Mile Solutions, CLENERGY EV en SINTIO. Het systeem ondersteunt:



OCPP 1.6J

OCPP 2.0.1

Toekomstbestendige OTA-upgrade naar OCPP 2.1





Dankzij de dual-channelarchitectuur (Direct OCPP + ELECQ Service Protocol) wordt een brede compatibiliteit met zowel open platforms als propriëtaire systemen gegarandeerd.





Meer dan alleen huishoudens: uitbreiding van het ELECQ-ecosysteem



ELECQ breidt zijn oplossing uit en gaat verder dan laadpunten thuis. De commerciële line-up omvat:

ELECQ Ready (voorgemonteerde installatiekits)

ELECQ Biz (voor bedrijven en wagenparken)

ELECQ Station 60: compacte 60 kW DC-snellader met dubbele poortuitgang, realtime load balancing en traploze stroomregeling voor geoptimaliseerde uptime.





De uitgebreide ELECQ-softwaresuite garandeert cloudconnectiviteit:

ELECQ App (voor gebruikers)

ELECQ Partner App (voor installateurs)

ELECQ Cloud (voor diagnose op afstand, OTA en energieanalyse)





Gemaakt voor Europa, klaar voor partnerschap

ELECQ is voor de Europese markt gecertificeerd door TÜV Rheinland met CE, CB en RED en getest op naleving van RoHS, REACH en WEEE. Of u nu een huiseigenaar, installateur of energieplatform bent, ELECQ maakt slimme energie moeiteloos.



